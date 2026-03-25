Vytvořil si AI náčelníka štábu, který mu šíleným tempem mění práci. Místo týdnů je hotovo za pár hodin, říká
Šéf Grouponu Dušan Šenkypl popisuje, jak mu nasazení umělé inteligence totálně proměnilo jeho pracovní režim. A varuje, že už není cesty zpět.
Na první pohled připomíná velmi složité programovací středisko, ze kterého vám jde hlava kolem. Dušanovi Šenkyplovi ale tento systém otevírá ještě nedávno netušené možnosti, a to nejen v řízení obří americké společnosti Groupon. Pomocí umělé inteligence si vytvořil parťáka, který dokáže zastoupit desítky kolegů, pracovat na několika projektech současně a být mnohem rychlejší. Vítejte ve světě, kde kdo nevyužívá umělou inteligenci, bude nutně ztrácet.
Pracovní život Dušana Šenkypla, spoluzakladatele investiční skupiny Pale Fire Capital (PFC), se v posledních týdnech razantně proměňuje. Postavil si totiž nový digitální velín, který vypadá jako nějaké programátorské okno se změtí složitého kódu. Ve skutečnosti se před šéfem Grouponu, jenž pod hlavičkou své rozsáhlé investiční skupiny spolu s kolegy poslední roky transformují, rozevírá komplexní systém, který nazývá jako AI Chief of Staff.
Pomocí řady agentů paralelně přemýšlí, pracuje na několika projektech a do toho se ještě sám konstantně vylepšuje. Na rozdíl od běžných chatbotů, se kterými experimentuje většina lidí, tento systém pracuje autonomně. „Dvě hodiny. Tak dlouho trvalo postavit první verzi,“ popisuje Šenkypl, který si jednoho dne otevřel nástroj Claude Code a začal stavět. „O týden později už tento systém spravuje více než 20 projektů v různých doménách: od strategického plánování přes exekutivní komunikaci až po hluboký výzkum,“ říká.
V češtině nemá označení Chief of Staff úplně přesný ekvivalent. V doslovném překladu je to šéf nebo náčelník štábu a v prostředí technologických společností může fungovat jako pravá ruka CEO, respektive provozní koordinátor, aby exekutiva fungovala jako dobře namazaný stroj. Dušan Šenykpl říká, že jako CEO či zakladatel jste v podstatě ultimátním generalistou, který se zabývá vším od strategie a partnerství přes uvádění produktů na trh, organizační strukturu až po nábor a finance.
Podstatou této práce je šíře působnosti, skutečnou výzvou je však její hloubka. „Abyste se pro členy svého týmu stali opravdovým partnerem, musíte se do jejich oborů ponořit dostatečně hluboko na to, abyste mohli zpochybnit jejich uvažování, odhalit, co jim uniká, a činit rozhodnutí, která obstojí. Dříve to znamenalo hodiny strávené čtením, později promptováním v AI nebo spoléhání se na souhrnné prezentace. Nebylo to dost rychlé a nebylo to dost důkladné,“ vysvětluje Šenkypl.
Pro svou práci potřeboval něco víc než jen chatovací okno se základním chatbotem typu ChatGPT, Gemini nebo Claude. Potřeboval operační systém. A tak si ho vytvořil pomocí nástroje Claude Code, který vyvíjí společnost Anthropic vedle svého chatbota Claude. Jde o agentické rozhraní běžící přímo v příkazovém řádku počítače, které umí samostatně číst a upravovat soubory, spouštět testy a vykonávat komplexní úkoly, na které by běžný chatbot nestačil.
„Já jsem pouze poskytl pokyny k tomu, jak by podle mého názoru měl fungovat, stejně jako bych je dal skutečnému náčelníkovi štábu,“ popisuje padesátiletý manažer. Základem jeho nového systému je konfigurační soubor s názvem Claude.md. Šenkypl mu říká „AI ústava“ a jde o dokument o zhruba stovce řádků, který definuje pravidla hry a standardy kvality, aniž byste je museli AI opakovat při každém dotazu.
Šéf Grouponu si například nastavil, že AI nesmí jen bezhlavě plnit příkazy, ale musí plánovat, ověřovat a učit se z chyb. Pokud má úkol více než tři kroky, AI automaticky přechází do strukturovaného plánování. Všechny plány se ukládají s časovou značkou, takže se k nim systém může kdykoliv vrátit a vyhodnotit, jak se myšlení v čase vyvíjelo.
„Každý významný výstup automaticky prochází kontrolou pomocí více AI modelů. Tři nezávislé modely jej vyhodnocují z různých úhlů pohledu. Systém syntetizuje jejich zpětnou vazbu s hodnocením spolehlivosti a následně promítne změny do plánu. Až tři kola. K tomu dochází automaticky, ne až když si na to vzpomenu a požádám o to,“ popisuje technologické zákulisí Šenkypl.
Slovníček AI pojmů
- Claude Code: Agentické rozhraní od Anthropicu, které běží v terminálu a má přímý přístup k souborům a systémovým příkazům.
- Agentický systém: AI, která nečeká na každý dílčí příkaz, ale dokáže autonomně plánovat, používat nástroje a plnit komplexní cíle.
- Claude.md: Konfigurační soubor (à la ústava), který definuje identitu, pravidla a etické mantinely AI agenta.
- MCP (Model Context Protocol): Otevřený standard umožňující AI bezpečně se propojit s externími daty (Google Drive, Slack, GitHub atd.).
- Swarm (Roj): Metoda, kdy jeden hlavní úkol řeší více specializovaných AI agentů pracujících paralelně v reálném čase.
- Git: Nástroj pro správu verzí, který Šenkypl používá k ukládání historie myšlenek a učení svého AI systému.
Šíře záběru digitálního náčelníka štábu je dána takzvanými „skills“. Jedním z nich je role podnikového architekta, kdy má AI v sobě zakódovanou celou topologii platformy Grouponu a migrační vzorce. Když přijde návrh na novou službu, AI ho během minut otestuje proti celému ekosystému. „To, co dříve zabíralo celé zasedání výboru, nyní zabere jen pár minut,“ říká Šenkypl.
Vedle globálního byznysu svěřil AI i to, co řeší v rámci karlovarského hokejového klubu, který mu patří. Pro HC Energie Karlovy Vary nechává systém analyzovat všechny hráče v zámořské AHL a doporučovat strategii, jak přivést lídry z Ameriky do Evropy. Včetně reálných dat, kontaktů a příruček. „Stejný operační systém, zcela odlišné oblasti,“ podotýká.
Klíčem k úspěchu je mimo jiné to, že jeho AI systém nežije v izolovaném okně prohlížeče. Naopak je napojen přímo do Šenkyplova pracovního prostředí, vidí kalendář, e-maily, projektové nástroje i designové podklady nebo kódové repozitáře. „Princip je jednoduchý: pokud k tomu mám přístup já, má k tomu přístup i AI. Právě to z toho dělá Chief of Staff, nikoliv chatbota,“ říká Šenkypl.
Celé by to nebylo možné bez další nové technologie, která proměňuje řadu stávajících procesů. Jde o Model Context Protocol, zkráceně MCP, což jsou nové „mosty“, které umožňují AI bezpečně sahat právě přímo na reálná data firmy. A jak tedy dnes vypadá běžný pracovní den šéfa Grouponu, pokud jde o práci s jeho digitálním náčelníkem štábu?
Má otevřený Visual Studio Code (viz výše přiložený obrázek), což je jeden z nejpopulárnějších editorů kódu, v němž se v reálném čase sbíhají data, komunikace i samotná inteligence. V něm má stromovou strukturu projektových složek a tři až pět spuštěných relací Claude Code vedle sebe, v závislosti na velikosti obrazovky. „Každá relace pracuje na jiném projektu nebo úkolu. Mezi kontexty přepínám pouhým pohledem na panely,“ popisuje.
Celý systém je přitom uložen v takzvaném gitu, což je v tomto případě něco jako „černá skříňka“ a paměť digitálního náčelníka štábu, stejně jako každá změna v Claude.md, každá dovednost, každý plán, každé učení. Vše je sledováno s úplnou historií. „Mohu sledovat, jak se moje myšlení a samotný systém v průběhu času vyvíjely,“ doplňuje Šenkypl. Pracovní postup pak popisuje jako velmi jednoduchý.
Jak to funguje v praxi?
Dušan Šenkypl se o to, jak postavil svého AI Chief of Staff, podělil na LinkedInu, kde doplnil také jeden příklad z praxe, který ve zkrácené verzi přinášíme níže:
Stáhl jsem 657 000 zákaznických recenzí z Grouponu. Data za 18 měsíců pro ty nejlepší nabídky. Uloženo v parquet souborech, nad nimi vrstva DuckDB. Claude vymyslel plán: NLP transformery pro analýzu sentimentu napříč všemi recenzemi. Poté několik paralelních agentů přepsalo všechny naše AI-generované souhrny recenzí – plus provedli komplexní analýzu toho, kteří obchodníci potřebují pozornost, a nadraftovali komunikaci o tom, co je třeba zlepšit.
Dvacet minut mého času. Čtyři hodiny pro AI. Na mém notebooku. Takhle chci vidět pracovat AI-first společnost, včetně jejího CEO. V Anthropicu Boris Cherny (tvůrce a šéf Claude Code, pozn. red.) doručuje 20 až 30 revizí kódu denně a řídí tým. Tým o dvou lidech je dnes považován za obrovský. V Grouponu stavíme stejným způsobem – Project Foundry, kompletní transformace na AI-nativní firmu.
Agenti dělají operativní práci. Lidé se soustředí na úsudek, strategii a kreativitu. V kanceláři CEO mám otevřeno několik pozic pro lidi, kteří chtějí pracovat v tomto tempu. Ne full-stack v inženýrském smyslu — ale full-stack podnikatel. Promluvit si se zákazníkem, pochopit problém, postavit řešení, nasadit ho. Ve dnech, ne v týdnech.
Strukturovaní myslitelé. Analytické mozky. Rychle se učící lidé, kteří nečekají na zadání. Zvědavost je nevyjednatelná. Pasivita diskvalifikuje. Toto je nejlepší čas v historii na to být stavitelem. Nepromarněte ho.
Pokud už je potřebný obsah uložen v propojených systémech, zadá svému AI parťákovi, aby se s ním seznámil a stáhl si vše, co potřebuje. Pokud něco chybí, nahraje Šenkypl potřebné podklady do projektové složky, načež si je digitální systém zpracuje tak, jak mu vyhovuje. Následně Šenkypl definuje záměr, co potřebuje a jaká rozhodnutí se snaží učinit. „A pak nechám AI pracovat,“ popisuje, kde se děje to klíčové.
Umělá inteligence provádí rešerši, sestavuje plán a automaticky spouští kola pro získání druhého názoru. Šenkypl pak plán zkontroluje, učiní klíčová rozhodnutí a upraví směr. Pak zase nastupuje AI, provede úkol a dodá finální výstup. Může jít o komplexní HTML report, sadu projektových ticketů, dokument o architektuře nebo strategické doporučení s úplnou podpůrnou analýzou.
„Tempo je šílené. Práce, která by trvala dny nebo týdny, kdyby byla delegována na lidi, je hotová za pár hodin,“ říká Šenkypl, který dodává, že už předtím byl velkým fanouškem umělé inteligence. Naprogramoval si například několik aplikací, zpracoval díky ní velké množství dat. „Ale tento agentní systém, který zahrnuje sebezdokonalování, detailní plánování a automatické druhé názory, je úplně jiná liga,“ říká jednoznačně.
4 kroky, jak začít podle Dušana Šenkypla
- Definujte ústavu: Vytvořte soubor Claude.md. Určete, jak má AI přemýšlet (plánování, ověřování, učení se z chyb).
- Připojte své nástroje: AI musí žít tam, kde pracujete (kalendář, e-maily, projekty), ne v separátním okně.
- Zakódujte první dovednost: Vyberte svůj nejčastější proces (např. rešerši) a udělejte z něj automatizované workflow.
- Používejte Git: Sledujte historii svého systému. Budete překvapeni, jak rychle se znalosti kumulují.
Důležitý je také efekt na celý tým, kdy Šenkypl pracuje s jasnou tezí. „Jakmile přejdete k agentickému způsobu uvažování, nezlepšíte jen svou produktivitu. Zásadně tím zvýšíte laťku ve všech oblastech. Lidé s AI-first přístupem se nespokojí s průměrnými produkty nebo neefektivními procesy. U všeho, na co sáhnou, nastavují stejně vysoký standard excelence,“ je přesvědčen Šenkypl a dokládá to zkušenostmi, které už po pár týdnech vidí kolem sebe.
Marketingoví lídři si prý staví AI-nativní kampaně, finanční týmy delegují analytickou dřinu na agenty a lidé bez znalosti programování se stávají „staviteli“, kteří produkují výstupy v profesionální kvalitě. „To, co začalo jako můj osobní šéf štábu, se postupně stává filozofií fungování. Ne prostřednictvím nařízení, ale prostřednictvím příkladu. Když lidé vidí, co je možné, vytvoří si svou vlastní verzi,“ nabádá Šenkypl.
Zároveň ale šéf Grouponu varuje: „Je to návykové a není cesty zpět. Rozdíl mezi prací s umělou inteligencí a bez ní není jen inkrementální. Je kategorický. A protože výsledky vidíte téměř okamžitě, ten příval dopaminu se ničemu nevyrovná.“
A co dalšího jde vymyslet? Ve firmě prý koluje prompt s Virtuálním Dušanem, který kolegové využívají, když potřebují rychlou radu v jeho stylu. „Občas mi s nadsázkou říkají, že už mě ani nepotřebují, protože ten AI Dušan je dostatečně dobrý,“ usmívá se Šenkypl.