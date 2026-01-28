Native –  – 3 min čtení

Začínal s webem za láhev slivovice a s půjčenou dodávkou. Dnes zásobuje nejen ovocem 350 firem

Místo stavění ocelových konstrukcí začal Radek Lamoš rozvážet ovocné bedýnky do firem. Dodává do Seznamu či Notina a má e-shop s osmi tisíci produkty.

Markéta VeseláMarkéta Veselá

Frumoš
Foto: Frumoš
Radek Lamoš začínal s ovocnými bedýnkami, dnes pro kanceláře vozí vše od papíru až po pečivo

Před šesti lety začal rozvážet ovocné bedýnky do firem. Přitom původně pracoval jako stavební inženýr. „Už mě nebavilo si jenom povídat s kamarády v hospodě o tom, jak rozjedeme firmu. Říkal jsem si, že to musím zkusit teď,“ říká Radek Lamoš. Dnes jeho Frumoš rozveze do firemních kuchyněk v Praze, Brně a okolí nejen čerstvé ovoce, ale i kávu, papírnictví nebo drogerii.

Na Vysokém učení technickém v Brně vystudoval stavebnictví, ale podnikat v oboru ho moc nelákalo. Chtěl něco nového. „Tenkrát jsem hodně času věnoval sportu a zdravému stravování. Denně jsem jezdil na kole 30 kilometrů do práce a dalších 30 zpět. Přípravou jídla na celý den jsem strávil dost času,“ říká čtyřiatřicetiletý Radek Lamoš. A tehdy ho napadlo rozvážet bedýnky plné ovoce.

Zjistit, jestli je o rozvoz ovoce do kanceláří zájem, nebylo nic složitého. „Oslovil jsem firmy v jednom brněnském office parku a hned tam získal své první zákazníky. Rodiče tenkrát chtěli prodat starou dodávku, tak jsem si ji půjčil. Soused mi udělal webovky za láhev slivovice a fotky jsem si nafotil sám se spolužáky, aby to vypadalo, že jsme větší zajetá firma,“ dodává s úsměvem.

Už mě nebavilo si jenom povídat s kamarády v hospodě o tom, jak rozjedeme firmu.

Následně navštívil několik dodavatelů ovoce, se kterými probral svůj nápad. „Začal jsem podnikat prakticky bez jakýchkoliv investic, zkušeností nebo znalostí v oboru. A šlo to,“ říká Radek Lamoš. V nákladovém prostoru dodávky sám chystal první bedýnky a rozvážel je firmám po Brně. Od samého začátku vsadil na spolupráci s lokálními pěstiteli. Hlavní sklad má dodnes přímo v ovocných sadech Starý Lískovec na kraji Brna, odkud nakupuje čerstvá jablka, hrušky, meruňky, broskve či švestky.

Asi půl roku po startu však přišel covid. „Poprvé zkusíte podnikat a vidíte, že to jde a rostete. Už jsem měl koupenou i novou dodávku. A pak během týdne je všechno na nule a vy řešíte, co dál,“ vzpomíná Radek Lamoš. Krizi se jim ale podařilo překonat. Stejně tak jako ostatní problémy, které se během let objevily. „I díky tomu, že jsme rostli vždy organicky a postupně, tak jsme ty chyby vždy zvládli vyřešit dřív, než došlo k větším škodám. Tohle je asi výhoda oproti startupům, kde je velký tlak na rychlý růst,“ dodává.

Frumoš

Foto: Frumoš

Frumoš
Frumoš

Dnes má Frumoš vlastní flotilu aut, tým zkušených řidičů, více než 350 pravidelných zákazníků a 40 milionů obrat. Od menších startupů až po velké společnosti, mezi nimi třeba Seznam, Notino, Sazku nebo Kiwi.com. Obsluhuje tak kanceláře, kam chodí pár desítek lidí i třeba několik tisíc. Ale prakticky všichni chtějí to stejné. „Příjemné prostředí, kde může člověk pracovat, soustředit se, bavit se s kolegy, a přitom neztrácet čas chozením pro banány, propisky nebo colu do supermarketu,“ vysvětluje Radek Lamoš.

Postupem času se totiž na základě poptávky od klientů sortiment Frumoše podstatně rozrostl. Z původně jednoduché služby se postupně stal e-shop s více než 8 000 produkty a doručením do druhého dne. „V průběhu naši šestileté existence se stalo, že po nás zákazníci chtěli i další věci potřebné v kanceláři. V jednu chvíli jsme s jedním naším zákazníkem měli nasdílenou excelovou tabulku, kde nám zadával odkazy na produkty, které chtěl dovést. Z toho vyplynulo, že naše přidaná hodnota není jenom v kvalitním ovoci, ale právě v tom, jak dokážeme lidem, co se starají o office, usnadnit práci.“

Chceme, aby nákup pro firmu byl stejně snadný, jako když si člověk doma objedná pizzu.

Dnes tak Frumoš kromě ovoce zajišťuje všechno od čerstvých i trvanlivých potravin přes kávu a pečivo až po papírnictví a drogerii. Řidiči znají prostředí velkých firem a doručují zboží až na určená místa, třeba do jednotlivých kuchyněk nebo jídelen. „Chceme, aby nákup pro firmu byl stejně snadný, jako když si člověk doma objedná pizzu. Kliknete a druhý den máte všechno přímo na stole v kanceláři – od jablek až po kancelářský papír,“ vysvětluje Lamoš.

Frumoš od svého založení konstantně roste už šest let. „Když jsem šel do podnikání, tak jsem chtěl dělat věci po svém a přebrat za to plnou odpovědnost. S tím souvisí i můj přístup k financím,“ říká zakladatel. Proto například při rozjezdu nové pobočky v Praze, která vyžadovala vysokou vstupní investici, tedy lidi, auta, sklad a kancelář, šel cestou bankovního úvěru místo vstupu investora.

„Ukazuje to, že i v tomto segmentu jde postavit byznys organicky. Není to zrovna jednoduchá cesta, ale benefity s tím spojené to vyvažují. Stejně jako získané zkušenosti,“ dodává šéf firmy, která má dnes 30 zaměstnanců. Dalším krokem je rozšíření služeb i do dalších regionů kromě Prahy a Brna. „Jednou bych rád obsluhoval většinu krajských měst,“ říká Radek Lamoš. Tempo růstu by ale chtěl zachovat. „Mám to tak rád a neumím si představit nabírat každý měsíc nové lidi. Kancelářské prostředí se neustále mění a naším úkolem je pomáhat ho zlepšovat, ať už sortimentem nebo dalšími službami,“ uzavírá.

CC Native
Partnerem článku je Frumoš
Více
Související témata:e-shopFrumoš

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    knights-path

    Novou českou hru chválí i Dan Vávra. Nekopíruju Kingdom Come, inspirovala mě stará legenda, říká autor

  2. 2

    ikea

    Byla s vámi při každém stěhování, přitom vznikla z pytle na rýži. Teď ikonická taška z IKEA končí

  3. 3

    cumrik

    E-shop v sezoně vypnul všechnu reklamu, i tak rostl. Marketéři nechápou, že se svět změnil, říká Jonáš Čumrik

  1. 1

    michal-strnad3

    Je mu 33 let a bude nejbohatším Čechem. Teď Michal Strnad potvrdil, že s CSG zvažuje vstup na burzu

  2. 2

    knights-path

    Novou českou hru chválí i Dan Vávra. Nekopíruju Kingdom Come, inspirovala mě stará legenda, říká autor

  3. 3

    petr-doskocil-expedo2

    Začínal v garáži rodičů, nábytkářský e-shop vybudoval na tři čtvrtě miliardy. Teď míří do insolvence