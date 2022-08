Vysoké ceny nastartovaly samočisticí mechanismus trhu. Elektřina se na dnešních extrémech neudrží

Cena termínového kontraktu na elektřinu na burze v Lipsku tento týden poprvé překročila 700 eur, tedy přes 17 tisíc korun za megawatthodinu. Přitom teprve před týdnem vystoupila nad 500 eur. Současná cena je zhruba čtrnáctinásobkem sezonního průměru za posledních pět let, vysoce nadprůměrné jsou také platby za plyn.

Podle ředitele divize trading společnosti MND Martina Picha přitom ceny plynu zůstanou na vysokých úrovních i nadále. A budou mít prostor pro růst. U elektřiny by se ale situace měla v září zkorigovat. „Vysoké ceny nastartovaly samočisticí mechanismus trhu. Byť je to proces velmi bolestivý, je také velmi důležitý,“ píše v komentáři pro CzechCrunch.

Pich dodává, že nižší spotřeba v kombinaci se vzrůstajícími zásobami plynu v zásobnících a zprovozněním plovoucích terminálů na zkapalněný plyn (LNG) pomůže trh dostat blíže k rovnováze. Společnost MND, v níž Martin Pich vede divizi trading, spadá pod investiční skupinu KKCG miliardáře Karla Komárka.

***

V mém komentáři k trhu z konce července jsem psal, že plyn je pro Rusko jediná komodita, kterou může Evropu potrápit a že lze čekat, že toho využije. Netrvalo dlouho a máme to tady. Toky plynu přes Nord Stream 1 se na tři dny zastaví úplně. Trh samozřejmě neví, zda poté najedou zpět. Současně Gazprom stále nepřijímá opravenou turbínu. Co z toho vyplývá?

Jediné – ceny zůstanou na vysokých úrovních a v průběhu měsíce září budou mít ještě prostor pro růst. To proto, že dojde k plánované odstávce na norských polích. Divil bych se, kdyby toho stratégové v Kremlu nevyužili. Na druhou stranu ale vidíme stabilně vysoké dodávky LNG, které by měly zůstat po celou zimu. Zásobníky se daří plnit velmi dobře. Německo je na 80 procentech a v Česku jsme na 81 procentech.

Vysoké ceny nastartovaly samočisticí mechanismus trhu. Byť je to proces velmi bolestivý, je také velmi důležitý. Dochází k poklesu primární spotřeby zejména u velkých odběratelů. Postupně se objevují informace o zastavení výrob. Naposledy hliníkárny na Slovensku, v západní Evropě a výroba hnojiv v Polsku. Lze očekávat, že v průběhu podzimu se podobných zpráv bude objevovat více. Pravděpodobně dojde také k poklesu spotřeby u domácností.

Foto: Depositphotos Loď převážející zkapalněný plyn

Pro bilanci trhu s plynem je to však pozitivní zpráva. Nižší spotřeba v kombinaci se vzrůstající naplněností zásobníků a zprovozněním plovoucích terminálů na zkapalněný plyn v Německu od ledna 2023 pomůže trh dostat blíže k rovnováze. Budeme-li mít štěstí v podobě mírnějšího nástupu zimy, můžeme vidět i korekci cen.

Čím více se budeme posouvat v čase do druhé půlky zimy a pokud nepřijde dlouhotrvající chladná zima, bude vliv Ruska na cenu v Evropě významně klesat. Do té doby však musíme zkousnout velmi velké výkyvy v cenách.

„U elektřiny by se situace měla zkorigovat v průběhu září a první půlky zimy.

Ceny elektřiny narostly za poslední měsíc ještě více než ceny plynu. Zde kromě plynu hraje roli bezvětrné, suché a velmi teplé počasí. Chybí výroba z větrných a vodních zdrojů. Pořád pokračují odstávky na francouzských jaderných elektrárnách. Snižuje se výroba v těch tepelných, které jsou závislé na dodávkách uhlí po řece Rýnu. Ten má tak nízký tok, že neumožňuje přepravu uhlí. Zhoršuje se také schopnost chlazení elektráren.

Ceny pro dodávky v prvním kvartálu 2023 ve Francii šly nahoru od konce července z 900 na 1400 eur za megawatthodinu a v Německu či Česku ze 460 na 820 eur za megawatthodinu. Minimálně u elektřiny by se situace měla ale trošku zkorigovat v průběhu měsíce září a první půlky zimy.

Mělo by statisticky začít více foukat, klesnou teploty, mělo by i zapršet a jaderné elektrárny ve Francii by se měly postupně vracet z odstávek do provozu. Ceny se na dnešních extrémních úrovních s velkou pravděpodobností neudrží.

V Evropě momentálně chybí dostatečná stabilní výroba elektřiny. Obnovitelné zdroje samostatně nejsou řešením. Současná situace Evropě ukazuje, jak může vypadat trh, když dojde k překotnému odstavování stabilního výkonu bez toho, aniž by existovala adekvátní náhrada.

Je velmi pravděpodobné, že přechod na bezemisní energetiku bude trvat déle, než se předpokládalo. Bude zapotřebí větší provázanosti obnovitelných zdrojů s bateriemi a sezonními úložišti energie. Bude zapotřebí i nadále počítat s využitím plynových elektráren, byť z dnešního pohledu to může vypadat kontroverzně.

Od roku 2024 se bude postupně navyšovat nabídka LNG na globální úrovni. Evropa bude mít dostatečné kapacity na jeho příjem v zemích, které jsou dnes závislé na ruském plynu. Pohled do budoucnosti nevypadá tak černě, jak se to může jevit dnes. Procházíme významnou změnou v dodavatelských řetězcích a technologiích výroby.

Principiálně jde o posun na vyšší a efektivnější úroveň. V delším časovém horizontu by mělo dojít k poklesu výrobních nákladů. Jsme uprostřed bouře, která vše urychluje, násobí a jitří emoce. Možná je to ale ten impuls, který nakonec bude vnímán historií jako pozitivní.