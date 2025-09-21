Zažila výsměch i stalkera, který za ní přišel až domů. Youtuberka se nevzdala a teď otevírá butik
Justýna Koubová se vypracovala mezi výrazné tváře českého YouTube. Dnes má statisíce diváků, vlastní značku oblečení a brzy otevře butik.
Kontroverzní a šokující témata, rozbory aktuálních i dávno zapomenutých kauz a mladá tvůrkyně, která se do nich noří, aby divákům nabídla stručný a výstižný přehled toho nejdůležitějšího. To je každodenní rutina dvaadvacetileté Justýny Koubové. Vedle tragických příběhů skrytých za zábavními shows se pouští i do drastičtějších témat, od nejhorších internetových trendů přes fenomén umělé inteligence a její možný dopad na lidstvo až po brutální vraždy a neobjasněné nehody. A její videa mají statisíce zhlédnuté.
„Tohle je Alana Thompson, na internetu známější jako Honey Boo Boo, o níž natáčel televizní kanál TLC. Dětská královna krásy, která se dostala do povědomí veřejnosti díky své výrazné, až drzé povaze. A i když si rychle získala fanoušky, její příběh provázela řada kontroverzí. Diváky například šokovalo zjištění, že jí matka před soutěžemi podávala takzvaný Go Go Juice, směs energetického nápoje Red Bull a Mountain Dew, který měl šestiletou dívku povzbudit,“ vypráví youtuberka z kanálu Just Justýna v jednom ze svých videí.
Asi půlhodinový rozbor fenoménu kolem dětské celebrity Honey Boo Boo, která je v Česku téměř neznámá, zaujal téměř 380 tisíc diváků. Dokumentárně laděná videa Justýny Koubové dnes sledují statisíce fanoušků, její cesta však začala už před téměř dekádou. V roce 2016, kdy jí bylo třináct let, natáčela klasická „lifestyle“ videa inspirovaná tehdejší YouTube scénou.
Ta se v Česku teprve formovala a postupně se z hravých skečů a záznamů z výletů vyvinul fenomén, který z dětí a teenagerů udělal internetové celebrity. Mnozí z nich dnes patří k vlivným osobnostem veřejného prostoru a byznysu. Dnes patří Koubová mezi výrazná jména české internetové scény a její videa znají statisíce diváků.
„Nedělám YouTube krátce, ale pořád mě to překvapuje. Prvních tisíc odběratelů jsem získala na podzim 2019, tři roky jsem si takhle budovala základnu. Upřímně, moc lidí to, co dělám, nezajímalo,“ krčí rameny. Na podzim se ale všechno změnilo. Dívka, která ještě nedávno chodila na akce jako Utubering, největší festival českých youtuberů, kam tehdy proudily tisíce dětských fanoušků, aby naživo spatřily své idoly, se sama stala jedním z nich.
„Někde jsem zahlédla video o konspiračních teoriích a řekla si, že to zkusím taky. Do konce roku mělo sto tisíc zhlédnutí,“ vzpomíná. Formát, kdy autor před kamerou srozumitelně vysvětluje složitá témata a doplňuje je autentickými ukázkami, dnes patří k nejsledovanějším na českém YouTube. Průkopníky byli třeba Karel Kovář alias Kovy, Lukáš Fritscher známý jako Lukefry, Jiří Burýšek z kanálu Jirka vysvětluje věci nebo novinář Tony Havlík tvořící na kanál Segment.
V roce 2016 ale šlo stále o novinku. Koubová rychle zjistila, že umí přiblížit komplikované příběhy jednoduše a poutavě, navíc s odlehčeným stylem a vlastním humorem, který jí pomohl odlišit se od ostatních. Od původního lifestyle obsahu přešla k současnému formátu, kdy zpracovává například kriminální kauzy, trendy či hollywoodské skandály. Jednoduše cokoli, co v danou dobu hýbe světem internetu.
„Co se konspirací týče, tam jsem se poučila. Brala jsem to jako srandu. Nenapadlo mě, že by je někdo mohl brát jako seriózní zdroj informací. Pár takových lidí se ale našlo, což pro mě byl wake-up call. Teď se snažím pouštět v tomto ohledu spíše do neškodných rovin a popisovat třeba teorie o pohádkách, abych se nemusela hádat s plochozemci či lidmi, co věří v reptiliány,“ přiznává Justýna Koubová.
Mladá youtuberka si uvědomuje, že má tendence sklouzávat k workoholismu. „Pracuji sama na sebe, ale to neznamená, že bych neměla jasně daný režim. Vstávám kolem půl sedmé a hned po snídani sedám k práci. Můj průměrný scénář má 4 500 slov. Někdy se rozjedu a dostanu se třeba na sedm tisíc,“ vysvětluje náročnost přípravy.
Pevnou pracovní dobu nemá, zato nosí v mobilu přeplněný kalendář a místo problémů s disciplínou naráží na to, že pracuje i o víkendech a během dovolených. Nejvíc času jí prý zabere rešerše, kdy se probírá různými články a dokumenty, tiskovými zprávami a mnohdy i třeba soudními spisy.
„Nedávno jsem si třeba detailně procházela žaloby, abych dokázala shrnout, proč se herečka Blake Lively soudila se svým kolegou Justinem Baldonim. Takový dokument má okolo 80 stran a je tam všechno, co je pro mé video důležité,“ popisuje přípravu na jedno z oddechovějších témat.
Temná stránka popularity
Ačkoliv budování podnikání a vlastního brandu považuje mladá videotvůrkyně za práci snů, připouští, že s popularitou přicházejí i rizika, která si dříve neuměla představit. Jedna z nejděsivějších zkušeností ji potkala už na střední škole.
„Byla jsem ve čtvrťáku, když se u dveří našeho bytu objevil neznámý mladík s kytkou. Když zaťukal, otevřela mu moje máma. Mluvil s ní o mě, jako by mě znal osobně. Myslela si, že je to nějaký z mých kamarádů, tak ho pustila dovnitř. Já jsem ale neměla tušení, kdo to je,“ vzpomíná.
S mužem se pak několikrát náhodně setkala i na vysoké škole, kde studoval už předtím, než ji poznal, a kde ji začal cíleně vyhledávat. Přesedal si k ní v učebnách nebo ji oslovoval během přestávek. Situace postupně gradovala.
„Bylo to zvláštní, ale nejprve jsem to nebrala jako nebezpečnou situaci. Jenže se to zhoršovalo, až jednou, na Valentýna, jsem našla před svým domem sešit s časovou osou, kde měl pečlivě zaznamenané, kdy mě viděl, kdy zvonil u nás doma, kdy jsem šla na trénink nebo do školy. Připojil k tomu i text v angličtině o tom, proč jsem podle něj ‚vyvolená‘ a proč spolu můžeme spasit svět. To už bylo opravdu děsivé,“ vzpomíná.
Podobných incidentů nebylo málo. „Dvakrát se dostal až do našeho domu, několikrát čekal před vchodem. Jednou jsem ho zahlédla z okna, jak sedí na schodech, a seděl tam snad dvě hodiny,“ vypráví Justýna Koubová. Zasáhnout musel až partner její matky, kterému se podařilo muže zastrašit. „Bylo to nepříjemné hlavně proto, že jsem netušila, kolikrát se tam objevil, ani co vlastně chce. Jen vědomí, že někdo čeká před vaším barákem, je hrozně zneklidňující.“
I když o věci tehdy neuvažovala jako o policejním případu, dodnes si uvědomuje, že šlo o vážnou situaci. „Od té doby jsem si začala dávat mnohem větší pozor. Nikdy jsem neříkala, kde přesně bydlím, nenatáčela jsem výhledy z oken, snažila jsem se chránit si soukromí. Jenže pokud někdo opravdu chce, vždycky si způsob, jak vás vypátrat, najde. Můžete minimalizovat rizika, ale stoprocentní ochrana bohužel neexistuje,“ přiznává.
Vybavuji si, jak se mi spolužáci o přestávkách smáli a pouštěli si moje videa.
Kromě zkušenosti se stalkingem si s sebou zakladatelka kanálu Just Justýna nese i nepříjemné vzpomínky z dětství, které provázely její začátky na YouTube. „Jasně, nebylo to vždy růžové. Vybavuji si, jak se mi spolužáci na základní škole o přestávkách smáli a pouštěli si moje videa. Jeden si dokonce založil devět různých profilů na YouTube a z každého mi dával palce dolů. To bylo ještě v době, kdy jsem sbírala sotva dvacet lajků a tehdy byly palce dolů ještě veřejně vidět,“ vzpomíná.
Dnes už to ale bere s nadhledem. „Nemám to nikomu za zlé, byli jsme děti. A já mám se svými spolužáky dnes hezké vztahy, navíc nejsem plačtivý typ, tak jsem to i tehdy nesla statečně,“ hodnotí.
Budoucnost v rukou algoritmu
Kromě bezpečnostních rizik je profese youtubera podle Koubové také nestálá. „V ideálním světě budu ještě v pětašedesáti zpracovávat video o nějaké kauze mezi starým Justinem Bieberem a Harrym Stylesem a moji vrstevníci to budou s napětím sledovat,“ směje se. Sama ale ví, že realita může být jiná, a proto už nyní buduje i další podnikatelské aktivity, které nebudou závislé na sledovanosti jejích videí.
V roce 2021 založila vlastní značku oblečení Justynaswear, která se postupně stala klíčovou součástí její podnikatelské strategie. „Život bez YouTube si neumím představit, ale je nutné počítat se vším. Proto chci mít i offline zdroje příjmu, které na platformě nebudou závislé,“ dodává.
Impulz přišel nečekaně. Koubová jednou nakreslila obraz, napůl ženu, napůl kostru, a její matka ji přesvědčila, aby motiv zkusila přenést na tričko. Z původně jednorázového nápadu se stala limitovaná kolekce, která se okamžitě vyprodala. „Zjistila jsem, že mě baví nejen tvořit design, ale i celý proces, od výroby až po prodej. A také, že to může fungovat jako opravdový byznys,“ říká.
Od té doby vydala několik úspěšných dropů, včetně tašek s kočičím motivem, které se prodávaly tak dobře, že musela zdvojnásobit výrobu. Postupně si uvědomila, že pokud má značka růst, musí stát na pevných základech. Dnes proto klade velký důraz na kvalitu materiálů i udržitelnost a podle svých slov spolupracuje jen s výrobci, u nichž má jistotu, že dokážou udržet standard. „Zatím je to jen hrstka lidí, ale věřím, že kvalita je důležitější než kvantita,“ shrnuje.
Vedle online tvorby se tak Koubová pouští i do podnikání. Na podzim chce otevřít vlastní salón, který se bude kromě prodeje její značky zaměřovat i na půjčovnu a butik se svatebními i plesovými šaty. „Ještě nikdy jsem to veřejně neříkala. Ale už máme prostory a začínáme je vybavovat,“ prozrazuje.