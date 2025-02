Vždy jsme se ho báli. Vzestup a pád P. Diddyho popisují v novém dokumentu lidé z jeho nejbližšího okolí

„Myslím, že strach byl pro mnoho lidí neuvěřitelně hmatatelný — dokonce i pro ty, kteří se rozhodli promluvit, stejně jako pro ty, kteří se k tomu přiblížili, ale ještě nejsou připraveni — a to velmi, velmi citelným způsobem. Alespoň z mé zkušenosti jsem něco tak intenzivního dosud necítila,“ řekla magazínu The Hollywood Reporter Emma Schwarz, jedna z režisérek dokumentu.

I když jsou obvinění, kterým bude Diddy čelit u soudu, známa, přesto je jejich podrobné líčení lidmi, kteří se pohybovali v jeho blízkosti a u řady věcí tak přímo byli, někdy až šokující. A to nejenom tím, jak dokázal být podle nich Diddy brutální. Z výpovědí totiž vyplývá, že bylo zároveň i velmi promyšlené.

„Vždy jsme se ho báli,“ říká hned v první epizodě Mylah Morales, bývalá vizážistka P. Diddyho a jeho tehdejší přítelkyně, herečky a zpěvačky Cassie Ventury, když popisuje, jak zpěvák v roce 2010 svoji partnerku napadl v hotelu. A to tak, že Morales, která byla svědkem celé události, musela ženu odvézt k lékaři. Toho nakonec přesvědčila, aby incident nehlásil.

Diddy se ale nechoval násilnicky jen ke svým partnerkám. Násilí jako formu komunikace používal i v byznysu. Novinářka Danyel Smith, tehdejší šéfredaktorka hudebního magazínu Vibe, v dokumentu říká, že bylo prakticky nemožné pracovat v hudebních médiích, aniž by se člověk s Diddym nepotkával. Oni dva se poprvé setkali při focení pro časopis v roce 1997.

Vibe tehdy fotil obálku s P. Diddym, na které měl rapper na zádech přidělaná křídla. Diddy ji chtěl vidět dříve, než časopis vyjde. Když to šéfredaktorka odmítla, tak jí prý řekl, že pokud to neudělá, bude z ní „mrtvola v kufru“. Smithovou pak chvíli kvůli bezpečnosti převáželi mezi kancelářemi, aby ji rapper a jeho lidé nenašli, než se vyčistí vzduch. Časem však vše vytěsnila a spolupracovala s ním dál.

Násilnicky se Diddy začal projevovat ale mnohem dříve. V dokumentu mluví svědkyně z Howardovy univerzity ve Washingtonu, kde v osmdesátých letech dva roky studoval. Žena, jejíž identita je skrytá, popisuje, jak viděla Diddyho mlátit na ulici zřejmě jeho dívku páskem od kalhot. Scénu podle ní vidělo více lidí, nikdo ale nezasáhl.

Dokument nastiňuje, že pro oběti nemuselo být řešením pokusit se od zpěváka odejít. Dokládá to mimo jiné příběh Jourdan Cha’taun. Ta byla v roce 2007 Diddyho osobní kuchařkou. Jak popisuje, práce s ním pro ni byla natolik psychicky náročná, že se jí ze stresu spustila alopecie – nemoc, při které lidem vypadávají vlasy. Rozhodla se proto přestat snášet ztrapňování, shazování a ponižování a oznámila mu, že dává výpověď. V reakci na to ji Diddy fyzicky napadl. Cha’taun vzpomíná, že ho chtěla žalovat, ale známí jí to prý rozmluvili s tím, že už by nenašla nikde práci.

I ke zmiňovanému napadení Cassie Ventury v roce 2016 mělo dojít ve chvíli, kdy mu oznámila že od něj chce odejít. Útok tehdy zaznamenala bezpečnostní kamera. Byla to pak právě ona, kdo podal jedno z prvních trestních oznámení a spustila tak lavinu dalších.

K nim se později přidal zásah FBI ve zpěvákově losangeleském domě loni na jaře, který odstartoval jeho vyšetřování. Diddy si pak v září vyslechl obvinění a putoval do vazby, ve které aktuálně čeká na soud. Ten byl měl proběhnout 5. května. Žádost o propuštění na kauci už mu byla třikrát zamítnuta.

P. Diddy je jedním z nejznámějších rapperů a hudebních producentů posledních třiceti let. Časopis Time ho nazval kulturním vizionářem. V devadesátých letech minulého století pomohl katapultovat hip hop do mainstreamu. V té době se také z úspěšného hudebního producenta stal i rapperem.

Sám je trojnásobným držitelem hudební ceny Grammy. Jako manažer objevil zpěvačku Mary J. Blige nebo zpěváka Ushera. Na tvorbě hudby spolupracoval s Mariah Carey nebo Christinou Aguilera. S Jennifer Lopez kromě skládání na přelomu milénia tvořili pár. Jeho skladby jako Can’t Nobody Hold Me Down nebo I’ll Be Missing You bořily ve své době hitparády.