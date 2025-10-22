Vyzkoušeli jsme konkurenci pro Google Chrome od tvůrců ChatGPT. Nakoupí za vás a pomůže s hledáním
OpenAI se pouští na nový trh a uvádí Atlas, webový prohlížeč na bázi ChatGPT, který chce ulehčovat práci na internetu. A minimálně Google by měl být na pozoru.
Jít do souboje s webovým prohlížečem, který má skoro tři a půl miliardy uživatelů? A vyhrát? To se zdá jako nemožná mise. Kdo jiný by to ale měl zkusit než OpenAI, které přes ChatGPT změnilo pohled lidí na umělou inteligenci a představilo jim službu, na kterou čím dál více spoléhají, když jde o hledání informací na internetu. Právě na populárním chatbotu teď OpenAI postavilo a spustilo nový internetový prohlížeč Atlas, který může být silnou konkurencí především pro Chrome od Googlu.
V redakci jsme novinku z dílny firmy Sama Altmana začali zkoušet hned po vydání. Na první pohled okamžitě poznáte, kde jste. Prakticky jde o jakousi nadstavbu aplikace ChatGPT, která se minimálně na úvodní straně chová totožně. Před sebou uvidíte známé pole, do kterého napíšete (potažmo nahrajete) cokoliv, co vás zajímá, a počkáte na výsledky. O něco zajímavější se stává až později.
Tím, že je Atlas internetovým prohlížečem, podporuje klasické zobrazování webových stránek. Můžete si tak otevřít několik záložek a pracovat s ním podobně jako třeba s googlovským Chromem, což je dané tím, že běží na Chromiu. Díky tomu si tam můžete snadno přenést vaše nastavení – a případně také záložky. I to je důvod, proč Atlas a Chrome sdílí podobný design rozhraní.
Hlavní síla prohlížeče od OpenAI spočívá v přímé integraci ChatGPT. Ať už jste na jakémkoliv webu, máte možnost si chatbota v pravém horním rohu spustit, případně ho aktivovat klávesovou zkratkou (Command + : na macOS). Zobrazí se v úzkém panelu na boku obrazovky a pomůže vám například se souhrnem informací, analyzováním dat nebo vám poradí, co nakoupit na pravou boloňskou omáčku.
Atlas tak chce zjednodušit klasickou práci na internetu tím, že vám chatbot bude po ruce na jedno rychlé kliknutí. A je na každém, jak si ho vytrénuje, respektive jak ho bude v denní agendě využívat. Pro uživatele ChatGPT ve verzi Plus a vyšších nabízí i Režim Agenta, který za vás přímo před vámi vybere třeba ideální výbavu na hory.
Tento agentní mód jsme zkoušeli i v rámci nakupování zboží na Rohlíku, což byl úkol, který jsme před nedávnem zadali i webovému prohlížeči Comet z dílny Perplexity. Ten totiž funguje velmi podobně jako Atlas. Stačí mu zadat přesné instrukce, co byste chtěli vložit do košíku, a nechat operátora chvíli pracovat. Poznáte to tak, že se část obrazovky zabarví do modra. Uvidíte, co právě vybírá (a proč), a poté vám položky shrne.
Nutno však podotknout, že Režim Agenta nemusí fungovat vždy stoprocentně. Pokud například sdílíte jeden placený účet na ChatGPT mezi více lidmi, může se stát, že se agent po pár vteřinách zastaví. OpenAI doporučuje používat vlastní účty, aby se předešlo konfliktům v nastaveních a historií prohlížení. Stejně tak je vhodné si ověřit, jestli máte Režim Agenta správně nakonfigurovaný a máte přístup k požadovaným funkcím.
Dále může být užitečná i funkce, kdy zpětně zjistíte například to, na které tenisky jste se v posledních hodinách nebo dnech dívali, aby vám chatbot již navštívené webové stránky vyjel a ulehčil vám práci s přemýšlením. To se děje mimo jiné na úvodní straně Atlasu, která je určena jako primární vyhledávač nejen textu a webů, ale i obrázků a videí. Mezi nimi lze překlikávat v horizontálním panelu s ikonami.
OpenAI uvádí, že Atlas může být i pomocníkem při psaní e-mailů, kdy si můžete označit konkrétní větu a nechat ChatGPT, ať vám ji přepíše v jiném tónu. Můžete si také prakticky kdykoliv vybrat nějaké slovo, aby vám o něm chatbot zjistil více informací přímo z prohlížeče. A ano, lze měnit… také barvu lišty se záložkami.
Protože Atlas vyšel teprve včera, může se stát, že bude místy vypadávat, mimo jiné pod náporem uživatelů, kteří si chtějí webový prohlížeč vyzkoušet. Těch bude navíc přibývat, jelikož se v dohledné době chystá i na operační systémy Windows, Android a iOS. Zatím je dostupný pouze na macOS, tedy na počítačích od Applu.
V mezičase bude zajímavé sledovat, jak se s podobným trendem popasuje třeba právě Google, který také hodně sází na umělou inteligenci skrze platformu Gemini, kterou integruje napříč svými službami. Stejně tak je ve hře i zmíněný Comet od Perplexity.