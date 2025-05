Zapomeňte, že je to hotelová restaurace. Greenhouse je především o dobrém pivu a mase

Uložit 0

Vlkova ulice a její okolí patří ke známým žižkovským lokalitám plným hospod a barů. Evidentně jich ale nikdy není dost, a tak tu přibyl ještě Twist. Dost podniků zřejmě není ani na Letné, nově tam proto otevřel bar Chez Vien. Jen kousek odsud je pak také nová kebabárna Gemüse Corner. Největší příliv restaurací je ale na Starém Městě, kde v hotelu Fairmont otevřela třeba restaurace Greenhouse.

Každé dva týdny vám ukážeme tipy na zajímavé restaurace, bary i kavárny. Newsletter Deli | Poslední vydání Odebírat

Roh Pařížské a Dvořákova nábřeží dlouho patřil mezi mrtvé části Prahy. Neprostupné území zakončené rušnou ulicí rozhodně nelákalo k návštěvě. Zrekonstruovaný Intercontinental, který nyní otevřel pod značkou Fairmont, to má změnit. Nejen pro návštěvníky hotelu, ale pro všechny, kdo budou chtít zamířit za dobrým jídlem. Provozů je tu celkem šest, Greenhouse bude jedním z hlavních lákadel.

Je to pětihvězdičkový hotel, a tak má samozřejmě i fine diningovou restauraci Zlatá Praha, která dostala místo v posledním patře. Fairmont chce ale přilákat i běžné lidi a ti zamíří právě do restaurace Greenhouse, která sází na plzeňské pivo za 78 korun, ale také na výborné maso.

Když se oteplí, velká okna se jednoduše otevřou a rozdíl mezi terasou a interiérem se rozpije. Že to není místo jen pro hotelové hosty, značí i nově vybudovaná lávka, která zajišťuje přístup do restaurace rovnou z nábřeží, aniž by člověk musel chodit přes hotel. Kdo přijme fakt, že i do hotelové restaurace je možné jít jen tak na oběd nebo na večeři, dostane jako odměnu skvělé jídlo.

Prim tu hraje maso dělané na rožni či na grilu. V nabídce je rib eye, tomahawk steak, flank steak či hovězí picanha, na grilu ale dělají i filé z candáta, halibuta, burger nebo stařené kachní prso. Podává se mimochodem s pyré z červeného zelí, které je pro ni až nečekaně skvělým doprovodem. Greenhouse nabízí ale také v Česku tolik oblíbená grilovaná kuřata.

„Koncept stojí na spojení hospody s dobrou gastronomií,“ líčí šéfkuchař nového provozu Alexandr Vraný, který pracoval například i u známého britského kuchaře Gordona Ramsayho. K ruce si mimo jiné přizval Nikolase Kratěnu, který tu působí jako sous chef a dřív se snažil pozvednout gastronomii v nemocnici v Nymburce. Kuchyně stojí na lokálních surovinách, například maso z českých farem dodává do podniku Red Meat.

Kromě steaků je na menu zastoupená česká klasika, k dostání je jelito, řízek či guláš. Na své si ale přijdou i vegetariáni, podávají se tu totiž také bezmasé pokrmy. V redakci nicméně doporučujeme uzeného lososa či tlačenku, obojí si v Greenhousu dělají sami.

Kam ještě vyrazit?

Pivo a burger v Karlíně. V neděli 18. května zaplní Karlínské náměstí už tradiční festival plný vůně neodolatelného masa. Komu nevadí hlava na hlavě, neměl by chybět.

Art Brunch. Anebo 18. května dopoledne zamiřte do Kunsthalle na další z místních art brunchů. Čekat na vás bude nejen skvělé jídlo, ale i vstup na všechny aktuální výstavy.

Dine Dine Baby. Ve Slice Slice Baby dělají skvělou pizzu, ale objednat se tu můžete i na další pokrmy v rámci občasných večeří Dine Dine Baby. A jedna bude už příští pondělí 19. května.

Festival létajících a malých pivovarů. V pátek 23. května budou před holešovických Crossem k ochutnání desítky pivních speciálů, na které běžně jen tak nenarazíte.

Rumfest ve Vnitroblocku. Hned o den později, v sobotu 24. května, se na jiném místě v Holešovicích koná pro změnu festival rumu a spousty dalších karibských laskomin.