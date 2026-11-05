Lidé je osočují, že použili AI. Češi přitom dobrodružství jako z vašich školních let vytvořili ručně
Vzpomínáte na pecky jako Eye of the Beholder nebo Dungeon Master? Čeští vývojáři ze studia Rake in Grass vás teď zvou k podobně půvabné hře.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Je to jako návrat do školních let. Poctivá pixelovitá grafika, fantasy dobrodružství s mocnými hrdiny a hrůznými příšerami. A ještě navíc od českých vývojářů. Jenže tahle retro novinka není pouze půvabná, ale svým tvůrcům přinesla taky pár otravných okamžiků. „Pravidelně nás někdo osočuje, že naše hra je AI. Je to smutné. Ale nepřesvědčíš je,“ říkají.
Láska k retru a nostalgie jsou nejen ve videohrách stále lákadlo. Dobře to vědí i Petr a Pavel Tovaryšovi, bratři a vývojáři, kteří na tyhle prvky vsadili. A právě teď vydali hru, která v mnoha z nás vyvolá vzpomínky na školní léta a řešení toho, jak porazit rudého draka nebo jak se vymotat z podzemního labyrintu. „Vyvíjeli jsme ji s tím, že bude mít omezené publikum. Podobné hry v mládí hrála spousta lidí, jenže většina už odrostla,“ začíná Pavel Tovaryš. To nezní úplně pozitivně. Jenže…
„Fandové se začali nabalovat, lidé ze hry byli nadšení a zájem o ni skokově rostl. A začali se ozývat právě ti lidé, kteří už hry nehrají, že tu naši si zahrát musí. Protože je to pro ně závan mládí,“ dodává vývojář. Výsledkem je to, že titul Underkeep si do seznamu přání na Steamu, největším online obchodě s hrami na světě, k dnešnímu datu vydání přidalo přes 120 tisíc lidí. „Přitom před pár týdny jsme čekali tak osmdesát tisíc,“ říká Tovaryš. Ale samozřejmě dodává, že přání ještě není prodej.
„Sice vše vypadá skvěle, ale stále to je pouze zařazení do wishlistu. Aby se hra vyplatila, musí prodat alespoň pětatřicet tisíc kopií,“ přiznává na rovinu zkušený herní tvůrce. „Pro nezávislou hru zaměřenou na úzké publikum to je už docela dost. Pak by bylo fajn, aby hra vydělala i něco málo na další projekt,“ vysvětluje. Ale neodbíhejme do budoucnosti a zůstaňme v přítomnosti, kde Underkeep na Steamu právě vyšel s cenovkou kolem pěti set korun.
Hra vás vezme do klasického fantasy světa a veteránům připomene retro hity jako Eye of the Beholder či Dungeon Master, potažmo o něco novější Legend of Grimrock, klasické zástupce žánru takzvaných dungeonů. Stejně jako v nich povedete partu hrdinů vstříc dobrodružství. A to včetně toho, že světem neběháte plynule jako v nějaké střílečce, ale posunujete se hezky po čtverečcích – tak trochu jako při hraní papírového Dračího doupěte na čtverečkovém papíře!
Ale pozor, Underkeep není jen čistě nostalgická oldschool záležitost. „Sami ho popisujeme jako retro hru v moderním pojetí. To neznamená, že staré dungeony nebyly dobře hratelné, některé byly skvělé, ale Underkeep jde ještě dál. Snažíme se o maximální přehlednost a intuitivnost, celkový design je modernější,“ vysvětluje Tovaryš. Znamená to například to, že oproti Dungeon Masteru nebo Beholderu je svět Underkeepu otevřenější a velká část hry se odehrává na povrchu, ne v jeskyni.
„Celé bych to přirovnal ke stavbě kopie klasického auta, kterou vybavíte moderní technologií, třeba posilovačem řízení. V našem případě třeba automatickou tvorbou mapy. Jasně, staromilci sem tam brblají, ale většině hráčů to zásadně zlepší pocit z hraní,“ dodává Pavel Tovaryš. Ten se svým bratrem tvoří studio Rake in Grass, se hrou jim ale pomáhá i s hrstka dalších vývojářů.
„Underkeep je hlavně projekt Petra. To je programátor a grafik,“ vysvětluje Pavel. K bratrům se přidal Petr Marek, jenž tvoří veškerý obsah od příběhu až po mapy. „A postupně hra bobtnala a spolupracovalo s námi několik dalších vývojářů, například skladatelé a další grafici. Z nich byl nejdůležitější Karel Matějka, který na Underkeepu dělá prakticky fulltime,“ přidává Tovaryš. A právě u Matějky – mimochodem autora pixelové plošinovky Bzzzt – a jeho grafiky se zastavíme.
Česká hra si totiž na internetu začala kromě spousty nadšených fanoušků sbírat taky pár hlasů negativně ovlivněných všudypřítomným AI slopem. „Pravidelně nás někdo osočuje, že hra je AI. Těch lidí je málo, ale dokáží být nepříjemní. Někdy mám pocit, že část z nich jsou boti, což je vlastně zcela možné. Je to smutné. A nepřesvědčíš je,“ povzdychává si Tovaryš.
Jako programátor miluji pocit, když programuji, užívám si to. To se bojím, že mi AI vezme. Dokud to půjde, budeme dělat bez ní
„Nedávno jsem mluvil s otráveným kamarádem, že jeho dílo označují za AI nejen lidé, ale i software na detekci AI obsahu. Jenže on kreslí obrazy fyzicky na plátna,“ říká. Stejně tak Rake in Grass se bez umělé inteligence obejdou. „Programátor AI nepoužívá, grafika je kompletně ručně dělaná. Svět samozřejmě také. Ne že bychom byli nějací zamítači AI, ale zatím to šlo bez ní. Já jako programátor miluji pocit, když programuji, užívám si to. To se bojím, že mi AI vezme. Dokud to půjde, budeme dělat bez ní,“ míní.
Naštěstí pro Tovaryšovy a spol. nadšenci do devadesátkových dungeonů výrazně převládají. Což bylo pro vývojáře příjemnou vzpruhou během vývoje financovaného dřívější tvorbou Rake in Grass. Třeba historickou strategií Bellfortis, kterou Pavel Tovaryš popisuje jako „Total War pro táty, co nemají čas“. Nicméně i když je Underkeep menší hra menšího studia, stále si vyžádala značné prostředky.
„Na Underkeepu se začalo dělat před pěti lety, intenzivně to jsou čtyři roky. Pokud bychom práci na něm zprůměrovali, vyšlo by to tak na čtyři fulltime vývojáře na čtyři roky. Takže se bavíme o hypotetických několika milionech korun,“ přibližuje Tovaryš. „Ale ty jsou hlavně v našem času a práci. Přímé náklady jsou jen menší část z toho, ale také už přesáhly sedmicifernou částku. Nevím, jestli je nezávislý vývoj videoher OK job. Ale fulltime job to pro nás stále ještě je,“ dodává.
Hra každopádně vychází v okamžiku, kdy trh zaplavují tisíce nových titulů každý měsíc, často s dávkou AI slopu. „Podnikatelé si mohou stěžovat na podmínky, byrokracii, daně, ale nejhorší je nestabilita. A v herním průmyslu zažíváme turbulentní tsunami kvůli AI. Vše se mění neuvěřitelně rychle. Tři roky tým dělá na hře a pak ho převálcuje AI klon, který někdo udělá za víkend. A téměř se tomu nedá bránit,“ uzavírá Pavel Tovaryš. Díky jeho bratrovi a kolegům ale naštěstí stále vznikají hry, které na tuhle podivnou budoucnost dávají zapomenout.
Top novinky ze světa her
🎲 StarCraft jako Warhammer. Slavná strategie míří z počítačů na stoly, kde terrany, zergy a protossy pošlete do boje coby plastové figurky za pomoci kostek a pravítek. Jak se taková věc hraje? Na to jsme se díky recenznímu kousku od Xzone sami v CzechCrunchi podívali. En Taro Adun!
🔫 Martin Melichárek před osmi lety začal pracovat na své hře Silica, kterou inspirovala Duna i Hvězdná pěchota. Teď tenhle mix FPS a RTS ve spolupráci s Bohemia Interactive vydal v ostré verzi. Už v předběžném přístupu si připsal 150 tisíc prodejů, tedy desítky milionů korun v tržbách.
🏰 A ještě jeden příběh o výměně velké firmy za vlastní hru. Luděk Hroch a Josef Hájíček miliardové trucky z SCS Software zanechali za sebou a v early accessu vydávají County of Fortune, středověkou stavitelskou strategii, v níž nebudujete budovy, ale zakládáte celé obce.
⚔️ Brány Skeldalu se opět otevřou! Kultovní značka české herní historie oznamuje práce na čtvrtém dílu, bude to opět krokovací dungeon. A podpořit jeho vývoj můžete na Startovači.
📜 Bethesda Game Studios slaví 40 let existence… a odhalují The Elder Scrolls: Sentinel! Kromě názvu a loga nové hry nečekejte nic víc. Ale zase si můžete pustit fajn video, ve kterém Todd Howard ukazuje historii studia i jeho kanceláře.
🐺 Ondřej Šitler pracuje jako šéf IT pro mezinárodní investiční skupinu. Ve volném čase ale manažerské rozhodování vyměnil za tvorbu českého dabingu pro Zaklínače 3. A ano, i za použití AI. „Ale cílem je, aby hlasy od umělé inteligence postupně nahrazovali lidé,“ říká.
🛠️ Dvojitá dávka českých modů. Fanoušek Tuzemek chystá totální předělávku Falloutu 2 do české kotliny. Nese název Prague Spring. A Viktor Krčma dokonce rovnou už vydává betaverzi velké modifikace pro Warcraft 3: The Eternal Conflict. Přináší čtyři nové rasy, různá herní vylepšení, a dokonce i český dabing.
📈 Cena PlayStation 5 Pro v Česku útočí na 50 000 korun, připomínají smutnou realitu Novinky. Ještě před měsícem přitom konzole od Sony stála skoro o deset tisíc méně. V porovnání se začátkem roku cena narostla dokonce víc než dvakrát.
🐴 Něco o Warhorse Studios. Zaprvé tvůrci Kingdom Come po nedávném oznámení hackerského útoku přidávají pár nových vět o narušení své kyberbezpečnosti. Zadruhé od nich během několika měsíců odchází už třetí vývojář do CD Projektu Red. Vedle dvojice Zdeněk Glatz a Karel Kolmann je to nově i Zbyněk Zelinka.
👪 Charles Games, české studio s kořeny na Univerzitě Karlově, vydává demo We Grew Up in War. Hry, jež vychází ze skutečných příběhů dětí, jejichž životy byly poznamenané válkou.