Brněnský fotbal na houpačce – Zbrojovka najala žádaného kouče, ve hře je ale opět i nový majitel

Tradiční fotbalový klub Zbrojovka Brno pokračuje ve své proměně, která připomíná jízdu na horské dráze. Nově teď získal zvučné trenérské jméno v podobě Martina Svědíka a zároveň se jedná o vstupu silného investora. To vše jen měsíce poté, co se majoritním vlastníkem stala investiční skupina OneCap, za níž stojí právník Jaroslav Havel a manažer Jan Mynář.

Svědík přichází do Brna po svém mimořádně úspěšném angažmá ve Slovácku. Tam se zapsal do historie klubu ziskem domácího poháru a postupem do základní skupiny Konferenční ligy. Pod jeho vedením navíc celek dvakrát dosáhl na čtvrté místo v nejvyšší soutěži. „Martin Svědík byl pro nás na pozici hlavního trenéra prioritou a jsem nesmírně rád, že jsme ho do Brna dokázali přivést,“ uvedl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.

Pro trenéra, který byl v uplynulém roce v rámci zákulisních spekulací spojován například s českou reprezentací či s Viktorií Plzeň, představuje angažmá v druholigové Zbrojovce překvapivý krok. I proto, že Zbrojovka bojuje o setrvání vůbec ve druhé lize. Podle informací portálu infotbal.cz však úspěšný kouč získal nadstandardní prvoligové podmínky, které mohou převyšovat i nabídku z Mladé Boleslavi, o níž Svědík také uvažoval.

Paralelně s příchodem elitního trenéra probíhají ale jednání i o vstupu nového majoritního vlastníka – ve hře má být technologický podnikatel Vojtěch Kačena, zakladatel a většinového akcionáře skupiny Second Foundation. Ta se specializuje na algoritmické obchodování na energetických trzích, působí ve Švýcarsku, Japonsku, USA a Německu. Podle informací CzechCrunche jsou zatím obě akce – tedy příchod trenéra a nový investor – vzájemně oddělené a s Kačenou se teprve jedná. On sám situaci oficiálně nekomentuje.

Dosavadní majoritní vlastník, investiční skupina OneCap, která převzala Zbrojovku teprve v listopadu loňského roku od dlouholetého majitele Václava Bartoňka, by měla v případě úspěšných jednání zůstat jako minoritní akcionář. Současný předseda představenstva klubu Jan Mynář v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch sám přiznal, že majitelé jsou případným investicím otevření, byť hovořil také o běhu na delší trať.

Foto: CzechCrunch Jaroslav Havel a Jan Mynář, partneři skupiny OneCap

„V našem případě nejde o krátkodobý plán ve stylu ‘zítra sem vstoupíme a pozítří klub prodáme’. Naopak. Náš přístup je zcela jasný: pojďme využít toho, co umíme nejlépe – pokusit se celý klub poskládat, oživit a vyvést z krize,“ popisoval.

A dodal: „Hlavním cílem je klub postupně rozvíjet. Jde o dlouhodobý projekt, který bude vyžadovat systematické investice v horizontu příštích let. Pokud se k nám nicméně další silní investoři časem přidají, bude to jen dobře.“

Případný příchod Vojtěcha Kačeny do Zbrojovky Brno by zapadal do širšího trendu změn vlastnických struktur v českém fotbale. V posledních měsících došlo k významným transakcím také v dalších klubech – FK Teplice převzal šéf investiční skupiny Accolade Milan Kratina, pražskou Duklu investor Matěj Turek a brněnský konkurent SK Líšeň přešel pod kontrolu miliardáře a zakladatele investiční skupiny Jet Investment Igora Faita.

Právě taktéž druholigová Líšeň si prochází po nástupu Igora Faita hektickým vývojem. Nejprve najala jako trenéra Pavla Vrbu, jenže po pár týdnech s ním bez bližšího vysvětlení rozvázala smlouvu, podle spekulací médií kvůli jeho zdravotnímu stavu.