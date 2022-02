Závory zůstávají zdvižené. Zákaz vjezdu vozidel do centra Paříže se odkládá o dva roky

Do centra Paříže prozatím půjde vjet, nikoliv jím jen projíždět

Poměrně velké pozdvižení vzbudila starostka Paříže Anne Hidalgo svým oznámením z loňského května, ve kterém představila záměr zcela uzavřít centrum města motorovým vozidlům. Toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost v průběhu tohoto roku, nyní se však odkládá na rok 2024, tedy na rok, kdy bude hlavní město Francie hostitelem letních olympijských her.

Lokalita takzvané klidové zóny, kam bude vjezd vozidlům zakázán, by se měla týkat čtyř městských obvodů, které tvoří samotné centru města. Jedná se o širší okolo dvojice ostrovů na Seině s katedrálou Notre-Dame, Louvrem a dalšími pamětihodnostmi města. Vozidla pak do této oblasti prozatím budou moci vjíždět, nikoliv však projíždět.

Město chce už letos zahájit namátkové kontroly a pokutování těch, kteří ulice centra využívají pouze k tomu, aby oblastí projeli a zkrátili si tak cestu do dalších městských obvodů. Do centra však bude i nadále možné zajet například na návštěvu za přáteli, nákupy, kulturou nebo do práce. Podle náměstka Davida Belliarda, člena týmu starostky, který je odpovědný i za dopravu ve městě, se zákazem projíždění odfiltruje přibližně sto tisíc vozidel denně, asi polovina současného stavu.

Mimo omezování vjezdu aut do centra Anne Hidalgo bojuje s řidiči také dalšími způsoby. Ve většině ulic Paříže je nutné jet maximálně rychlostí 30 km/h, vozům se uzavírají některé ulice podél Seiny, zanikají parkovací místa a zdražuje se parkovné. Strategie zaměřená na omezení vozidel ve městě se ovšem ze všeho nejvíc snaží roztáhnout náruč cyklistům, pro které bylo vytvořeno již přes 160 kilometrů nových cyklostezek.

David Belliard na svém Twitteru uvedl, že s první fází omezování provozu ve městě je spokojeno 78 procent ze 7 243 oslovených respondentů. Jak ovšem informoval deník The New York Times, ne všichni místní jsou z nastolených změn nadšení. Vadí jim především cyklisté, kteří ignorují pravidla silničního provozu, což je do jisté míry zapříčiněno špatným uspořádáním cyklopruhů.

Úřady na tyto stížnosti již měly zareagovat navýšením počtu policistů, kteří mají za úkol hlídat nezodpovědné cyklisty a také poučovat děti o pravidlech silničního provozu. Jak moc jsou obyvatelé Paříže, potažmo celé Francie, se strategií starostky spokojení, mohou naznačit blížící se prezidentské volby. Hidalgo je jednou z kandidátek, která se netají tím, že by v případě svého zvolení ráda prosazovala strategii měst bez vozidel napříč celou zemí. Velkou roli může hrát v dostupnější Paříži i plánovaná lanovka nad městem.