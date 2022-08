Zelená rošáda. Francie nabídne svým obyvatelům až 100 tisíc, když vymění auto za kolo

Francie je země bohaté historie, módy a dobrého jídla. Je to však také země, která podniká velké kroky k tomu, aby její města byla ekologičtější a dostupnější pro obyvatele. Teď se rozhodla, že zavede finanční odměnu pro případy, kdy lidé vymění svůj spalovací vůz ve městě za elektrické kolo, které už z principu nevypouští do ovzduší žádné škodlivé látky. Někteří obyvatelé dostanou až téměř 100 tisíc korun.

O zelených iniciativách Francie, respektive především jejího hlavního města, je slyšet už dlouho. Zejména od roku 2014, co se starostkou Paříže stala španělsko-francouzská politička Anne Hidalgo, která má městská ekologická řešení vysoko ve svém volebním programu. Prosadila například, že do všech ulic francouzské metropole mohou auta maximální rychlostí 30 km/h.

Ruku v ruce s chystaným snižováním počtu parkovacích míst v Paříži, navyšováním cen parkovného či zákazy vjezdů do vybraných čtvrtí (což mělo vyústit až v kompletní uzavření centra pro auta) se začínají prosazovat i alternativní dopravní prostředky. Typicky jízdní kola, která jsou optimálně rychlá pro městské přejíždění, dají se parkovat prakticky kdekoli, nedělají hluk a nejsou škodlivá vůči ovzduší.

Právě na bicykly se teď Francie začne soustředit ještě více. Jak uvádí zpráva deníku The Times, francouzská vláda má ve městech nabízet až čtyři tisíce eur pro ty, kteří jsou ochotni vyměnit své auto se spalovacím motorem za jízdní kolo. Ať už jde o elektrická kola, která vyletěla na popularitě hlavně během pandemických let, nebo ta klasická, respektive se skládacími pedály.

Celý program má svá pravidla. Na nejvyšší pobídku ve výši zmíněných čtyř tisíc eur dosáhnou jen ti, kteří patří do nižších příjmových skupin a zároveň žijí v částech měst, kde jsou záměrně omezovány splodiny z aut na minimum. Ti, kteří do této skupiny obyvatel nespadají, budou moci žádat o nižší dotace, jejichž výše zatím není známa. A protože francouzští vládní představitelé vědí, že ne všichni se mohou svých aut vzdát, nabídnou pro tyto případy ještě jednu novinku.

Pokud Francouzi dokáží, že chtějí pro účely každodenní mobility využívat primárně elektrické kolo, mohou dostat až 400 eur, tedy necelých deset tisíc korun. Opět zde platí stejná filozofie, jaká se uplatňuje u výše jejich příjmů. Cíl je pak zřejmý – omezení aut ve frekventovaných místech velkých měst, ušetření životního prostředí a zajištění vyšší bezpečnosti pro pěší.

Minimálně Paříž by se jednou mohla stát městem především pro ty, kteří nesedí pod střechami svých velkých aut. Nejde však jen o francouzskou metropoli, která dělá obdobné ekologické kroky. Za zmínku stojí například rakouská Vídeň, která před nedávnem otevřela ulici zapovězenou autům, přičemž třeba v Belgii nebo v Nizozemsku lidem platí za to, že do práce jezdí na kole.