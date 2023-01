Za návrat civilní nadzvukové přepravy. NASA chystá test letounu se slabým sonickým třeskem

NASA se letos pustí do dalšího velkého experimentu, který může být cestou k opětovnému zavedení civilní nadzvukové přepravy. Roky trvající spolupráce s technologicko-leteckou společností Lockheed Martin by se totiž v následujících měsících měla zhmotnit v první skutečný test nového letounu, který je rychlejší než zvuk a podobně tichý jako konvenční letadla.

Využívání nadzvukových letadel v civilní dopravě už tady jednou bylo – a typickým příkladem je dnes už legendární Concorde. Jeho osud byl však zpečetěn tragickou nehodou v roce 2000, což zapříčinilo, že se z jednoho z nejslavnějších dopravních letounů stal maximálně tak exponát v muzeu. V posledních letech se ale myšlenka civilní nadzvukové dopravy začíná oživovat.

Na novém projektu pracují už pátým rokem vesmírná agentura NASA a americký obr na poli leteckých technologií Lockheed Martin. Společně vyvíjí nový letoun pod označením X-59, který má zvukovou bariéru ve vzduchu hravě překonávat a také má výrazným způsobem redukovat takzvaný sonický třesk, tedy fyzikální jev, který při pokoření rychlosti zvuku vzniká.

Podle inženýrů by se měl hluk sonického alias aerodynamického třesku rovnat přibližně bouchnutí dveří od auta, nikoliv silnému dělovému výstřelu, což mělo v minulosti za následek, že komerční nadzvuková letadla nemohla překonávat zvukovou bariéru nad obydlenými oblastmi, ale pouze nad oceány a jinými neobývanými lokalitami.

Původně chtěly obě firmy první test letounu provést už předloni, kvůli zdržení se ale má uskutečnit až letos. NASA navíc nyní oznámila, že úspěšně dokončila sérii letů, při nichž zaznamenávala zvuk proudových pohonů s cílem využít tyto údaje k předpovědi toho, jak by mohly při startu znít budoucí motory určené právě pro nadzvukové letouny.

Kde a přesně kdy NASA spolu s Lockheed Martin nové letadlo, které má být schopno překonat rychlost okolo 1 500 km/h v nadmořské výšce okolo šestnácti kilometrů, otestuje, se zatím neví. Očekává se ale, že zkouška proběhne později v tomto roce a patrně nad pouští v americké Kalifornii. Důraz bude kladen hlavně na snížení onoho sonického třesku.

Vedle zmíněného tandemu nad svým vlastním nadzvukovým letadlem přemýšlí i americký startup Boom Supersonic, jehož stroj se už v minulosti ukázal v několika vizualizacích. Podle předběžných technických parametrů by měl letět rychlostí až 2 000 km/h a nabídnout místo až pro osm desítek cestujících. Startupu v jeho vývoji pomáhají i miliardy od investorů.

Zajímavé také je, že právě od Boom Supersonic si několik prvních letadel předobjednala americká letecká společnost United Airlines. Než je ale nasadí do provozu, bude to ještě trvat. Startup teprve koncem roku 2025 chystá spustit jejich výrobu s tím, že do provozu by se – pokud vše půjde podle plánu – mohly dostat koncem dekády. Myslet musí i na obdržení potřebné certifikace k letům.

Za zmínku stojí také výrobce s názvem Hermeus, což je rovněž firma ze Spojených států, která má ve svých dílnách pracovat na velmi futuristickém stroji schopném letět rychlostí až těžko uvěřitelných 4 800 km/h. Prý by měl sloužit americkému prezidentovi, prakticky by se z něj tak stal novodobý Air Force One, jak se prezidentské letadlo označuje. Loni v květnu na svůj vývoj získal další investici, konkrétně 100 milionů dolarů.

Je však nutné podotknout, že jde o velmi náročný vývoj, který vyžaduje spoustu peněz – a ty si ne všichni výrobci zvládnou zajistit. Na nedostatku financí například předloni pohořela americká firma Aerion Supersonic, která se také chtěla do vzduchu podívat s nadzvukovým letadlem. Spolupracovala na tom s Boeingem. Její plány však zůstaly pouze na papíře.