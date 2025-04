Z brigády v Uhříněvsi je vinárna na Vinohradech. The Sip je plný naturálních vín a skvělé atmosféry

Uložit 0

Tenhle podnik nepřehlédnete. Vystoupíte na zastávce Jana Masaryka, uděláte pár desítek kroků dolů k Náměstí Míru – a ocitnete se ve vinárně The Sip. V krásném, prosvětleném a pozitivní atmosférou nabitém prostoru, který si nehraje na hipsterský punk ani fancy přetvářku. A ve kterém vás přivítají Jan Ujčík a Ondřej Zapletal s výběrem skvělých vín.

„Tady na Vinohradech je to úplně jiné než v Uhříněvsi,“ říká se smíchem Jan Ujčík, když se potkáváme v podniku na Francouzské ulici v Praze. The Sip pro něj totiž není prvním ponořením se do vína. Už šest let vede podnik Wine-Wine právě v Uhříněvsi. Tam začínal jako brigádník – a když původním majitelům došla energie, vinárnu po nich převzal.

Byznys Ujčík rozjel natolik, že s Ondřejem Zapletalem před pár týdny otevřeli The Sip nedaleko Náměstí Míru. V novém podniku, který už na první pohled zaujme vzdušným a světlým interiérem, hrají hlavní roli naturální vína. „Ale samozřejmě nemáme pouze ta,“ říká Ujčík.

„,Nicméně po naturálních vínech je extrémní poptávka. Takže podle toho nabídku utváříme. A je pravda, že i mně v posledních letech přišlo, že ve víně začala být trochu nuda. Takže jsem měl radost, když se mladí vinaři začali pouštět do naturálních vín, tedy něčeho jiného a experimentálního,“ dodává osmadvacetiletý podnikatel.

V lahvích a sklenicích tu najdete vína z různých koutů Evropy, samozřejmě i od českých vinařů. Především těch menších či zajímavějších, jako je třeba Monology od Karly Olivy, Milana Nestarce nebo z vinařství Vitas. K nim můžete zakousnout například burratu s pistáciemi.

Vinárna nemusí znamenat jen levandule, jazz, Edith Piaf a Provence.

„Chceme jít do hloubky, podporovat vinaře, kteří dělají něco unikátního. Nechceme tady mít obyčejná vína, co najdete v marketech,“ popisuje Ujčík. „A taky kolu. Tu bychom taky určitě nechtěli,“ přidává s úsměvem jeho partner v pracovním i osobním životě Zapletal. Co by ale v Sipu oba zakladatelé podle vlastních slov mít chtěli, to je místo, kde jim samotným bude dobře.

V dlouhodobějších plánech je proto odpolední provoz vinárny doplnit o dopolední kavárnu. V těch krátkodobějších zase setkání s vinaři nebo večery s DJ. Anebo spolupráce s gastrosousedy – Vinohrady jsou parádních podniků plné, pár kroků od Sipu je třeba nově přestěhované vynikající asijské bistro Mămăm.

„Chceme dělat věci, které ukážou, že víno není nuda, že osloví i mladší generaci. Že vinárna nemusí znamenat jen levandule, jazz, Edith Piaf a Provence,“ popisuje Ujčík, zatímco v pozadí zní celkem chill elektronická hudba. I proto k netradičním vínům zvolili ne úplně tradiční interiér. Světlý, minimalistický (minimalisticky majitelé stylizují i název psaný malými písmeny jako the sip) a zároveň útulný. Někoho by mohla napadnout slova o severském designu.

„V Praze je spousta skvělých podniků, ale hodně jich je schválně jakoby špinavějších, jiné jsou zase se stříbrnými vidličkami. Buď hipsteřina, nebo příliš fancy. Jen málo je něco mezi tím,“ míní Zapletal. „Zato k nám pravidelně chodí pár oblečený v posledních kouscích z Pařížské i sedmdesátiletá sousedka při venčení psa. A všem je jim dobře,“ dodává spoluzakladatel, který se jinak věnuje výtvarnému umění.

Nad tím by cyničtější povahy mohly mávnout rukou, ale stačí jedna návštěva a tahle slova si sami potvrdíte. Stejně jako tu dobrou energii, kterou The Sip a jeho majitelé mají. Potvrzuje to i úspěch podniku, který dveře otevřel teprve v lednu. Většina večerů bývá zaplněná rezervacemi, z jednoho postu na Instagramu je druhý den nával a zájem o nové víno.

„Já sociálním sítím nepřikládám velkou váhu. Ale když tu pozitivní odezvu vidíte naživo, je to hrozně fajn,“ popisuje Zapletal. „První tři dny, než jsme se rozjeli, jsem byl nervózní. Ale pak jsem viděl, že lidé jsou spokojení a že se vracejí. Takže asi děláme něco správně,“ dodává Ujčík.

Ten se svému novému podniku aktuálně věnuje naplno a provoz uhříněveského Wine-Wine nechává v rukou spolupracovníků. „Stále to tam mám rád. Vždyť díky Wine-Wine jsme získali tenhle vinohradský prostor, jedna z našich zákaznic tady totiž zavírala kavárnu, tak jsme to po ní převzali,“ popisuje.

„Ale je to tam prostě jiné. Tady jste v centru Prahy. Má to daleko větší odezvu a i díky tomu si začínám věřit víc a víc,“ uzavírá Jan Ujčík – a přidává ještě jeden lahodně znějící plán: „Dokonce tak moc, že už pomalu přemýšlím třeba o dalším podniku na Letné nebo v Dejvicích.“