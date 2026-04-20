Z Česka na čtyři trhy najednou. Allegro otevírá e-shopům cestu k 21 milionům nových zákazníků
Kdo chce dnes úspěšně prodávat online, stále častěji volí i marketplace. Pro e-shopy je to často nejrychlejší cesta na nové trhy.
Když Lukáš Vacek z e-shopu eLVe začínal s prodejem na Allegru, měl jasný cíl: najít nové cesty k zákazníkům a zjednodušit jim nákupní proces. Netrvalo to dlouho a jeho prodeje začaly stabilně růst. Dnes přes platformu odbavuje v průměru sto objednávek měsíčně a důraz dává především na rychlé doručení zákazníkům.
Podobný vývoj zažil i Elia Cappanni, manažer online obchodu Cappa: „Na začátku nás oslovila jednoduchost ovládání a nízké poplatky. Díky kampaním se prodeje našich produktů zvýšily až o dvacet procent. Dnes už polovina našich objednávek směřuje do zahraničí,“ říká.
Tyto výsledky ukazují trend, který potvrzuje i manažer Allegra Ondřej Rada. „Pro malé a střední e-shopy už dnes často není otázkou, zda na marketplace vstoupit, ale jak rychle to stihnou. Naším cílem je být partnerem, který jim pomůže oslovit nové typy zákazníků a umožní i menším hráčům konkurovat těm největším,“ říká.
Nové publikum pro zavedené značky
Marketplace dokáže oslovit i lidi, kteří by na primární web prodejce nikdy nepřišli. Ukazuje to příklad společnosti iStyle, která na platformu vstoupila koncem roku 2025. Na Allegru u ní tvoří 90 % prodejů starší modely iPhonů. To potvrzuje, že marketplace funguje jako efektivní doplňkový kanál pro cenově citlivější publikum, které oceňuje důvěru v lokálního prodejce, ale zboží hledá tam, kde je zvyklé nakupovat vše ostatní.
Rychlost nástupu potvrzují i velcí hráči. T.S.Bohemia na Allegru realizovala přes tisíc objednávek během prvních dvou týdnů. „Díky pokročilé logistice nabízíme doručení do druhého dne. V kombinaci s šíří sortimentu se chceme stát preferovanou volbou pro tisíce zákazníků na platformě,“ uvádí Patrik Prikrt, technický ředitel T.S.Bohemia.
Aby byl vstup na Allegro ještě jednodušší, tržiště nově navázalo spolupráci se společností Shoptet, jednou z klíčových e-commerce platforem v Česku a na Slovensku, kterou využívají desítky tisíc e-shopů.
Expanze bez překladatelů a cizích měn
Největší překážkou růstu e-shopů bývají složité vnitřní procesy spojené s expanzí. Náklady na překlady, řešení mezinárodního marketingu nebo logistiky často firmu zahltí. Allegro se tyto bariéry snaží odbourávat pomocí technologií.
„Prostřednictvím nástrojů založených na strojovém učení zajišťujeme automatický překlad názvů i popisů produktů. To se vztahuje i na naše Centrum zpráv, kde díky překladu v reálném čase umožňujeme komunikaci mezi českým prodejcem a polským či maďarským zákazníkem,“ vysvětluje manažer Allegra Antons Nesterov. Kromě technických bariér navíc platforma odstraňuje i nutnost investovat do vlastních platebních řešení.
Aby byl vstup na nové trhy ještě jednodušší, spouští Allegro od března 2026 program s 0% provizí na nové exportní nabídky v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Výhoda se vztahuje na produkty, které na daném trhu nebyly za posledních 90 dní nabízeny. Tento program funguje samostatně vedle „Uvítacího programu“, který garantuje prvních 180 dní bez provizí pro nové prodejce. To znamená, že e-shopy mohou testovat zahraniční trhy prakticky bez rizika.
Pro ty, kteří nechtějí řešit vlastní sklady, je k dispozici služba Allegro One Fulfillment. Zajistí skladování, balení i expedici, zatímco se prodejce soustředí na samotný obchod. Právě tato služba je podle Nesterova pro české firmy ideálním zázemím pro expanzi na logisticky náročný polský trh. „Prodejci navíc mohou využívat sílu velkých marketingových akcí typu Allegro Days, které k jejich nabídkám přitahují násobně vyšší pozornost,“ dodává.
Pro úspěšný start je pak podle něj klíčové pochopit, jak celý systém funguje. „Pokud si prodejce není jistý, jak začít, je tu Allegro Akademie. Jedná se o bezplatnou platformu, která obchodníky provede procesem prodeje krok za krokem,“ doplňuje Rada. Data podle jeho slov ukazují, že absolventi Akademie začínají prodávat rychleji a mají lepší výsledky.
Aktuálně se Allegro soustředí na region střední Evropy. Pro české e-shopy to znamená jediné: možnost obsloužit čtyři země z jednoho rozhraní a získat přístup k trhu s 21 miliony aktivních zákazníků, aniž by musely budovat čtyři samostatné pobočky.