Zbohatli na sportu, aby vám teď pomohli žít déle. Unikátní fitko z Prahy chtějí dostat i do ciziny
Kdysi vrcholoví sportovci, dnes investoři do projektu, který v Česku nemá obdoby. Jak Radim Vrbata a Bořek Dočkal rozjeli health club Day1?
Oba byli špičkoví sportovci. Jeden odehrál přes tisíc zápasů v hokejové NHL a nastřílel stovky gólů, druhý patřil k nejvýraznějším tvářím českého fotbalu minulé dekády. Díky tomu Radim Vrbata a Bořek Dočkal vydělali tolik peněz, že by nedávalo smysl, kdyby je neinvestovali dále. Například do speciálního klubu v Praze, který se může stát důležitou zastávkou na cestě za dlouhověkostí. Ovšem nebýt jejich zájmu o nemovitosti, kde narazili na klíčový kontakt, možná by tento nápad zůstal jen na papíře.
Když děláte hokej, fotbal nebo jakýkoliv jiný sport na profesionální úrovni, zpravidla nemáte mentální kapacitu řešit cokoliv jiného. Obnáší to striktní režim, od trénování a regenerace přes stravu až po pravidelné cestování za zápasy, které jsou často stovky kilometrů daleko. Odměnou za to jsou peníze, na které si běžný smrtelník nepřijde za celý život, natož za jednu sezónu. Jenže co s nimi? Kam je investovat? A komu vlastně věřit?
„Obecně se ví, že úspěšní sportovci toho mají hodně, respektive nemají tolik času o věcech přemýšlet, takže se okolo nich točí hodně lidí, kteří jim chtějí pomoci. Jde ale o to, aby se obklopovali těmi správnými, protože jinak se mohou dostat do problémů,“ zmínil na listopadové konferenci Money Maker Radim Vrbata, který strávil šestnáct let v NHL, kde vystřídal hned sedm klubů včetně aktuálních mistrů z Floridy Panthers.
Protože drtivou většinu času trávil v Americe, o peníze se mu starali tamní, potažmo čeští finanční poradci – a sám investoval maximálně tak do nemovitostí, pokud se naskytla vhodná příležitost. Nemovitostem věřil i Bořek Dočkal, který se v profesionálním sportu držel zhruba stejnou dobu co Vrbata, akorát místo bruslí obouval kopačky a patřil mimo jiné ke klíčovým hráčům pražské Sparty i českého reprezentačního týmu.
„Já si to během kariéry hodně zjednodušil a soustředil se hlavně na nemovitosti, ale věděl jsem, že jak se bude blížit konec mého hraní, bude třeba portfolio trochu přetvořit. Už jen proto, že na přemýšlení nad investicemi budu mít více času a dokážu si najít ty správné lidi, kteří mi s tím poradí. Navíc jsem nikdy nefungoval tak, že bych peníze hromadil a dělalo mi radost, že je vidím na účtu,“ dodává Dočkal.
Nemovitosti je nakonec dostali k Marcelu Gecovovi, který byl dříve také fotbalistou, známým hlavně z pražské Slavie, ale v posledních letech se z něj stal byznysmen, jemuž patří architektonické studio Delicode a má podíl ve výrobci povlečení Lejaan nebo v online čistírně We Hate Ironing. A také pod jeho taktovkou letos v dubnu vznikl health club Day1 v pražských Holešovicích, do něhož se investičně zapojili právě Vrbata s Dočkalem.
„Jde o místo, kde se o sebe člověk může starat. Ať už jde o přípravu na sportovní výkony, regeneraci nebo občasné cvičení pro udržení kondice. Vše pod jednou střechou tak, abyste nemuseli objíždět čtyři místa v Praze, když trénujete a chcete se co nejlépe dostat do formy,“ objasňuje Dočkal s tím, že s podobnými službami měli zkušenosti během svých kariér v zahraničí, ale v Česku nic takového dosud neexistovalo.
Proto jsou v Day1 nejen stroje pro silový a kondiční trénink, ale lidé tam také najdou testovací zónu pro diagnostiku výkonu nebo zázemí pro řízenou regeneraci pomocí kryokomor, ledových koupelí nebo hypoxického prostředí. A klíčovou složkou celého konceptu jsou trenéři a fyzioterapeuti, kteří mají zkušenosti s vrcholovým sportem a umí zákazníkům sestavit tréninkové plány podle individuálních potřeb.
Ačkoliv jsou Vrbata s Dočkalem v Day1 primárně investory a patří mezi ty, kteří nápad pomohli vymyslet, fungují tam na denní bázi. „Byl jsem trochu naivní, protože jsem nikdy předtím nepodnikal, ale teď vidím, že i jakákoliv malá změna firmu ovlivní, proto je třeba být ve střehu. Day1 je ale postavené tak, že když já s Radimem odjedeme, tak se nic nestane. Máme tam kompetentní lidi, kteří se o vše postarají,“ dodává Dočkal.
Z pozice CEO vede pražský longevity byznys Stanislav Nečas, který pomáhal stavět český logistický startup DoDo, než přešel do Day1. A vedle Vrbaty, Dočkala a zmíněného Gecova se do projektu angažují i fotbalisté Tomáš Pekhart nebo Pavel Kadeřábek. „Sice tomu můžeme propůjčit naše jména, ale vše stojí na našem týmu odborníků, trenérů a fyzioterapeutů, od Ondřeje Ježka a Martina Janouška až po Martina Iterského nebo Kláru Pokornou,“ zmiňuje Vrbata.
Myšlenku speciálního „all-in-one“ zázemí nejen pro aktivní sportovce by do budoucna rádi rozvíjeli i mimo holešovickou ulici Osadní, kde první a zatím jediná pobočka Day1 stojí. V Česku vidí maximálně tak dvě další možná místa, kde by health club mohl vyrůst, mnohem větší potenciál cítí v jiných státech. Potvrzují jim to prý mimo jiné zpětné vazby od zahraničních zákazníků.
„Věříme, že je to přenositelné služba a že by jednoho dne mohla fungovat na bázi franšízy. Už máme první náznaky, co by šlo vytvořit a kde, takže výhledově je expanze určitě na pořadu dne,“ dodávají Vrbata s Dočkalem. Konkrétnější ale zatím nejsou.
