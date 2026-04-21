Začínali s šedesáti rostlinami doma v obýváku, dnes zazeleňují kanceláře Boltu i Penty
Kytky v kanceláři zvyšují produktivitu i spokojenost. Pražská firma Dej mi pokojovku je dodává do startupů i řady kaváren. A také je třeba pronajímá.
Velká část českých firem investuje do nábytku, osvětlení a nejmodernějších technologií, aby kanceláře splňovaly i ty nejvyšší nároky. Výzkumy však ukazují, že další výhodnou investicí jsou i rostliny. Jedna ze studií britských a nizozemských vědců prokázala, že zeleň v kanceláři zlepšuje také soustředění a produktivitu až o patnáct procent, snižuje stres, a dokonce i nemocnost zaměstnanců. Ty také díky vyšší vlhkosti vzduchu méně pálí oči při práci na počítači.
„Firmy dnes rostliny mnohem více vnímají jako plnohodnotnou součást interiéru, podobně důležitou jako stoly, židle nebo osvětlení. Už to pro ně není jen doplněk navíc, ale přirozená součást prostoru, která plní výraznou estetickou funkci a dotváří celkovou atmosféru. Rostliny jsou v kancelářích 21. století nezbytností,“ říká Zuzana Bodnárová z firmy Dej mi pokojovku. Tu před šesti lety založila spolu s manželem a dnes navrhují, instalují a starají se o zeleň nejen v kancelářích, ale i soukromých prostorách.
A čím dál častěji si od nich klienti rostliny i pronajímají. „Pro část firem je to dnes velmi přirozený model, podobně jako je u aut běžný operativní leasing. Zákazník platí měsíční poplatek a nemusí se o nic starat,“ popisuje Bodnárová. Aktuálně firma spolupracuje s více než padesáti firemními klienty, od Mews, Boltu a White & Case přes Penta Hospitals, Lactalis, EUC, SportInvest, Credo Ventures až po menší startupy a kavárny jako Pleiku nebo Piano Solutions.
Trh s interiérovou zelení prošel podle Bodnárové za posledních pět let zajímavou proměnou. „Dříve byla velká poptávka po praktických a snadno uchopitelných řešeních, často i takových, která působila spíše technicky než přirozeně. Velmi populární byly například samozavlažovací květináče. Často šlo o lesklé plastové nádoby, někdy i ve výrazných barvách nebo v odstínech navázaných na firemní identitu, což dnes už řada klientů vnímá jako méně nadčasové řešení,“ vysvětluje. „Dnes zákazníci mnohem víc řeší, aby zeleň opravdu ladila s interiérem jako celkem. Místo technicky působících květináčů se častěji přiklání ke kompozitním v neutrálních tónech, které prostor elegantně doplňují a nepůsobí rušivě,“ dodává.
Právě proto Bodnárovi před dvěma lety rozjeli sesterskou značku Potzillas zaměřenou na designové kousky, která nabízí například květináče Grigio od holandské značky Luca Lifestyle. Ty sice působí jako beton, ale díky kompozitnímu materiálu jsou překvapivě lehké. „Klienti si od nás dnes velmi často vybírají větší solitérní rostliny, které přirozeně zaplní prázdný roh, zútulní prostor a vytvoří výrazný, ale nadčasový prvek,“ říká Bodnárová.
Proměnila se ale i samotná skladba rostlin. „Místo klasického Zamioculcasu dnes častěji doporučujeme například Aglaonemy, různé druhy dracén nebo araukárie. Výraznými solitéry do zasedacích místností bývají Strelitzie, Spathiphyllum sensation nebo vzrostlé Ficusy lyrata. Naopak třeba Monsteru deliciosa se snažíme používat méně, protože roste rychle a rozrůstá se do všech stran,“ vyjmenovává. Oblíbenou cestou jsou dnes i různé kultivary Philodendronů. A tam, kde je více druhů pohromadě, cíleně vybírají rostliny s podobnými nároky na péči tak, aby byla údržba jednodušší a celek působil jednotně.
Výběr a nákup květin je ale jen začátek celého procesu. Velká část firem nemá nikoho, kdo by se o květiny staral, a tak péči přiřadí někomu ze zaměstnanců jako agendu navíc k jeho práci. „Setkáváme se s tím, že péče o rostliny bývá ve firmách svěřená někomu interně jako úkol navíc. Jenže právě to bývá kámen úrazu, dotyčný na to obvykle nemá dost času ani zkušeností a rostliny pak často trpí přelitím nebo nevhodnou péčí. Není to chyba konkrétního člověka, spíš ukázka toho, že interiérová zeleň potřebuje pravidelnou a odbornou péči,“ vysvětluje Bodnárová.
Proto podle ní také roste zájem o průběžnou údržbu jako součást celé služby. „Řada firem se na nás obrací až ve chvíli, kdy chtějí pomoct zachránit rostliny, do kterých už jednou investovaly,“ říká. Právě proto si některé firmy od Dej mi pokojovku květiny pronajímají. „Součástí služby je péče i průběžné řešení kondice rostlin, a pokud se některým z nich v daném prostoru nedaří, nahradíme je jiným, vhodnějším druhem,“ popisuje spoluzakladatelka.
Každá poptávka začíná analýzou místností, kam mají květiny putovat. „Všechny poptávky zpracováváme podle konkrétních podmínek daného prostoru. Zohledňujeme množství světla, teplotu, vlhkost, režim fungování kanceláře nebo domácnosti i to, kolik péče budou rostliny v běžném provozu reálně dostávat. Na základě toho připravíme návrh a cenovou nabídku,“ říká Bodnárová a dodává, že právě jaro je nejvhodnější doba, kdy takové projekty řešit. Celý proces má dnes jasně nastavená pravidla: poptávky firma zpracovává do jednoho až dvou týdnů podle složitosti a po uhrazení zálohy zvládne realizaci dodat přibližně do dvou týdnů.
Manželský pár s tím začal už v roce 2020, kdy sdíleli na Instagramu fotky a edukační videa ze svého bytu plného pokojovek, kterých měli přes šedesát. A hned po měsíci spustili e-shop Dej mi pokojovku. Z koníčku se postupně stal byznys, který je dnes regulérně živí, loni měli obrat přes 26 milionů korun. Zatímco Potzillas funguje hlavně jako e-shop a kamenná prodejna, u Dej mi pokojovku tvoří čím dál větší část byznysu právě B2B segment, tedy návrhy, realizace a následná péče o firemní klienty. V roce 2021 otevřeli prodejnu na pražské Palmovce, v roce 2024 se přestěhovali do větší prodejny v Karlíně na Křižíkově a loni v lednu přibyl ještě sklad v Hostivaři.
Zvládnout velký objem zakázek, ale i pravidelnou péči o rostliny u všech klientů pomáhá Tomáš Bodnár i pomocí technického řešení. „Díky vlastním interním aplikacím a automatizacím zvládáme plánovat servisní návštěvy, koordinovat zakázky i tvořit nabídky mnohem efektivněji, než by bylo jinak možné,“ vysvětluje.
Mezi aktuální novinky patří ekologické substráty Soily, které jsou bezrašelinovou alternativou ke klasickým substrátům. Vznikly na základě dlouholetých zkušeností s rostlinami a jsou postavené na promyšlené kombinaci kokosového vlákna, žížalího humusu, perlitu, písku, karbocharu a dalších přísad. Díky tomu jsou vzdušné, namíchané podle potřeb různých typů rostlin a vytvářejí prostředí, které je méně náchylné k přemokření a lépe se s ním pracuje i při běžné péči. Pro letošní rok chtějí Soily dostat do širší distribuce, například do velkoobchodů a hobby center.