Zahoďte mop, vypusťte na podlahu Čeňka a dejte si nohy nahoru. Pro koho je robotický mopovysavač?
Otestovali jsme nový hybridní robotický vysavač a mop iRobot Roomba Plus 505 Combo, který má pomoct zachránit legendární značku.
Když se po letech konečně odhodláte otestovat robotický vysavač, je dobré sáhnout po produktu firmy, která sice kdysi tuhle kategorii založila, ale dnes balancuje nad propastí? Vlastně to může být trochu jedno, pokud takový produkt splní vaše očekávání. iRobot Roomba Plus 505 Combo, který v sobě kombinuje vysavač i mop, je na jednu stranu skutečně suprový pomocník, co vám při úklidu ušetří mnoho času a práce. Zároveň ale platí, že nemůžete zahodit všechny ostatní nástroje. To vám ale pravděpodobně nezaručí žádný takový robot, i když je sebelepší. Kde se tedy v této bitvě nachází iRobot?
V roce 1990 tuto společnost založili tři absolventi MIT, o více než dekádu později představili první komerčně úspěšný robotický vysavač Roomba a stali se průkopníky praktických robotů v domácnostech. Dlouho tento trh ovládali, jenže pak přišla dlouhá série strategických chyb, špatných technologických rozhodnutí a také podcenění konkurence, což celý iRobot odsunulo až na hranu kolapsu celé firmy. Zachránit ji měl v mnohamiliardové akvizici Amazon, ale tento deal loni kvůli regulátorům zkrachoval.
Samotný iRobot se zatím drží a dělá všechno pro to, aby nepříznivý osud ještě zvrátil. Robotický vysavač a mop Roomba Plus 505 Combo je jednou z letošních novinek, která má v obrodě kdysi průkopnické firmy pomoci. Mimo jiné tím, že se v mnoha ohledech snaží dohnat konkurenci, kde je příkladem za všechny nasazení technologie LiDAR pro navigaci robota. Tu iRobot dlouho odmítal, než ho konkurence předběhla. Ta je hlavně z Číny, kterou firma dlouho nebrala vážně, až ji Roborock a spol. předběhli.
Sám jsem oblast robotických vysavačů dlouho jako pozorovatel sledoval. Když se teď naskytla příležitost v rámci nové řady produktů od iRobotu jeden otestovat, řekl jsem si, že to konečně vyzkouším. Zmíněný model Roomba Plus 505 Combo lze zařadit do vyspělejší střední třídy, která stojí 18 tisíc korun a kombinuje i některé prémiovější funkce. Nejdražší stroje nejen od iRobotu mohou stát klidně přes 30 tisíc korun. A mě zajímalo, jestli mě takový vyšší standard oslní natolik, aby mi robotický vysavač a mop zůstal v bytě nastálo.
Rovnou přiznám, že odpověď není úplně jednoznačná a budu muset zřejmě otestovat ještě nějaký jiný, pravděpodobně dražší stroj, abych zjistil, jak skutečně výkonné a efektivní dnešní úklidové technologie mohou být. Během mého několikatýdenního testování jsem nedělal žádné specializované zkoušky, jak moc ušpiněnou podlahu ještě tenhle robot zvládne uklidit nebo o kolik je rychlejší či pomalejší než ruční mop. Snažil jsem se hybridní Roombu zapojit do našeho běžného chodu domácnosti, kde jinak při úklidu vládne bezdrátový vysavač od Dysonu.
Premisa byla taková, že nás robotický vysavač zbaví rutinního vysávání, které probíhá tak nějak kontinuálně, a navíc k tomu podlahu i vytře. Právě vytírání byl pro mě velký argument, proč robotického hybridního uklízeče vyzkoušet, protože zatímco vysávání mi tolik nevadí, vytírání už mezi mé oblíbené kratochvíle rozhodně nepatří. Řešením v tomto případě může být třeba mokrý podlahový čistič od Dysonu, který jsem taktéž testoval a díky kterému – pravda, za hodně peněz – můžete konečně vyhodit klasický ruční mop s hadrem, ale zajímalo mě, jak si s tím poradí Roomba.
Robotického uklízeče jsme pojmenovali Čeněk a vypustili ho do práce. S plovoucí podlahou si poradil skvěle. Vysáto bylo perfektně, a když k tomu přidal ještě své mopovací schopnosti, uklizeno bylo lépe, než když jezdíte jen klasickým vysavačem. Je to logické, ale jelikož se historicky robotickým mopům v jejich prvních generacích často spílalo, mile mě výsledek překvapil. Horší to bylo, když robot vjel na lesklou světlou dlažbu. Tu sice zvládl opět dobře vysát, ale mopování už tak efektivní nebylo. Nechával za sebou šmouhy a nedokázal kolikrát ani posbírat veškeré nečistoty.
Vždy jsem si kladl otázku, jak moc je to dané povrchem a tím, jak si s ním umí poradit, nebo třeba jen tím, že na tmavší plovoucí podlaze nejsou podobné neduhy tolik vidět. Ve finále mi to ale z uživatelského pohledu bylo trochu jedno. Důležitý byl pro mě výsledný efekt a pocit – a zatímco po plovoucí podlaze jsem mohl chodit s radostí bos, při příchodu do koupelny jsem měl často chuť vzít do ruky ještě ruční mop a doleštit podlahu ručně. Pak se samozřejmě objevuje otázka, zda takový úklid, respektive pomoc od robota dává vůbec smysl.
Koberec máme doma jen jeden menší v obýváku a na něj jsme Čeňka nepouštěli vůbec. Je totiž plný kočičích chlupů a s tím si dokáže poradit jen nejvyšší výkon a speciální nástavec našeho Dysonu, takže tam by byla Roomba předem odsouzená k neúspěchu. Nakonec jsme se naučili vysávacího a mopovacího robota používat hlavně na větší úklid třeba jednou za týden, kdy projel celý byt a základní úklid tak byl hotov. Má to ale jeden zásadní aspekt, který jsem si mohl bláhově myslet, že se neobjeví, ale vlastně nemá řešení, i když budou technologie sebelepší.
Aby mohl být takový úklid skutečně perfektní, musíte robotovi celý byt uklidit. Tedy minimálně mu sklidit z cesty všechny překážky, zvednout židle a vše, co jde, přesunout, respektive v našem případě alespoň dát na koberec, kam Čeněk stejně nejezdí. Není to snad proto, že by se všem předmětům nedokázala hybridní Roomba vyhnout, v tomto ohledu se už schopnosti takových pomocníků od prvních let výrazně posunuly, jenže když mu neuděláte na podlaze úplně volno, tak ji nikdy nevyluxuje nebo nevytře celou. A takový úklid je ve finále trochu k ničemu.
Teď určitě mnozí z vás kroutí hlavou, že je přeci jasné, že nedokáže uklidit tam, kde něco leží, ale když si po pořízení takového robota malujete, jak už nebudete muset nic dělat a jen ho vždy přes aplikaci vypustíte uklízet, tak vás to vyvede z omylu. I proto jsme nakonec na jeho využívání nenajeli nějak pravidelněji, aby uklízel třeba každý den, protože se v bytě pořád něco děje nebo je na cestě potenciálně spoustu překážek, a tak by bylo stejně uklizeno jen napůl. Někdo se s tím jistě spokojí, mě to spíš znervózňovalo.
A na akutní úklid je prostě pořád snazší vzít do ruky vysavač nebo mop. Roombu Plus 505 Combo sice můžete přes aplikaci vyslat jen na konkrétní místo, aby ho rychle vyčistil, ale to je upřímně pořád mnohem zdlouhavější, než když vezmete vysavač, který stačí jen zmáčknout a jedete, nebo mokrý hadr a podlahu setřete. Když už ale Roomba uklízí, je skvělý samočistící dok, který zajistí, že se pak už opravdu o nic starat nemusíte – automaticky si bere z nádržky čistou vodu, vypouští špinavou včetně vysypání zásobníku nebo čištění kartáčů.
Kdybych musel cokoliv z toho dělat často nebo dokonce v průběhu čištění ručně, tak už takového robota dávno nepoužívám. A že se takových robotů prodává spousta. Tady jsou pro novou Roombu jednoznačně body nahoru a za samočistící stanici se podle mě vyplatí připlatit, ať už jde o jakýkoliv model od jakéhokoliv výrobce. Všechnu uklízecí práci v domácnosti ale ani tak tenhle hybridní robot nezastane.
Sečteno podtrženo, Čeněk nám doma zpravidla párkrát do týdne vyjede na větší základní úklid, kdy mu po bytě připravíme prostor, aby se dostal ideálně úplně všude, kde může, a tam vysál a vytřel. To je fajn a určitě to alespoň pár desítek minut ušetří, ale rozhodně nemůžeme všechny další čisticí stroje zahodit. I třeba proto, že s úplně velkou nebo zažranou nečistotou si Roomba kolikrát neporadí.
Když jsme ho jednou vyslali na louži kočičí moči, akorát ji po dlažbě celou rozpatlal a už si s tím pak vůbec nedokázal poradit. Pak už něco takového radši znovu nezkoušíte a vezmete do ruky hadr. Je to tedy do značné míry o pohodlí, které v části úklidu s touto hybridní Roombou určitě dostanete, ale takoví roboti ještě zdaleka nejsou všespásní. A tak je jeden z hlavních rozhodovacích parametrů podobný jako u řady podobných produktů – pokud nemáte problém za trochu větší pohodlí zaplatit celkem dost peněz, tak může být robotický mopovysavač pro vás. Ostatní to přestalo zajímat, jakmile se dozvěděli cenu.
A taky určitě dost záleží, na jaké ploše robota využíváte. V menším bytě, pokud ještě třeba nejezdí všude, jeho schopnosti neoceníte zdaleka tolik, jako když třeba potřebujete každý den vyčistit velké chodby a desítky metrů podlah, které se neustále zanášejí a vy byste na ně stejně museli vytahovat vysavač nebo mop – a nebo obojí najednou. A to jsou zkušenosti, které si pravděpodobně musí zažít a vyhodnotit každý se svým prvním robotem. Každý je totiž v uklízení trochu jiný freak a to, co by jeden nepřežil, jiný úplně s klidem přejde. A třeba vůbec díky robotovi začne pravidelněji uklízet.