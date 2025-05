Zhrzený Musk se vrací do byznysu, nechce už platit politiku. Stal se pro ni přítěží a ona pro něj

Back in the business

Uložit 0

Glosa Luboše Kreče: Mnozí byznysmeni, umělci či politici by mohli vyprávět o tom, jak složitá disciplína je odcházení. Z postů šéfů, hybatelů, těch, co určují směr. A jedno takové odcházení teď můžeme sledovat v přímém přenosu za oceánem, kde se z vrcholných pozic ve Washingtonu po pár měsících stahuje Elon Musk. Donutili ho k tomu nejen zákazníci automobilky Tesla.

Nejbohatší člověk planety se výrazně zasadil o zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, na jeho kampaň vyčlenil stovky milionů dolarů, objížděl s ním mítinky a od jeho lednového nástupu do Bílého domu se stal klíčovou postavou celé administrativy.

Pomáhal vybírat ministry a důležité úředníky, doprovázel Trumpa při zahraničních cestách nebo při významných jednáních. A vedl iniciativu známou jako DOGE, která si dala za cíl zásadní seškrtání rozpočtových nákladů americké vlády.

Že úzká spolupráce dvou egomaniaků, jakými Trump i Musk bezesporu jsou, nemůže trvat věčně, bylo jasné od začátku. Ale to, že podnikatel nyní skončil ve vládě a na ekonomické konferenci v Kataru navíc oznámil, že pozastaví financování politiky a že se bude opět víc věnovat Tesle, souvisí s Trumpem spíš nepřímo.

Předně mu dali zákazníci z celého světa jasně najevo, že jeho politické angažmá neberou. Respektive tím, že dramaticky omezili nákupy Tesel, mimo jiné vyjadřovali nesouhlas s politikou Donalda Trumpa. Přestože Musk říká, že šlo jen o poryv a že už se prodeje automobilky zase zvedají, není pochyb o tom, že jak jeho osobně, tak především akcionáře firmy to muselo vystrašit.

Foto: Midjourney/CzechCrunch Donald Trump vygenerovaný v Midjourney

Objevily se dokonce zprávy, že správní rada Tesly začala hledat potenciálního Muskova nástupce. On takové úvahy dementoval, ale nyní se nechal slyšet, že šéfem své automobilky chce být ještě mnoho dalších let. A že se jí opět začne pořádně věnovat, protože ho už nebude tolik potřeba ve Washingtonu.

Paradoxně se mu ústup z amerického hlavního města kvůli problémům Tesly hodí, neboť i mezi Trumpovými republikány sílí hlasy, že miliardářovy kroky jim přináší víc škody než užitku. Jeho vzývané škrty, které měly vynést biliony dolarů, zůstávají daleko za očekáváním, sčítají se v podstatě jen drobky, navíc je provázely značné zmatky a chyby, které poškodily i tradiční republikánské voliče.

Navíc Trump a jeho tým usilují o to, aby v Kongresu uspěl daňový balíček, který dál dramaticky prohloubí rozpočtový schodek USA. A to je něco, co pro byznysmena, který se zaklínal potřebou zefektivňovat chod státu a zlepšovat jeho finanční kondici, není dobrá zpráva. Musk se už nechal slyšet, že s tím nesouhlasí.

V podstatě se tedy dá říct, že se děje to, co přijít muselo – Elon Musk se vrací dělat byznys, protože v politice se prostě a jednoduše spálil. Tak jako mnozí před ním i po něm zjistil, že řídit stát jako firmu nejde. Minimálně ne v demokracii.

Původní verze komentáře vznikla pro stanici Český rozhlas Plus.