Za první díl jsem si koupil auto, teď bych si nafackoval, říká tvůrce kultovní české hry. A odhaluje návrat
Tenhle fantasy fenomén v devadesátkách okouzlil spoustu českých hráčů. Teď se Brány Skeldalu opět otevírají. Ačkoliv to bude stát miliony korun.
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Kořeny téhle kultovní české série sahají až do bájných devadesátek. Čítá trojici videoher, ale taky čtveřici románů. Teď odhaluje herní pokračování, které vyjde na miliony korun. A když řekneme, že za ním opět stojí původní tvůrce Jindřich Skeldal, znalcům českých her bude hned jasné, o čem bude řeč.
Když se otevřely prvně, psal se rok 1998. Nyní se Brány Skeldalu chystají otevřít znovu. Legendární česká hra se vrací se čtvrtým dílem a opět je pod ním podepsaný Jindřich Skeldal. Kterého jste před mnoha lety mohli znát pod občanským jménem Jindřich Rohlík. Ale se svou prací je natolik spojený, že si dokonce oficiálně změnil jméno. To si pamětníci mimochodem budou pamatovat i z dávných dob papírových časopisů o videohrách.
„V devadesátých letech jsem psal pro magazín Excalibur. Ale poměrně brzo jsem zjistil, že mi nebude stačit o hrách psát, ale budu je chtít taky dělat. A tak začaly Brány Skeldalu,“ vzpomíná autor pro CzechCrunch. Byly z toho nejen tři videohry, jejichž především první díl je mezi českými hráči zcela kultovní, ale i série čtyř fantasy knih. Nyní Skeldal oznámil práci na nové hře – i úskalí, jež musí překonat.
Vývojář vyslal Brány Skeldalu 4 na Startovač, kde od fanoušků retro her žádá (a téměř už vybral) 600 tisíc korun. Což je do jisté míry jen symbolická částka. „Vývoj her se zjednodušil, ale lidská práce podražila. Reálný rozpočet vysněné hry se pohybuje v řádu nižších milionů korun,“ uvádí Skeldal. „Čím více peněz se vybere, tím lepší hra bude. Rozsah se přizpůsobí rozpočtu,“ dodává. Zbývající částku pokryje autor sám, působí nejen jako vývojář, ale i coby konzultant v herním průmyslu.
„Nějaké peníze přinesly a stále nesou staré hry. Například simulátor filmového herce pro virtuální realitu Actors. Nebo také původní Brány Skeldalu. Mám i e-shop s merchem a vydávám vlastní audioknihy,“ říká. „Byznysově dává velký smysl držet se značky, která funguje, a hýčkat si její kvalitu,“ zmiňuje Skeldal. Navíc přidává i vzpomínku na první finanční úspěchy své značky.
„Za první Brány Skeldalu jsem si ještě na vysoké škole koupil auto. Dneska bych si za to nafackoval, měl jsem za to zaplatit další vývojáře,“ popisuje s úsměvem. Po prvním díle následovaly další hry i knihy, dnes patří Brány Skeldalu (pořídíte je na Steamu) k nejznámějším značkám české herní historie. „Měl jsem v životě chvíli, kdy jsem se ohlédl a došlo mi to. Bylo to ovšem až dlouho poté, co poprvé vyšly. Zprvu jsem si to neuvědomoval, s příchodem internetu a sociálních sítí se to stalo zřetelnější,“ popisuje tvůrce.
Zdaleka nejsilněji ale oblíbenost své hry mezi zkušenými hráči vnímá Skeldal naživo. „Když jsme někde s dětmi a přijde k tobě někdo, koho neznáš, a požádá tě o společnou fotografi, tak to je nejvíc,“ říká. „Každopádně zájem fanoušků neutichá ani po letech. To je samozřejmě velmi příjemné. Jejich vztah je nostalgický a hra v klasickém žánru dungeonu k tomu patří,“ vysvětluje rozhodnutí vydat se v hratelnosti stejným směrem jako první díl.
Obdobně jako ten jsou Brány Skeldalu 4 hrou ve fantasy světě Rovenland, v němž povedete partu hrdinů vstříc dobrodružství, příšerám a hádankám. „V době, kdy jsem psal pro Excalibur, jsem si zamiloval dva žánry. Adventury a právě dungeony jako Eye of The Beholder a Lands of Lore,“ přidává vzpomínku na devadesátkové klenoty. „Rád bych, aby na hráče zavanul vítr starých časů, ale také aby ty věci, které je tehdy prudily, vymizely,“ popisuje.
„V herním světě, zejména na nezávislé scéně, frčíme na retro vlně. Nápady ale samozřejmě musí projít nějakou inovací, nelze stále vyvíjet přesně tak, jak se to dělalo dřív,“ vysvětluje Skeldal. „Hry jsou proto dělané tak, abys měl pocit, že je hraješ tak, jak si je pamatuješ. A ne tak, jak dříve doopravdy vypadaly,“ přidává. Mimochodem, stejné inspirace Beholderem a dalšími klasickými dungeony má i jiná nová česká hra, vynikající a půvabně pixelový Underkeep.
Vývojáři Underkeepu čelili nařčením, že úchvatně retro grafiku jejich hry vytvořila umělá inteligence. Nabízí se tak i dotaz na Brány Skeldalu 4, jak se s tímto fenoménem současnosti popasují. „Miluju AI a možnosti, které otevírá. Ale pro kreativní činnost ve čtvrtém Skeldalu ji nebudu používat, k čemuž jsem se také v kampani zavázal. Jinak bych měl pocit, jako bych odkaz Bran Skeldalu nějakým způsobem umazal,“ vyhlašuje autor.
Pro programátorskou práci pod pomyslnou kapotou hry nicméně umělou inteligenci využije. „Jinak bych ani nemohl o vývoji uvažovat,“ dodává. V práci ho doplní finský výtvarník Jorma Rysky, jiné externisty autor osloví podle potřeby. Každopádně už teď mu dělá radost reakce potenciálního publika. „Zpětná vazba je úžasná a lidi mi opravdu píšou. Nikdy neuděláš něco, co se líbí všem, ale pozitivní reakce drtivě převažují,“ uzavírá Jindřich Skeldal.
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