Youtuber Mich Sako prodal tisíce dresů klubu, který existuje jen ve hře. Teď se spojil s Bořkem Dočkalem
Michal Forejt alias Mich Sako vydělal na dresech svého herního klubu víc než na YouTube. Nově na nich bude svítit logo pražského health clubu Day1.
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Michal Forejt, kterého fanoušci znají jako youtubera Mich Saka, si loni ve fotbalové videohře založil vlastní klub a předsevzal si, že ho dovede z nejnižších pater anglického fotbalu až k vítězství v Lize mistrů. Ve skutečném světě teď jeho Mich Sako FC získává hlavního partnera s fotbalovým jménem. Na novém dresu bude logo pražského health clubu Day1, který spoluzaložil a do kterého investoval i bývalý sparťanský záložník a reprezentant Bořek Dočkal. „Spojit můj klub Mich Sako FC se značkou, za kterou stojí legenda českého fotbalu, je pro mě splnění dětského snu,“ říká Forejt. Společně vystoupí i na velké listopadové konferenci Money Maker.
Mich Sako patří k největším fotbalovým tvůrcům na českém internetu, jeho kanál podle posledních údajů odebírá přes 325 tisíc lidí. Série o virtuálním klubu, ve které vedle Lamina Yamala nebo Ruuda Gullita nastupovaly i vymyšlené postavy jako Kebábek Kebabovič, měla v první řadě čtrnáct dílů a přes dva miliony zhlédnutí. Největší úspěch ale slavila mimo obrazovku. Každý prodaný skutečný dres totiž klubu přidal do virtuální pokladny peníze na nákup hráčů, takže fanoušci přímo ovlivňovali, jak se příběh bude vyvíjet.
Jak Forejt letos na jaře popsal v rozhovoru pro CzechCrunch, původně nechal vyrobit dva tisíce dresů, za zhruba měsíc jich ale prodal přes 4 100. Na merchandisingu loni utržil kolem třinácti milionů korun, víc než na samotném YouTube, a letos chtěl obrat posunout na 17 až 20 milionů. Podle tvůrců jde o objem srovnatelný s některými dresovými edicemi klubů české nejvyšší soutěže, které k podobným číslům potřebují delší dobu. „Dokázali jsme, že i klub, který vznikl ve videohře, může mít skutečnou fanouškovskou základnu,“ říká Forejt.
Nový dres s gryfem na hrudi a ručně kresleným vzorem z barevných tvarů v tyrkysové, magentové, královské modré a námořnické modré, který Forejt představil ve spolupráci s Day1, se prodává od 24. října za 1 399 korun v dětských i dospělých velikostech. „Bylo by skvělé, kdybychom druhé generace dresů prodali stejně jako té první,“ uvedl během představení Mich Sako. „Myslím, že bychom měli cílit výš a první generaci překonat,“ dodal s úsměvem Dočkal, který health club v pražských Holešovicích otevřel loni v dubnu.
Vedle Dočkala ho jako spoluzakladatelé a investoři rozjeli bývalý slávista a dnes podnikatel Marcel Gecov a bývalý hokejista Radim Vrbata, který strávil šestnáct let v NHL. Mezi investory a spolupracovníky projektu jsou i další známí fotbalisté jako Pavel Kadeřábek, Tomáš Pekhart nebo Tomáš Vaclík. Day1 sází na to, že klient najde pod jednou střechou všechno od posilovny přes diagnostiku po regeneraci. Má performance centrum pod vedením kondičního trenéra Martina Iterského, hypoxickou místnost, antigravitační trenažér i fyzioterapii, kterou vede Martin Janoušek, a nově rozvíjí kliniku dlouhověkosti.
„Z profesionálního fotbalu dobře vím, že za výsledkem nestojí jen samotný trénink. Stejně důležitá je fyzioterapie, regenerace, diagnostika i správně nastavená péče o tělo,“ popisuje Dočkal. Se sérií Mich Saka propojuje Day1 hlavně fotbalová akademie Day1 Football Academy, která do přípravy mladých fotbalistů přenáší postupy z profesionálního sportu včetně diagnostiky a prevence zranění. „Spojení s Mich Sako FC nám dává smysl, protože můžeme mladé fotbalové fanoušky inspirovat a ukázat jim, co všechno moderní sportovní příprava obnáší,“ vysvětluje Dočkal.
A co si od spolupráce slibuje Mich Sako? „Věřím, že díky tomuto partnerství divákům ukážeme, jak dnes vypadá příprava sportovce na té nejvyšší úrovni. A přesně takové zázemí naši hráči samozřejmě potřebují,“ říká. Společně s Dočkalem populární youtuber vystoupí také na listopadové konferenci Money Maker, kterou pořádá CzechCrunch. Těšit se můžete na celou řadu předních osobností z byznysu a investic, ale také ze světa tvůrců a sportu. Vstupenky jsou v prodeji na webu konference.
Money Maker 2026
- Proběhne v Průmyslovém paláci v Praze na Výstavišti 10. listopadu 2026.
- Motto je „Investice pro lepší život“ a konference nabídne pět základních tematických bloků: investice, byznys, reality, well-being a tvůrci.
- K dispozici budou dvě scény (nazvané Money a Maker), dvě desítky workshopů, experience zóna, networking.
- Celkem vystoupí přes 60 řečníků a hostů.
- Představí se mimo jiné Marek Dospiva, Aleš Michl, Simona Kijonková, Petr Čech, Zorka Hejdová, DJ NobodyListen, Bé Hà Nguyen, Tomáš Šebek nebo Michal Semotan s Filipem Kejlou.
- Více informací včetně vstupenek najdete na webu konference.