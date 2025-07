Za řeckým obědem, brunchem i koupáním v přehradě. Kam se vydat na kole směrem na jih od Prahy?

Uložit 0

Po severu a západu přichází na řadu jih. Náš letní cykloseriál pokračuje třetím dílem, ve kterém se zaměříme na trasy, které vedou z Prahy směrem k Vltavě, slapské přehradě nebo třeba do okolí Dolních Břežan. I tentokrát platí, že všechno máme my, naši přátelé nebo čtenáři osobně projeté – a ověřené i z hlediska gastrozastávek.

Jih Prahy nabízí vyjížďky různého typu: od rovinatých tras podél řeky až po výživné kopce směrem na Jílové, Vysoký Újezd nebo Slapy. Nechybí lesy, vyhlídky, koupání ani kavárny, kde si člověk rád odsedí pár minut navíc. A kdo chce, může si cestu zpříjemnit i pořádným obědem – třeba v Olivově pivovaru nebo řecké taverně v Davli.

Stejně jako v předchozích dílech přinášíme tipy, které zvládnete během několika hodin, i když nejste závodník se Stravou. A protože dobrá káva, pivo nebo zkrátka jen porce dobrého jídla k letnímu výletu prostě patří, najdete i tentokrát ke každé trase ověřenou gastrozastávku.

🚲 Praha – Vrané nad Vltavou

🛣️ Délka : cca 25 km (tam a zpět)

: cca 25 km (tam a zpět) 📍 Gastrozastávky : Periferie Cafe, Objekt Cafe

: Periferie Cafe, Objekt Cafe 🚲 Náročnost: Lehká, po rovině podél vody

Rychlá a nenáročná vyjížďka z Prahy podél Vltavy, ideální třeba na odpoledne po práci. Trasa začíná v Braníku a vede po cyklostezce přes Modřany až do Vraného nad Vltavou. Kousek od cyklostezky hned u Braníku stojí za zastávku třeba Periferie Cafe nebo Objekt Cafe, kde se dá dobře odměnit nebo posilnit, pokud plánujete delší vyjížďku. Celá trasa je víceméně po rovině, s minimem provozu a výhledem na řeku.

🚲 Praha – Dolní Břežany – Vestec

🛣️ Délka : cca 50 km (okruh)

: cca 50 km (okruh) 📍 Gastrozastávky : Olivův pivovar, Caffe del Borgo

: Olivův pivovar, Caffe del Borgo 🚲 Náročnost: Střední, stoupání do Zvole

Trasa začíná stejně jako předchozí – podél vody na jih z Braníku, ale u Vraného odbočuje do stoupání směrem na Zvoli. Z ní pokračuje přes Dolní Břežany, kde stojí za zastávku Olivův pivovar s vyhlášenou kuchyní, a dále až do Vestce. Tam se vyplatí zastavit v Caffe del Borgo, ideálně na brunch nebo kávu. Návrat zpět vede přes Kunratice a Krč do Braníku. Trasa je členitější, ale bez extrémního převýšení a zvládnutelná.

🚲 Praha – Davle

🛣️ Délka : cca 40–60 km (tam a zpět)

: cca 40–60 km (tam a zpět) 📍 Gastrozastávky : Taverna Thessaloniki

: Taverna Thessaloniki 🚲 Náročnost: Střední, volitelný směr s/bez provozu

Z Braníku se dá vyrazit opět směrem na Dolní Břežany a přes Zvoli až do Davle – oblíbené výletní destinace u soutoku Vltavy a Sázavy. Trasa se dá jet i podél vody, ale je potřeba počítat s hustším provozem. Odměnou za cestu může být řecká Taverna Thessaloniki, kam je ale třeba si udělat rezervaci. Zpáteční cesta s plným břichem může být výzva, ale i to k letním výletům na kole patří!

🚲 Praha – Slapy – Řevnice

🛣️ Délka : cca 90–100 km (okruh)

: cca 90–100 km (okruh) 📍 Gastrozastávky : výše zmíněné

: výše zmíněné 🚲 Náročnost: Těžší, kopcovitý profil

Nejdelší trasa z této várky je okruh, který vede z Braníku přes Dolní Břežany, Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz a Vysoký Újezd až ke slapské přehradě. Po cestě je možnost zastavit se v některých výše zmíněných podnicích. Na Slapech se pak přímo nabízí možnost koupání, což je v horkých dnech ideální cíl. Zpět se jede přes Řevnice a Radotín zase zpátky do Braníku. Trasa má kopcovitý profil a je vhodná spíš pro zkušenější jezdce, kteří si chtějí dát výživnější výlet mimo hlavní provoz.

Máte i vy tipy na cyklistické trasy, které vedou kolem gastronomických zastávek? Dejte mi vědět na evelina@cc.cz.