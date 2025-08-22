Z kokpitu zamířily až na zápěstí. Legendární hodinky slaví sto let a dostávají novou tvář
Před sto lety znamenaly hodinky se dvěma časovými pásmy revoluci pro cestovatele. Longines teď přichází s vylepšenými modely Spirit Zulu Time.
Představte si, že cestujete z města do města a v každém mají jiný čas. V jednom je poledne, o několik desítek kilometrů dál už ale hodiny ukazují o pár minut méně. Domluvit si schůzku nebo stihnout vlak? Ještě v polovině 19. století měl každý region nastavený čas podle místní polohy slunce. U nás třeba platil čas pražský, podle pražského poledníku. Čas tu byl o 2 minuty a 18 až 19 sekund opožděný oproti středoevropskému.
„Ve všech stanicích se používá londýnský čas, který je asi o čtyři minuty napřed oproti Readingu, o pět a půl minuty napřed oproti Steventonu, o sedm oproti Cirencesteru a o čtrnáct minut dříve než v Bridgewateru,“ stálo ještě v roce 1841 v jízdních řádech britské Great Western Railway.
V běžném životě to, že si každé město určovalo čas podle slunce, nevadilo, ale pro cestující, kterých přibývalo, námořníky nebo později letce to znamenalo jeden velký chaos. Pořádek do toho vnesla až mezinárodní konference ve Washingtonu v roce 1884. Ta stanovila, že nultý poledník povede přes Greenwich, a dala světu Greenwich Mean Time, tedy i dnes známou zkratku GMT. Od Britů pak tento údaj převzaly další státy a GMT se stal celosvětovým pojmem.
Dnes ho v praxi nahrazuje ještě univerzálnější UTC, Koordinovaný světový čas. Například letní čas v Česku je UTC+2, tedy dvě hodiny před koordinovaným časem. A zatímco dnes máme UTC v každém chytrém telefonu či hodinkách, na začátku 20. století byla možnost sledovat více časových pásem najednou velkou novinkou.
Náramkové hodinky byly ale tehdy spíše dámskou záležitostí, muži nosili hodinky kapesní. S rozvojem letectví a první světovou válkou se však ukázalo, že je praktičtější mít čas přímo na zápěstí a ideálně i s dalším časovým pásmem. K průkopníkům zobrazování více časových pásem na zápěstí patřila tradiční hodinářská značka Longines, která je spjata i s řadou cestovatelů a dobrodruhů, jako byl například pilot Charles Lindbergh či průkopnice letectví Amelie Earhart.
V Longines už v roce 1925 představili hodinky, které uměly pomocí čtvrté ručky ukázat čas v druhém časovém pásmu. Letos od té chvíle uplynulo sto let a značka si výročí připomíná novými variantami modelů Longines Spirit Zulu Time. Moderní provedení s GMT funkcí odkazuje na první model z roku 1925 nejen jménem, ale i vizuálním provedením a detaily.
Tehdejší hodinky ovšem nenesly název Zulu Time, měly ale na číselníku nenápadnou čtvercovou vlaječku složenou z černého, žlutého, modrého a červeného trojúhelníku. Podle mezinárodní námořní signalizace tato vlajka označuje právě písmeno Z, tedy symbol nultého (Zero) poledníku v Greenwichi. Vojenská fonetická abeceda NATO z roku 1956 zavedla pro Z označení Zulu, které se pro nulové pásmo používá dodnes. A odtud název hodinek Zulu Time.
Moderní modely Spirit Zulu Time představila značka Longines poprvé v roce 2022, letos v rámci oslav stého výročí od uvedení historicky vůbec prvního modelu Zulu vydala nové varianty. Ty mají otočnou keramickou GMT lunetu v černé či tmavě modré barvě, pohon hodinek zajišťuje mechanický strojek a mají buď kožený, či ocelový pásek, který lze vyměnit. Firma Longines představila i speciální edici. Tyto hodinky mají navíc lunetu potaženou růžovým zlatem.
Nové Longines Spirit Zulu Time
Velikosti: 39 a 42 mm
Číselník: černý s retro indexy v krémové nebo růžovo-zlaté barvě
Strojek: certifikovaný chronometr COSC
Funkce: GMT pro sledování dvou časových pásem
Vodotěsnost: do 100 metrů
Korunka: šroubovací
