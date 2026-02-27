Vývojáři, piloti i bankéři. V Praze se sejde na jednom místě stovka firem, které k sobě hledají nové lidi
Festival pracovních příležitostí proběhne 4. a 5. března v pražském O2 universu. Promluví desítky řečníků z byznysu a HR, řešit se bude i AI a GenZ.
Většina výběrových řízení dnes začíná posláním životopisu a končí bez odpovědi, zpětné vazby a tušení, kdeže byla chyba. Pracovní veletrhy tento model nenahrazují, ale umožní za deset minut u stánku zjistit, jak firma funguje, koho hledá a jestli vůbec má smysl jí životopis posílat.
Career Expo, které se 4. a 5. března vrátí do pražského O2 universa, letos představí kolem stovky firem nabízejících pracovní příležitosti. Mezi nimi například Aero Vodochody, Českou spořitelnu, Kaufland, Lidl, Prusa Research, Správu železnic nebo Allwyn. Vstup je zdarma, stačí se registrovat. Akci pořádá Alma Career, provozovatel pracovního portálu Jobs.cz a Práce.cz.
„V době, kdy většina pracovních procesů probíhá online, osobní setkání s firmami přináší zásadní výhodu. Na Career Expo můžete mluvit přímo se zástupci společností, zjistit, jak fungují zevnitř, a probrat své kariérní možnosti bez prostředníků,“ říká Peter Krutý, vedoucí oddělení eventů ve společnosti Alma Career.
Největší část programu proběhne na hlavní stage, po oba dny se na ní vystřídají desítky řečníků z byznysu, HR i technologií. Například Petr Mikeska z Prusa Research přijde povyprávět o tom, jak se jeho firma ze smíchovského sklepa propracovala až na pozici světové technologické špičky a proč je u pohovoru zajímá zápal a portfolio víc než diplom. Jaroslava Rezlerová z ManpowerGroup se pak podívá na to, jakým výzvám bude český trh práce čelit v letošním roce a které dovednosti jsou na vzestupu.
První den pak na hlavní stage proběhne i živé natáčení podcastu Režim nerušit s Evelínou Beníškovou z CzechCrunche, který je partnerem akce. Ta tentokrát vyzpovídá Michalu Stupkovou a Otto Edena o tom, jak vypadá kariérní start, když máte šanci stínovat nejvyšší vedení velké firmy.
Dále pak Veronika Wollnerová a Petr Kousal z Aero Vodochody prozradí, jak HR hodnotí kandidáty na pohovoru a co dělat (a nedělat). Petr Gabriel a Ondřej Polák z České spořitelny vysvětlí, proč a jak vznikl nápad na pobočku budoucnosti, která funguje nonstop a přivítá vás v ní avatar.
Celý program doplňují čtyři workshopové bloky, kde je místo přednášek prostor pro praktické ukázky a interaktivní formáty. A také Allwyn Racing Zone včetně závodních simulátorů a originálních kombinéz.
A jaké workshopy na návštěvníky čekají?
AI Session
Talent Lab
GenZ Zone
Learn & Relax
Career Expo 2026 se koná ve středu 4. března od 10:00 do 19:00 hodin a ve čtvrtek 5. března od 10:00 do 18:00 hodin v pražském O2 universum. Vstup je zdarma po registraci. Seznam vystavovatelů najdete na stránkách akce. Organizátoři doporučují přinést vytištěné CV, ideálně víc kopií, které můžete předat přímo u stánku.