Oblíbené asijské bistro Mămăm se přesunulo do většího. Nový prostor poblíž centra oživí pop-upy i party

Uložit 0

Když v létě 2023 otevřeli Meggie a Nugy bistro Mămăm ve Vršovicích, šli do toho po půl roce vztahu. On měl za sebou zkušenosti z rodinného podniku v Brně i žižkovského ramen baru Taiko, ona zase vařila už od dětství. Společně tak vytvořili místo, které nabízelo upravenou asijskou kuchyni, jakou si sami přáli jíst – od carpaccia s betelovým olejem až po miso kávu. Na podzim loňského roku ale Vršovice opustili a nově se přesunuli do většího, kousek od Náměstí Míru. Oficiální otevření teď plánují na 12. dubna, a to rovnou ve spojení s DJ kolektivem No Sleep Club.

Znát je můžete nejen díky jejich vyhlášeným pokrmům, ale i zábavným počinům na sociálních sítích. Mladý pár vietnamského původu Meggie a Nugy nabízí ve svém podniku tak trochu jinou Asii. Dopřát si u nich můžete třeba krevetový burger nebo nudlovou polévku Tom Yum na domácí způsob.

Zároveň si ale velmi efektivně budují svou komunitu zákazníků – na sociální sítě totiž natáčí vtipné skeče a videa, která zákulisí gastronomie i vietnamského původu odhalují. Spojují se také s dalšími pražskými podniky a pořádají pop-upy. Loni jste je tak mohli vidět třeba v kuchyni letenského Sandwich Rodeo, hostovali i v sousedním Kolektoru.

Teď se sám Mămăm přesunul blíž do centra, přímo k Náměstí Míru. Původní vršovický prostor, ve kterém nakonec mladý pár vydržel jen něco málo přes rok, byl sice útulný, s pouhými deseti místy k sezení ale začal být krátce po otevření příliš malý. Kuchyň o rozloze zhruba deseti metrů čtverečních nedávala moc prostoru k rozvoji, a ačkoliv v ní Meggie a Nugy plánovali zůstat alespoň dva roky, osud zasáhl dřív.

Naše hádky bývají produktivní.

Kamarád Vu Phu Vinh, který jim s původním podnikem pomáhal, projevil zájem investovat do gastronomie, a tak se mladý pár začal rozhlížet. „Říkali jsme si, že budeme zatím jenom zkoumat trh, a hned jsme našli prostor,“ říká teď Meggie. Zájem o něj byl prý velký, Meggie proto připravila prezentaci s fotkami, články a představením konceptu, který majitelům prostoru v Uruguayské ulici poslala. Možná to je nakonec přesvědčilo.

„My jsme měli dřív trošku problém s tím, že když jsme řekli, že jsme Vietnamci a chceme vařit asijské jídlo, tak nás majitelé odmítali. Asi si většinou představují, že budeme dělat pho a podobnou klasiku. Nebo třeba měli i špatnou zkušenost s předchozími nájemci. My už jsme ale jiná generace,“ vysvětluje mladý pár.

Začátkem roku 2025 se tak bistro přesunulo do míst, kde zatím běží ve zkušebním provozu, oficiálně se mají dveře nového Mămăm otevřít 12. dubna. Ačkoliv měli Meggie s Nugym o interiéru jasnou představu, převést ji do reality jim pomohla architektka Kristina Fadajeva.

„Já jsem chtěla mít takovýto byt. Ale když jde o můj byt, tak si koupím jednu věc za dva měsíce a tím končím. Tady jsem se mohla vyřádit,“ směje se teď Meggie. Zatímco do prvního bistra šly dva miliony korun, tentokrát se náklady vyšplhaly na dvojnásobek.

Zatímco Meggie se stará primárně o vizuál, Nugy je ten, kdo přetváří kulinářské nápady v realitu. Inspiraci berou jak v cestování, tak v nostalgii – některé recepty totiž vznikly jako domácí verze známých instantních jídel. „Třeba s Tom Yum, který nabízíme, jsme se odrazili od instantní polévky Mama,“ vysvětluje Nugy. „Udělal jsem naší domácí verzi a chuťově se snažím docílit toho, aby to bylo skoro stejné, jen domácí.“

Zdaleka ale nejde jen o Asii – oba dva koneckonců vyrůstali v Česku. V jejich menu proto najdete třeba upravený hráškový krém, který je právě pro místní kuchyni poměrně typický. „Jsme na sebe přísní. Když je to jídlo jen OK, tak ho do menu nedáme. Potřebuju, aby bylo minimálně 9 z 10,“ říká Nugy.

Větší prostor teď majitelům Mămăm konečně dovoluje i pořádat akce. Na Silvestra už si střihli večírek s DJ kolektivem No Sleep Club, který nakonec přerostl jejich očekávání. „Mysleli jsme, že si tady lidi posedí, ale neseděl nakonec nikdo. Protočilo se tady tak 200 lidí a jeli jsme do pěti do rána,“ směje se Meggie. Právě No Sleep Club se do nového prostoru vrátí a zahraje na oficiálním otevření podniku, spolupráci ale plánuje Mămăm i se značkou oblečení Ravers.

Kromě většího prostoru i komunity ale cítí mladý pár i větší tlak okolí. „Lidi už tady všechno ochutnali, ptají se, kdy budeme dělat nové jídlo, ptají se na naši budoucí práci,“ vysvětluje Meggie s tím, že už se pracuje na tom, aby byl tým Mămăm širší.

Pár ale přirozeně řeší i balanc mezi pracovním a osobním životem, které se jim mnohdy až příliš propojují. Občas i jejich spory ale přinesou něco nového. „Naše hádky bývají produktivní. Je to kvůli tomu, jakou vášeň do toho oba dáváme,“ popisuje Meggie.

Právě světlé i tmavší chvíle rekonstrukce sdílel Mămăm i na sítích. „Myslím si, že sítě jsou skvělý nástroj pro jakýkoliv podnik. I ty podniky, které na tvorbu nemají čas, by si měly zaplatit někoho, kdo jim sítě bude spravovat. Už nestačí otevřít a čekat, kdy k vám přijdou lidi,“ vysvětluje Nugy a Meggie dodává: „To čekání je totiž drahý.“