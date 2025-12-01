Začínali s jednou filtrační stanicí, dnes jich instalují stovky. Vodu si čepuje až 200 tisíc lidí
Češi ročně utratí miliardy za balenou vodu. „Chtěli jsme s tím něco dělat,“ říká zakladatel Lokni. Jen loni měla firma ušetřit 4,12 milionu PET lahví.
Na nádraží, cestou z práce a mnozí ji pijí i doma místo kohoutkové. Řeč je o balené vodě. V roce 2023 dělala její spotřeba u nás průměrně 78,4 litru na osobu a ročně za ni Češi utratí několik miliard korun, například v roce 2020 to bylo celých 8 miliard. To s sebou nese i obrovské množství odpadu. Martin Václavík se rozhodl nabídnout alternativu a založil projekt Lokni. Síť veřejných i domácích filtračních stanic, kde si lidé mohou načepovat čistou vodu místo kupování plastových lahví.
Začal s jednou stanicí na pražském ČVUT. Dnes má projekt 95 zařízení po celé republice, 200 tisíc uživatelů a za loňský rok se načepovalo přes dva miliony litrů filtrované vody. Princip je jednoduchý: stačí přijít ke stanici s vlastní lahví, přihlásit se v aplikaci a načepovat si vodu. Stanice jsou napojené na síť a pravidelně servisované.
„Nápad vznikl v roce 2017, když nám začаlо připadat neúnosné, kolik plastových lahví denně zbytečně vyhazujeme. Chtěli jsme s tím něco udělat a hledali jsme způsob, jak umožnit lidem pít čistou, opravdu kvalitní vodu bez nutnosti kupovat balenou,“ říká Martin Václavík. Kvalita vody se i napříč Českem liší a ta z kohoutku, i když formálně pitná, každému prostě nechutná.
„Nejdřív jsme chtěli hlavně omezit zbytečný plastový odpad. Pro domácnosti už tehdy nějaká filtrační řešení existovala, ale my jsme se dívali tam, kde byla velká koncentrace lidí, třeba právě na univerzity,“ vysvětluje Martin Václavík. A ukázalo se, že o tento typ řešení je zejména ze strany mladých lidí opravdu zájem.
„Od začátku jsme chtěli, aby filtrace byla opravdu špičková. Nestačilo nám, aby jen něco zachytila, šlo nám o to, aby byla opravdu účinná i na látky, které se běžně neřeší, jako třeba rezidua léků nebo mikroplasty. A to samozřejmě přináší spoustu technických výzev, během kterých jsme, myslím, prošlapali stovky slepých uliček,“ říká Václavík. Vývoj trval dlouho, ale nakonec se dopracovali k systému kombinace filtru a UVC LED technologie, který úspěšně otestovali na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Mají ověření i od Státního zdravotního ústavu.
Věřím, že Lokni má obrovský potenciál růst, škálovat a stát se synonymem pro moderní přístup k pitné vodě nejen v Česku.
Letos v dubnu oznámilo Lokni vstup nového investora a současně výkonného ředitele. Stal se jím Petr Kasa, podnikatel, filantrop a spoluzakladatel projektů jako Kasa.cz a Pilulka.cz.
„Lokni jsem dlouho sledoval, měl jsem čas poznat jejich skvělý tým i technologii produktu do detailu. Jejich řešení jsou promyšlená a postavená s důrazem na uživatelský komfort i udržitelnost. Věřím, že Lokni má obrovský potenciál růst, škálovat a stát se synonymem pro moderní přístup k pitné vodě nejen v Česku,“ říká Petr Kasa. Na trhu s balenou vodou vidí obrovský potenciál. „To je pro nás jednak veliký a zajímavý trh, ale hlavně obrovská příležitost měnit spotřebitelské chování Čechů a nabídnout jim jednodušší, zdravější a ekologičtější řešení,“ vysvětluje.
Lokni začínalo ve studentském prostředí, a i dnes tvoří studenti největší část komunity. Projekt je s nimi stále v kontaktu a pomáhají mu zlepšovat služby. „Máme dokonce zkušenosti, že sami navrhují vylepšení, třeba jeden student z ČVUT vytiskl na 3D tiskárně speciální terčík, kam ideálně položit láhev, aby bylo používání pro uživatele ještě příjemnější,“ doplňuje Petr Kasa.
Celkem 81 zařízení má Lokni na univerzitách, 14 pak ve veřejném prostoru na nádražích. Kromě veřejných stanic nabízí Lokni také řešení filtrace pitné vody pro domácnosti v podobě filtrů či speciálních kohoutkových baterií. Celkově už má za sebou stovky instalací filtračních stanic na veřejnosti, ve firmách, školách i domácnostech. Mimo to už zajišťují filtraci i v desítkám českých firem, kde zaměstnanci vnímají filtrovanou vodu jako určitý benefit. Zařízení začínají fungovat i v mateřských, základních a středních školách. Již nyní si z filtračních stanic čepuje vodu 20 až 30 tisíc lidí denně.
Letos na podzim přišlo Lokni ještě s jednou novinkou. Změnilo systém předplatného. Uživatel teď může čepovat tři litry neperlivé nebo perlivé vody denně v celé jejich síti za jednu korunu denně. Další příjmy zajišťují reklamní plochy přímo na veřejných filtračních stanicích a v aplikaci. „V rámci reklamních ploch se snažíme umisťovat reklamy, které jsou pro uživatele opravdu relevantní, často jde například o náborové kampaně na univerzitách. Tento dodatečný příjem z reklamy nám umožňuje nabídnout tarify za opravdu symbolické ceny,“ doplňuje Petr Kasa a dodává, že půl litru neperlivé vody je s aplikací zdarma.
Vodu z filtračních stanic lze čepovat díky volně dostupné mobilní aplikaci, kterou si stáhlo přes 150 tisíc lidí. Aplikace pravidelně patří mezi nejstahovanější v kategorii Jídlo a pití. „Přístup k čisté, kvalitní pitné vodě by neměl být nouzovým řešením, ale standardem. V roce 2025 už nemůžeme brát pítko jako vrchol veřejné služby. Lidé očekávají kvalitu, hygienu a udržitelnost a města by měla držet krok. Stejně jako lavičky nebo MHD by i čistá voda měla být dostupná každému, bez nutnosti kupovat plastové lahve nebo riskovat hygienu u pítek,“ říká Petr Kasa.
Za rok 2024 si uživatelé Lokni načepovali celkem 2,046 milionu litrů vody a ušetřili tak 103 tun plastového odpadu odpovídajícího 4,12 milionu PET lahví. Krédem Lokni je momentálně snaha dostat se všude tam, kde mají lidé žízeň. „Věříme, že spojení s Petrem, který je skvělý vizionář, nám umožní nejen urychlit naše technologické i obchodní ambice, ale zároveň přinést filtrační stanice a další řešení Lokni do běžného života větší části společnosti,“ uzavírá Martin Václavík.
