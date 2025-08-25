Založil Airbnb, teď chce s Trumpem zmodernizovat americké vládní weby. Zážitek má být jako od Applu
Americký prezident jmenoval prvního designového šéfa USA. Joe Gebbia má za tři roky přeměnit 26 tisíc vládních stránek a zlepšit zážitek.
Spojené státy mají prvního designového ředitele. Americký prezident Donald Trump do nové funkce jmenoval spoluzakladatele platformy Airbnb Joea Gebbiu. Ten má za úkol zmodernizovat federální webové stránky a sám chce, aby na nich měli uživatelé zážitek jako v Apple Storu. Čtyřiačtyřicetiletý podnikatel má za tři roky modernizovat zhruba 26 tisíc vládních webů, z nichž mnohé nebyly výrazně aktualizované roky a jsou obtížně použitelné, jak informovala agentura Reuters.
Americký prezident založil exekutivním příkazem z 21. srpna iniciativu America by Design a nové Národní designové studio v Bílém domě. „Je čas zaplnit digitální výmoly po celé naší zemi,“ uvádí se v dokumentu k exekutivnímu příkazu nazvaném Zlepšování naší země prostřednictvím lepšího designu. Joe Gebbia bude zodpovědný za nábor nejtalentovanějších designérů ze soukromého sektoru do státní služby a koordinaci standardizovaného designu napříč federálními agenturami.
Jak informoval server RedState, rozsah problémů s vládními weby je značný. Studie Information Technology and Innovation Foundation z roku 2022 ukázala, že 92 procent nejpopulárnějších federálních webů nesplňuje základní standardy bezpečnosti, rychlosti, mobilní přívětivosti nebo dostupnosti. Podle údajů Bílého domu méně než 20 procent používá kód z Amerického designového systému pro weby, což vede k nekonzistentním uživatelským zkušenostem.
„Mobilní aplikace a weby jsou ‚vstupními dveřmi k vládě‘ pro většinu Američanů. Je nespravedlností, že naše rozhraní jsou hrozně zastaralá,“ řekl Gebbia pro server Axios. Inspiruje se filozofií Airbnb: „Nejlepší část je žádná část. Úloha designérů je mazat zbytečné části.“ Gebbia, který vystudoval prestižní Rhode Island School of Design a zasedá v představenstvu Tesly, od února pracoval pro Ministerstvo efektivity vlády (DOGE), které původně vedl Elon Musk, na modernizaci archivního papírového systému pro federální důchody.
Nová pozice vznikla poté, co se na Gebbiu obrátili členové kabinetu s žádostí o pomoc. „Jasně víte, jak dodávat internetové produkty ve velkém měřítku, které jsou krásně navržené,“ citoval jejich slova v rozhovoru pro Axios. Gebbia vidí paralely mezi svou prací a Trumpovými designovými ambicemi pro Bílý dům – od pozlacení Oválné pracovny až po stavbu velkého tanečního sálu. „Oba se staráme o detaily na poměrně intenzivní úrovni. Jako dva hoteliéři máme pro to myšlení,“ vysvětlil.
Federální agentury mají předložit první výsledky redesignu do 4. července 2026, k 250. výročí americké nezávislosti. Prioritu dostanou weby a fyzická místa s největším dopadem na každodenní život Američanů. Generální správa služeb aktualizuje vládní designový systém v konzultaci s novým designovým ředitelem.
Iniciativa čelí strukturálním výzvám, včetně složitých federálních zadávacích procesů, dlouhých schvalovacích procedur a potřeby bezpečnostních prověrek pro nový personál. Podle serveru Nextgov předchozí pokusy o modernizaci federálních technologií narážely na technické integrace a kulturní odpor v rámci vládních agentur, přičemž administrativa současně snižuje počet federálních zaměstnanců, což může omezit implementační kapacitu.
Gebbia podle serveru Axios vyzývá designéry po celých USA k účasti: „Pokud jste designér nebo kreativec ve Spojených státech, je to okamžik, kdy můžete pomoct přetvořit tvář naší země. Doufám, že kdokoliv, kdo si toto přečte, ví, že je zde pozvánka k účasti.“ Národní designové studio má být nicméně ukončeno za tři roky, což vyvolává otázky o dlouhodobé udržitelnosti po skončení současné administrativy, jak poznamenává server RedState.