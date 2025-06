Warneři zase šachují s byznysem. Po návratu HBO Max firma oznamuje rozdělení na dvě samostatné části

Uložit 0

Warner Bros. patří mezi největší hollywoodská studia s obřími franšízami jako Pán prstenů a Harry Potter, s adaptacemi komiksů DC a dalšími filmy. Přesto je už dlouho v poměrně komplikované finanční situaci, dluží desítky miliard dolarů a těžko hledá cestu ven – proto ostatně před třemi lety změnilo majitele. Překvapivě se teď, pár týdnů po chváleném i vysmívaném návratu značky HBO Max, mateřská firma Warner Bros. Discovery rozhodla opět rozdělit na dvě, jen jinak.

V praxi to nebude znamenat ani tak rozpůlení mediálního obra, které by podle přání některých amerických kongresmanů zvýšilo soutěž na trhu, jako spíš strategické rozčlenění pro zefektivnění byznysu. Proto je také samotné rozdělení na první pohled poněkud překvapivé. Jedna firma má mít na starosti film a streamování, druhá klasickou lineární televizi. Obě budou na akciovém trhu jako samostatné entity.

Podle všeho si ale nebudou nijak konkurovat, naopak má u nich přetrvat nějaká forma symbiózy, například u sdílení reklamy nebo práv na vysílání sportu. V tomto ohledu Warneři nedávno utrpěli poměrně výraznou ztrátu, když po dlouhé době přišli o vysílací práva na utkání americké basketbalové ligy NBA.

Celá složitá situace, která vedla až k současnému rozhodnutí, začala v roce 2018. Mediální konglomerát Time Warner se společnostmi jako Warner Bros., HBO nebo CNN tehdy koupil telekomunikační gigant AT&T. Cílem bylo rozšířit vliv v mediálním byznysu. Po letech ale vedení AT&T zjistilo, že nedokáže zvládnout dluh vzniklý nákupem, a segment přejmenovaný na WarnerMedia nabídlo jiným.

Největší zájem, opět k překvapení mnoha, projevilo už nějakou dobu byznysově stagnující Discovery. To odkoupilo WarnerMedia v roce 2022 za 40,4 miliardy dolarů (900 miliard korun), čímž se ale velký problém jménem dluh jen přesunul jinam, navíc k podstatně menšímu subjektu. Od momentu vzniku Warner Bros. Discovery (WBD) se tak řeší, zda firma dokáže svoji finanční situaci zvládnout.

Měla k tomu dopomoci vlna velkých úspor zahrnujících propouštění, spojení některých divizí a zrušení jiných. Nejznámějším příkladem je propojení streamovacích služeb Discovery+ a HBO Max, kdy vznikl jednotný Max s prestižními tituly z produkce HBO i levnějšími dokumenty nebo reality show Discovery. Záměrem bylo vytvořit velkou knihovnu s mnoha různými typy obsahu, kde si to svoje najde celá rodina.

To ale tak docela nevyšlo. V polovině května vedení WBD v zásadě oznámilo to, co mnozí tvrdili už od vzniku Maxu – lidé si streamovací službu předplácí hlavně kvůli kvalitní tvorbě a hollywoodským filmům, o velmi širokou nabídku nemají takový zájem a skrytí uznávané značky HBO ničemu nepomohlo, naopak. Proto se má brzy opět vrátit jméno HBO Max a primárním zaměřením služby má být kvalita, ne kvantita.

HBO Max se teď přesune do jedné firmy spolu se studii Warner Bros., Warner TV, videoherní divizí a parky. Vést ji bude David Zaslav. Druhá firma pod vedením dosavadního finančního ředitele WBD Gunnara Wiedenfelse pak bude mít v portfoliu globální televizní stanice Warner TV, ale také některé digitální značky spojené s lineární televizí jako Discovery+ nebo produkty CNN pro streamování. Právě tato druhá firma si vezme na bedra dluh dosahující téměř 38 miliard dolarů. Rozdělení má být dokončeno kolem poloviny příštího roku.