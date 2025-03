Vyrábí boty, které jsou terčem posměchu. Našli ale recept, jak na nich vydělávat desítky milionů denně

Uložit 0

Možná se jim smějete a považujete je za vrchol nevkusu. Je vlastně trochu pochopitelné, že jsou terčem, protože jejich vzhled je skutečně velmi neformální. Diplomaticky řečeno. Nikdo jim ale nemůže upřít jejich celosvětový úspěch, díky němuž svému výrobci vydělávají obrovské peníze. A navíc to v Crocs umí v oblasti kreativních spoluprací, kde patří mezi špičku.

Doba, kdy byly gumové nazouváky značky Crocs (slangově řečeno crocsky) určeny pro loďaře, je dávno pryč. V posledních letech je z nich trend, jehož design vykrývá spektrum od vesničana po áčkovou celebritu. A firma z nich skvěle těží i byznysově. Jen za loňský rok dosáhla tržeb okolo 4,1 miliardy dolarů (téměř 94 miliard korun) při čistém zisku necelé jedné miliardy dolarů.

Při přepočtu na dny tak jde o více než 250 milionů korun v tržbách za čtyřiadvacet hodin a necelých šedesát milionů korun v zisku. Velkému zájmu přispívají i kreativní spolupráce, které Crocs nepravidelně navazuje s jinými slavnými značkami – a prakticky se tak dostává do zcela nových cílových skupin, což se společnosti vyplácí i marketingově. Jaké jsou ale nejzajímavější?

🐻 Haribo

Na úvod je potřeba začít nedávnou kreativní spoluprací, která proběhla s Haribo. Proto mají pantofle průhledný gumový svršek a jsou vybarveny do odstínů, které evokují proslulé gumové medvídky. Nechybí výrazný branding značky na patním pásku a šestadvacet dírek určených pro nové tematické odznáčky ve stylu medvídka nebo sáčku s bonbóny. Do prodeje se dostanou již brzy.

Foto: Crocs Haribo Classic Clog

🐈‍⬛ Wednesday

Nejenže Wednesday ovládla Netflix se stejnojmenným seriálovým hitem, ale vzbudila zájem i v Crocs. Její pantofle jsou pochopitelně spíš černé než jakékoliv jiné – a zajímavé je, že jsou na sedmicentimetrovém podpatku. Jakmile se k nim přičtou odznáčky Věci nebo piana a drobné symboly na patním pásku, které vzhled dotváří, může jít o skvělý doplněk k temnému, uvolněnému outfitu.

Foto: Crocs Wednesday Stomp Clog

🦑 Hra na oliheň

Když na Netflixu frčela Hra na oliheň, vedle kostýmů bachařů chtěli fanoušci i kostýmy hráčů. Crocs proto uvedlo vlastní verzi pantoflí, kde se právě ikonická zelená kombinéza stala hlavním podkladem. A ano, je trochu od krve. Patní pásek je doplněn o číslo 456, které nosil Song Ki-hun, a do otvorů na odznáčky můžete dát symboly jednotlivých her. Nebo masku nelítostného bachaře.

Foto: Crocs Squid Game Classic Clog

🥔 Pringles

Toto je dost možná nejoriginálnější spolupráce, do které se v Crocs kdy pustili. Nejde o typické pantofle, byť nazouvací formát zůstává. Výbornou vychytávkou je držák na malou plechovku chipsů, tudíž je drobný snack vždy po ruce – respektive u kotníku –, stačí se ohnout. Vedle držáku je i malá kapsička, třeba na mince, kdyby vám pringlesky na párty došly a bylo by potřeba je doplnit.

Foto: Crocs Pringles Classic Crush Boot

🐔 KFC

Kentucky Fried Chicken. Nebo snad Kentucky Fried Crocs? Oboje dává smysl ve zkratce KFC, tak proč by to nemohlo být tak či onak. Když se do designu zahrne podklad tvořený z ikonického kyblíku se smaženými kuřaty a do dírek na odznáčky se vloží kousky kuřecích křidélek, tak je lepší s tím do McDonald’s raději nechodit. Zaručeně ale pobavíte všechny okolo.

Foto: Crocs KFC Classic Clog

👑 Zlá královna

Kdo by nemiloval Sněhurku – a kdo by potom nemiloval pantofle, které jsou inspirované Zlou královnou, jež v kultovním příběhu hraje důležitou roli. Podobně jako u modelu od Wednesday jsou boty na vysoké platformě o devíti centimetrech. V kombinaci s třpytivým vzorem na mezipodešvi to pak tomu celému dodává pohádkový tón.

Foto: Crocs Disney Evil Queen Siren Clog

🤠 Croctober

V říjnu fanoušci Crocs slaví takzvaný Croctober – a jejich aktivity kulminují 23. října, kdy je Národní den Crocs. A tak se firma rozhodla, že jim oslavy zpříjemní vůbec prvním kovbojským modelem, který je vysoký, má tematické grafické prvky a samozřejmě nesmí chybět ani ostruhy v zadní části boty. A jestli to je málo, můžete si na ně připnout i hvězdu šerifa.

Foto: Crocs Classic Cowboy Boot

🧗‍♀️ Nicole McLaughlin

Proč by na bačkorách nemohlo být umístěno trochu základního vybavení pro kempování? Když se v Crocs spojili s americkou návrhářkou Nicole McLaughlin, která je známá pro svůj udržitelný přístup k módě a životu, vytvořili model, který na sobě nese tenké lano a kapsičku. A ještě k tomu má kryté kotníky, aby vám noha lépe držela na neudržovaných přírodních cestách.

Foto: Crocs Nicole Mclaughlin Classic Clog

👾 Příšerky s.r.o.

Sully ze slavného animáku Příšerky s.r.o. je nezapomenutelný, stejně tak jako speciální crocsky, které jsou po vzoru onoho nejlepšího strašáka firmy pana Waternoose chlupaté a hřejivé. Dokonce mají i bílé rohy včetně místa na odznáčky, i když pod množstvím chlupů nejsou vidět. Připnout na ně můžete třeba zaměstnaneckou kartičku.

Foto: Crocs Monsters, Inc. Sulley Classic Cozzzy Sandal

🟡 Mimoni

V nabídce Crocs je celá řada filmových spoluprací, jestli si ale nějaká z nich zaslouží uzavřít desítku těch nejoriginálnějších, musí to být edice Mimoňů, která ikonické žluté panáčky představuje v novém světle. Zábavným prvkem jsou jejich oči umístěné na patních páscích – a děti si je mohou vylepšit a personalizovat i skrze odznáčky.