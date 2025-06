Z komplice oficiálním pomocníkem. Role ChatGPT na školách v Americe se možná brzy změní

Uložit 0

Student nastoupí na vysokou školu a kromě přístupů do interního systému dostane heslo i do svého vlastního účtu v ChatGPT, který mu pomůže na cestě univerzitou až k promoci. To může být na některých amerických vysokých školách brzy realita. A nejen tam. Umělou inteligenci zapojují do vyučování ve Státech i některé základky. Podle svých zastánců AI zvyšuje produktivitu u dětí a studentů během učení. Někteří univerzitní profesoři ale před plošným zaváděním varují.

Zdá se, že v OpenAI berou „kolonizaci“ škol vážně. Dojednávat byznysové dealy se školami má za úkol od loňského srpna Leah Belsky, donedávna výkonná ředitelka vzdělávací platformy Coursera, která zájemcům poskytuje i odborné online kurzy. Jejím úkolem je změnit to, jak stále ještě některé školy ChatGPT vnímají: jako nástroj k podvádění, který za studenty napíše školní práce.

Což je blízké realitě. Chatbot poslední dva roky zaznamenává rostoucí návštěvnost svého webu právě během období, kdy se dokončují seminární práce, typicky v červnu. Přes léto pak návštěvnost padá a podle OpenAI to není náhoda.

Studentka Univerzity Wilfrida Lauriera v kanadském Ontariu, kterou New York Magazine označuje jako Sarah, magazínu řekla, že ChatGPT začala používat už v posledním roce studia na střední a že jí výrazně pomohl zlepšit známky. Ve spolupráci s chatbotem pokračovala i na univerzitě. „Trávím tolik času na TikToku. Hodiny a hodiny, až mě z toho začnou bolet oči, což mi pak ztěžuje plánování a dělání školních úkolů. S ChatGPT ale zvládnu napsat esej, která by mi normálně trvala dvanáct hodin, za dvě hodiny,“ vysvětlovala dívka.

Jak OpenAI, tak některé školy by ale z chatbota rády udělaly něco víc než jen chrliče ne moc dobrých esejí. Firma proto nyní nabízí univerzitám zpoplatněný balíček prémiových služeb, kdy zahrnutí studenti mohou využívat ChatGPT zdarma. Dostanou se tak do verze ChatGPT Edu, která by měla mít rozšířené funkce a větší zabezpečení osobních dat než veřejně nabízený model. OpenAI také tvrdí, že data z ChatGPT Edu nepoužívá k trénování svých modelů.

Podle Leah Belsky by měl být ChatGPT něco jako průvodce studiem a zároveň doučovatel. Může vysvětlovat látku, která se hůř chápe, pomoci zbavit se prokrastinace a naplánovat úkoly. Případně může studenta zkoušet z učiva, aby si ho lépe zapamatoval před testem. Po ukončení školy by pak mohl pomoci s přípravou na pracovní pohovory.

„Naší vizí je, že se umělá inteligence postupně stane součástí základní infrastruktury vysokoškolského vzdělávání. Stejně jako vysoké školy poskytují studentům školní e-mailové účty, brzy každý student, který nastoupí, dostane přístup ke svému personalizovanému AI účtu,“ řekla Belsky v rozhovoru pro deník The New York Times.

Na rozšíření chatbotů ve školním systému aktuálně pracuje Kalifornská univerzita v Los Angeles a Marylandská univerzita. Na začátku června začala svým studentům poskytovat ChatGPT i soukromá prestižní Dukeova univerzita. Někteří profesoři ale nadšení mírní.

Konkrétně studie publikovaná letos na jaře skupinou pedagogů, kteří vyučují právo na Stanfordu nebo na Chicagské univerzitě, ukázala, že chatboti se stále mohou mýlit. Profesoři nahráli učebnici týkající se patentového práva do modelů od OpenAI, Googlu a firmy Anthropic. Přestože měli chatboti pracovat pouze s nahraným materiálem, při poskytování odpovědí na otázky dělali závažné chyby. „Tohle je způsob, jak studenty snadno svést na scestí. Myslím, že je na čase se nadechnout a trochu zvolnit,“ řekl deníku The New York Times Jonathan Masur z Chicagské univerzity a spoluautor studie.

S chatbotem už do první třídy

S umělou inteligencí ale nekoketují v USA jen vysoké školy. Současná administrativa prezidenta Donalda Trumpa by je ráda začlenila do vzdělávání už na základkách. Vyplývá to z výnosu, který podepsal Trump na konci dubna. „Aby si Spojené státy udržely postavení globálního lídra v této technologické revoluci, musíme mladé lidi v naší zemi vybavit příležitostmi k rozvoji dovedností potřebných k tomu, aby mohli využívat a tvořit další generaci technologií umělé inteligence,“ píše se v něm.

Umělou inteligenci už nyní využívá v Texasu a na Floridě řetězec soukromých základních a středních škol Alpha. Učitelé fungují spíš jako průvodci, zatímco to, co a kdy se bude každé dítě učit, mu na míru šije právě umělá inteligence. Pokud je dítě bystré, učení například postupuje rychleji a hodiny jsou díky tomu kratší. Studenti tak mohou trávit v lavici třeba jen dvě hodiny denně a zbytek odpoledne pracují na svých vysněných projektech nebo rozvíjejí jiné dovednosti, například jízdu na kole.

A model se údajně vyplácí. Alpha tvrdí, že její studenti v průměru dosahují 2,4krát až 2,6krát většího akademického pokroku než studenti tradičních škol. Jak jsou na tom ti žáci, kteří by potřebovali strukturovanější přístup a naopak ubrat na samostatnosti, ale není podle amerického Forbesu jasné.

Využití chatbotů ve výuce začínají zvažovat i některé evropské státy. Například britský ministr pro vědu a technologie, který je sám dyslektik, se nechal slyšet, že by AI mohla pomoci ve vzdělávání právě dětem s dyslexií. Lídr digitalizace východní části Evropy Estonsko se zase chystá na podzim propojit dvacet tisíc středoškoláků s chatboty a vyškolit pro jejich používání na tři tisíce učitelů.