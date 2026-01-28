Začínal s webem za láhev slivovice a s půjčenou dodávkou. Dnes zásobuje nejen ovocem 350 firem
Místo stavění ocelových konstrukcí začal Radek Lamoš rozvážet ovocné bedýnky do firem. Dodává do Seznamu či Notina a má e-shop s osmi tisíci produkty.
Před šesti lety začal rozvážet ovocné bedýnky do firem. Přitom původně pracoval jako stavební inženýr. „Už mě nebavilo si jenom povídat s kamarády v hospodě o tom, jak rozjedeme firmu. Říkal jsem si, že to musím zkusit teď,“ říká Radek Lamoš. Dnes jeho Frumoš rozveze do firemních kuchyněk v Praze, Brně a okolí nejen čerstvé ovoce, ale i kávu, papírnictví nebo drogerii.
Na Vysokém učení technickém v Brně vystudoval stavebnictví, ale podnikat v oboru ho moc nelákalo. Chtěl něco nového. „Tenkrát jsem hodně času věnoval sportu a zdravému stravování. Denně jsem jezdil na kole 30 kilometrů do práce a dalších 30 zpět. Přípravou jídla na celý den jsem strávil dost času,“ říká čtyřiatřicetiletý Radek Lamoš. A tehdy ho napadlo rozvážet bedýnky plné ovoce.
Zjistit, jestli je o rozvoz ovoce do kanceláří zájem, nebylo nic složitého. „Oslovil jsem firmy v jednom brněnském office parku a hned tam získal své první zákazníky. Rodiče tenkrát chtěli prodat starou dodávku, tak jsem si ji půjčil. Soused mi udělal webovky za láhev slivovice a fotky jsem si nafotil sám se spolužáky, aby to vypadalo, že jsme větší zajetá firma,“ dodává s úsměvem.
Už mě nebavilo si jenom povídat s kamarády v hospodě o tom, jak rozjedeme firmu.
Následně navštívil několik dodavatelů ovoce, se kterými probral svůj nápad. „Začal jsem podnikat prakticky bez jakýchkoliv investic, zkušeností nebo znalostí v oboru. A šlo to,“ říká Radek Lamoš. V nákladovém prostoru dodávky sám chystal první bedýnky a rozvážel je firmám po Brně. Od samého začátku vsadil na spolupráci s lokálními pěstiteli. Hlavní sklad má dodnes přímo v ovocných sadech Starý Lískovec na kraji Brna, odkud nakupuje čerstvá jablka, hrušky, meruňky, broskve či švestky.
Asi půl roku po startu však přišel covid. „Poprvé zkusíte podnikat a vidíte, že to jde a rostete. Už jsem měl koupenou i novou dodávku. A pak během týdne je všechno na nule a vy řešíte, co dál,“ vzpomíná Radek Lamoš. Krizi se jim ale podařilo překonat. Stejně tak jako ostatní problémy, které se během let objevily. „I díky tomu, že jsme rostli vždy organicky a postupně, tak jsme ty chyby vždy zvládli vyřešit dřív, než došlo k větším škodám. Tohle je asi výhoda oproti startupům, kde je velký tlak na rychlý růst,“ dodává.
Dnes má Frumoš vlastní flotilu aut, tým zkušených řidičů, více než 350 pravidelných zákazníků a 40 milionů obrat. Od menších startupů až po velké společnosti, mezi nimi třeba Seznam, Notino, Sazku nebo Kiwi.com. Obsluhuje tak kanceláře, kam chodí pár desítek lidí i třeba několik tisíc. Ale prakticky všichni chtějí to stejné. „Příjemné prostředí, kde může člověk pracovat, soustředit se, bavit se s kolegy, a přitom neztrácet čas chozením pro banány, propisky nebo colu do supermarketu,“ vysvětluje Radek Lamoš.
Postupem času se totiž na základě poptávky od klientů sortiment Frumoše podstatně rozrostl. Z původně jednoduché služby se postupně stal e-shop s více než 8 000 produkty a doručením do druhého dne. „V průběhu naši šestileté existence se stalo, že po nás zákazníci chtěli i další věci potřebné v kanceláři. V jednu chvíli jsme s jedním naším zákazníkem měli nasdílenou excelovou tabulku, kde nám zadával odkazy na produkty, které chtěl dovést. Z toho vyplynulo, že naše přidaná hodnota není jenom v kvalitním ovoci, ale právě v tom, jak dokážeme lidem, co se starají o office, usnadnit práci.“
Chceme, aby nákup pro firmu byl stejně snadný, jako když si člověk doma objedná pizzu.
Dnes tak Frumoš kromě ovoce zajišťuje všechno od čerstvých i trvanlivých potravin přes kávu a pečivo až po papírnictví a drogerii. Řidiči znají prostředí velkých firem a doručují zboží až na určená místa, třeba do jednotlivých kuchyněk nebo jídelen. „Chceme, aby nákup pro firmu byl stejně snadný, jako když si člověk doma objedná pizzu. Kliknete a druhý den máte všechno přímo na stole v kanceláři – od jablek až po kancelářský papír,“ vysvětluje Lamoš.
Frumoš od svého založení konstantně roste už šest let. „Když jsem šel do podnikání, tak jsem chtěl dělat věci po svém a přebrat za to plnou odpovědnost. S tím souvisí i můj přístup k financím,“ říká zakladatel. Proto například při rozjezdu nové pobočky v Praze, která vyžadovala vysokou vstupní investici, tedy lidi, auta, sklad a kancelář, šel cestou bankovního úvěru místo vstupu investora.
„Ukazuje to, že i v tomto segmentu jde postavit byznys organicky. Není to zrovna jednoduchá cesta, ale benefity s tím spojené to vyvažují. Stejně jako získané zkušenosti,“ dodává šéf firmy, která má dnes 30 zaměstnanců. Dalším krokem je rozšíření služeb i do dalších regionů kromě Prahy a Brna. „Jednou bych rád obsluhoval většinu krajských měst,“ říká Radek Lamoš. Tempo růstu by ale chtěl zachovat. „Mám to tak rád a neumím si představit nabírat každý měsíc nové lidi. Kancelářské prostředí se neustále mění a naším úkolem je pomáhat ho zlepšovat, ať už sortimentem nebo dalšími službami,“ uzavírá.
