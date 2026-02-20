Začínali se školním sešitem, přežili požár i povodně. Teď jsou miliardoví a hlásí: Ve hře je i vstup investora
Před lety vyřizoval 4camping pár objednávek denně. Teď působí ve 14 zemích a pyšní se moderním skladem a systémem, který si firma navrhla sama.
Petr Burian a Jaroslav Skalka se znají už od roku 2005 a prošli si spolu lecčím – od úplných začátků přes povodně a covid až po moment, který by položil i nejotrlejší povahy. „Když nám shořela polovina skladových zásob, myslel jsem si, že se z toho zblázním a že se už možná nikdy neusměju,“ vzpomíná Burian. Jejich 4camping se ale z toho oklepal a dnes je s přehledem největším českým e-shopem s outdoorovým vybavením.
Burian se Skalkou přitom začínali na pražské Palmovce, kde vyřizovali dvě až tři objednávky denně. Pro zboží zabíhali přes ulici do stometrového skládku v sousedství centrály Metrostavu, na těžší věci měli malý červený vozíček a objednávky zapisovali do běžného školního sešitu. „Dnes je na tom místě rezidenční zástavba. Zůstaly jen vzpomínky, jak jsme odtud při povodních 2013 doslova za minutu dvanáct odváželi zboží a brodili se při tom ve vodě stoupající z Vltavy,“ líčí Skalka.
Následoval přesun do areálu bývalé Kolbenky na Vysočanech a později o kus dál do skladu u O2 Areny. „V zimě tam bylo minus deset, v létě padesát, jeden společný záchod a jako jídelní stůl sloužila paleta na vidlici ‚ještěrky‘. Když jsme byli s tehdejším šéfem skladu na exkurzi v Amazonu, kde měli v zimě temperovanou teplotu 23 stupňů Celsia, týden s námi nemluvil,“ popisoval Skalka už dříve na firemním webu. Zato dnes má 4camping moderní logistické centrum v Pardubicích.
Společně ale zažili ještě těžší chvíle. Kromě povodní, které spláchly první sklad, šlo zejména o pandemii covidu a hlavně požár, kdy v červenci 2021 shořela hala v areálu Výstaviště v pražských Letňanech. Právě tam probíhala Výstava stanů, kterou 4camping pořádá, a firma na ní měla polovinu svých zásob – těsně před hlavní letní sezonou. Zakladatelé si nejprve mysleli, že je to definitivní tečka. Nakonec se ale nevzdali.
„Když jsme si tím procházeli, spousta lidí nám říkala, že za pár let z toho bude veselá historka. Tehdy jsme tomu samozřejmě nevěřili, prognózy byly velmi špatné,“ říká Burian v rozhovoru pro CzechCrunch. Ostatně požár předznamenal několikaměsíční pokles tržeb i potíže s bankou. 4campingu se ovšem podařilo vrátit k růstu hlavně díky zákazníkům, kteří nakupovali, co se dalo, a tak firmu udrželi při životě. „Byla to velká zkouška, jež nás posílila, ačkoli bychom se bez ní klidně obešli,“ usmívá se podnikatel.
Se Skalkou se podle svých slov nikdy nedostal do žádných větších sporů. Všechny zmíněné katastrofy jejich vztah naopak posílily, možná i díky jasnému rozdělení rolí. „Já byl vždy zaměřený hlavně na IT, ve 4campingu mám na starosti také logistiku. Jarek se zase specializuje na finance, obchod a marketing. Máme tak jasně vymezené sféry zájmu a navzájem si věříme. Občas se navíc stalo, že jsem byl v krizi a Jarek mě z ní vytáhl nebo mě podpořil – a naopak,“ říká Burian.
Dnes už je 4camping firmou, která loni překonala miliardu v tržbách, vydělala bezmála 50 milionů korun a působí ve 14 evropských zemích. Denně odbaví v průměru dva tisíce objednávek, ve špičce i přes 4,5 tisíce. Zakladatelé proto část povinností delegovali – CEO kolosu, který si letos věří na obrat kolem 1,4 miliardy, je aktuálně Ondřej Žák se zkušenostmi ze Zásilkovny, CS Cargo či ComGate.
Aby 4camping tento růst uřídil a mohl dál expandovat i pod tlakem dravých tržišť jako Temu nebo Allegro, hledá též alternativní kapitál. Ve hře je tak dluhové financování i vstup minoritního investora. „Snažili jsme se vše vracet zpátky do firmy, teď už ovšem vnímáme, že nás to v některých ohledech brzdí. Proto se rozhlížíme po partnerovi, který by naši expanzi podpořil. Nejsme ale pod tlakem, takže to není nutnost,“ vysvětluje mladší ze zakladatelů Petr Burian.
Loni v létě se 4camping stal většinovým vlastníkem výrobce outdoorového vybavení High Point ze západočeské Sušice, který se potýkal s obtížemi po tragickém úmrtí dvou klíčových manažerů. „A pokud se objeví další zajímavé příležitosti, rádi do nich vstoupíme – ať už půjde o akvizice značek zapadajících do našeho portfolia, nebo investice do rozvoje naší firmy jako celku, hlavně v oblasti logistiky,“ doplňuje.
Expanze ale znamená i nové trhy, přičemž 4campingu se nejvíc daří v Česku, na Slovensku, v Polsku, Německu a Maďarsku. „Rozšíření do dalších zemí je pro náš růst zcela zásadní,“ prohlásil loni Skalka. Firma chce zároveň otevírat další kamenné pobočky. Dnes jich má 28, do pěti let by se ráda dostala na pětašedesát. Vlajková prodejna má vyrůst v Praze, e-shop se ovšem bude v budování nových prodejen soustředit také na zahraničí.
Během rozhovoru se nacházíme v moderním logistickém centru 4campingu v Rosicích nad Labem, které jsou součástí Pardubic. Sklad má sice podlahovou plochu 10 tisíc metrů čtverečních, díky vestavěným galeriím ale využívá až o 60 procent více místa. Hlavní chloubou je pak zdejší nový autonomní dopravník. „Dal jsem mu přezdívku ‚Šerpodrom‘, zatím se však příliš neujala,“ směje se Burian, který je právě tady ve svém živlu.
Nejde přitom o obyčejnou válečkovou dráhu. Je to komplexní systém, který si ve 4campingu navrhli sami. „Náš mix zboží je velmi specifický. Objednávka často obsahuje velký stan a k tomu drobnosti jako ponožky nebo vařič. Potřebovali jsme proto systém, který to všechno zvládne konsolidovat,“ objasňuje Burian. Celková investice do systému dosáhla vyšších desítek milionů korun, část pokryla dotace od Evropské unie.
Zásilky 4campingu se teď díky tomu pohybují mezi stanovišti skladu prakticky ze 100 procent automaticky – z příjmu na galerii, do skladových pozic a poté na balírnu. Zboží přitom nemá své pevné místo, systém však přesně ví, kde co leží. Automatické vážení a třídění do pater navýšily expediční kapacitu, zajímavostí je též integrovaný výtah obsluhující různá patra galerie.
Výsledek? E-shop zvládne v jedné směně ve špičce odbavit přes šest tisíc objednávek. Polovina z nich jsou jednokusové zásilky, které frčí takzvaným rychlým pruhem rovnou k balení. „A proto když si objednáte batoh do 12. hodiny, v Praze ho budete mít na prodejně ještě ten samý den,“ slibuje zakladatel 4campingu. Automatizace tím ale podle něj nekončí – další na řadě je teď investice do balicího stroje, jenž bude řezat krabice na míru obsahu. Tím se ušetří materiál a navýší maximum objednávek denně až k osmi tisícům.
I když Burian se Skalkou od dob, kdy běhali po Palmovce s červeným vozíčkem, urazili dlouhou cestu, nejlépe si prý stále odpočinou u outdoorových aktivit. „Oba máme blízko k přírodě. Dává nám klid a čas k přemýšlení,“ říkají. Podobně to mají i jejich zaměstnanci, není tak překvapením, že teambuildingy 4campingu jsou dost akční. „Minule jsme byli na Dvorské boudě v Krkonoších, na programu byl skialpinismus, sněžnice a třeba kurz přežití. Bylo to velmi zajímavé,“ uzavírá Burian.