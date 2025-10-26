Začali na střední, teď mají rostoucí startup. Studenti vyvinuli úspěšnou aplikaci na úsporu energií
Ústecký startupový festival Festup vyhlásil nejlepší projekty nominované inovačními centry severu Česka. Co umí aplikace Reframed nebo MyPaperwork?
Studenti Šimon Falta a Šimon Kala si několik měsíců lámali hlavu s tím, jak spotřebovávat elektřinu pouze ve chvíli, kdy je levnější. Napadlo je proto vyvinout mobilní aplikaci, která spotřebiče a jejich odběr chytře řídí.
„Když jsem viděl otce denně kontrolovat spotové ceny elektřiny a plánovat, kdy zapnout bojler nebo topení, řekl jsem si už během střední, že to musí jít naprogramovat, a začal na tom pracovat. Vytvořil jsem malý program, který automaticky načítal spotové ceny a rozhodoval, kdy jaký spotřebič zapnout,“ říká Šimon Falta o projektu, který se spolužákem Šimonem Kalou nazvali IQstat a pro který získali podporu v Inovačním centru Ústeckého kraje (ICUK).
Nyní již chodí na vysokou školu a svůj čas dělí napůl mezi studium a podnikání. Jejich aplikace vyhrála hlavní cenu ústeckého startupového festivalu Festup. Porotu přesvědčila právě propojením chytrého řízení spotřebičů s reálným problémem vysokých nákladů za elektřinu. A také promyšleným obchodním modelem: měsíčním předplatným ve výši 10 % z dosažených úspor.
„Technologické řešení už máme vypracované a v praxi funguje v hotelích, restauracích a stoupá zájem například i od zámků, které mají v energetických úsporách často rezervy,“ říká Šimon Falta s tím, že nejvíc teď potřebují do týmu přibrat schopné obchodníky. Kromě technologie a jasného produktu ale zaujal tým porotu i svou vizí do budoucna: chytře předpovídat spotřebu a pomáhat stabilizovat síť.
Důležitý byl i výkon během festivalových prezentací na pódiu. „Tři minuty nejsou moc, ale dobrému týmu stačí i míň… Neskutečná energie. My jsme navíc rádi, že prošel naším inkubátorem,“ uvedl ředitel ICUK Martin Mata.
Řekl jsem si už během střední, že to musí jít naprogramovat.
Z prezentace bylo navíc jasné, že jde o praktické řešení postavené na reálné potřebě. IQstat kombinuje data o spotových cenách, výrobě z fotovoltaických panelů a počasí, zařízení ovládá přes chytrá relé a zásuvky a součástí služby je i konzultace a případná instalace – cíl je držet produkt jednoduchý a cenově dostupný pro běžné domácnosti.
Prezentace nejen IQstatu, ale i dalších osmi startupů nominovaných inovačními centry v Karlovarském, Libereckém a Ústeckém kraji, byly vrcholem Festupu. Každý měl tři minuty před porotou složenou ze zakladatelky platformy Holky z marketingu Pavlíny Louženské, Václava Pavlečky z fondu CzechFounders a Michala Slaveva – zakladatele platformy Testuj.to. Akce se odehrála ve čtvrtek 16. října v prostorách ICUK v Ústí nad Labem a centrum tu zároveň oslavilo 10 let existence. Záštitu převzal hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, hlavním partnerem byla Komerční banka.
Zvláštní cena poroty: Worksheet.ai – nástroj, který učitelům výrazně zrychluje tvorbu pracovních listů a žákům dává personalizovanou zpětnou vazbu. Běží už ve školách. (ICUK)
Cena publika: Reframed – software, který z fotografií navrhne umístění fotovoltaiky na historických budovách a připraví kompletní podklady pro dotace, památkáře i připojení do sítě. (ICUK)
MyPaperwork.ai – pomoc s vyřizováním pobytových povolení v Evropě.
Motioncoach.ai – osobní trenér a fyzioterapeut v jedné aplikaci.
First Car Diagnostics – srozumitelná diagnostika pro motor auta.
Noxem – vyhledávání prostojů ve výrobě.
Seonali – měření viditelnosti značek ve světě velkých jazykových modelů.
Mezi dalšími oceněnými vyčnívaly hlavně Worksheet.ai a Reframed. Worksheet.ai přesvědčil porotu praktickou ukázkou, jak AI šetří učitelům čas při tvorbě pracovních listů a zároveň dává žákům personalizovanou zpětnou vazbu – z praxe už má první pozitivní ohlasy. Reframed si odnesl cenu publika za komplexní software, který z fotografií navrhne umístění fotovoltaiky na historických budovách a vygeneruje kompletní podklady pro dotace, památkáře i připojení do sítě.
Silné momenty ale měly i další týmy: MyPaperwork.ai s asistencí při vyřizování pobytových povolení v Evropě, Motioncoach.ai jako osobní trenér a fyzio v mobilu, First Car Diagnostics se srozumitelnou diagnostikou motoru, Noxem pro odhalování prostojů ve výrobě a Seonali, které otevírá nové téma měření viditelnosti značek ve světě velkých jazykových modelů.
* Podpořeno z projektu Smart akcelerátor pro Ústecký kraj III, registrační číslo CZ.02.01.02/00/22_009/0004316.
