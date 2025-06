Zelený život ano, ale bez větších omezení. Češi si chrání komfort, zjistil průzkum

Uložit 0

Téma udržitelnosti dnes neodmyslitelně patří k debatám o ekonomice, podnikání i každodenním životě. I proto společnost E.ON uskutečnila průzkum E.ON Barometr udržitelnosti, který zjišťoval, jak Češi vůbec vnímají otázky spojené s udržitelností a energetickou transformací. Výsledky ukazují, že většina z nich tato témata nevnímá jako vzdálená nebo abstraktní, ale naopak je čím dál více považuje za přirozenou a důležitou součást svého života.

Zhruba 12 % lidí se v průzkumu označuje za skutečné nadšence – udržitelnost je pro ně životním postojem, do kterého jsou ochotni investovat nejen peníze, ale i čas a osobní komfort. Dalších 56 % se snaží žít šetrněji, ale nejsou připraveni na větší kompromisy. Část populace však stále váhá. Přibližně 16 % dotazovaných udržitelnost vnímá spíš jako zajímavou myšlenku, ale nepraktikuje ji. A 9 % lidí se o téma nezajímá vůbec a 6 % ho přímo odmítá.

Horší je povědomí o energetické transformaci. Pouze 8 % respondentů ví, co tento termín skutečně znamená, a dalších 36 % o něm někdy slyšelo, ale nedokáže jej přesně vysvětlit. Více než polovina populace se však s tímto slovním spojením nikdy nesetkala. Ještě znepokojivější je ale nejistota ohledně dopadů transformace. Pouze 11 % lidí věří v její pozitivní dopad, zatímco 17 % se obává ekonomických problémů. Celých 55 % dotazovaných si v této otázce není jisto vůbec ničím.

Cílem je nejen ochrana životního prostředí, ale také zajištění stabilních dodávek energie do budoucna.

Energetická transformace přitom označuje proměnu způsobu, jakým vyrábíme a spotřebováváme energii. Namísto fosilních paliv, jako je uhlí, ropa nebo zemní plyn, se stále více prosazují obnovitelné zdroje, tedy například slunce, vítr nebo voda. Cílem je nejen ochrana životního prostředí a snižování emisí, ale také zajištění stabilních, bezpečných a udržitelných dodávek energie do budoucna. „Myslím, že je nyní naším úkolem pomoci lidem pochopit, co energetická transformace znamená a jak se do ní všichni mohou zapojit,“ říká generální ředitelka E.ON v České republice Claudia Viohl.

Právě v tomto duchu vznikla i soutěž E.ON Energy Globe, která má být cestou, jak přiblížit udržitelnost veřejnosti srozumitelným a inspirativním způsobem. Už sedmnáct let oceňuje projekty, které mají pozitivní dopad na životní prostředí i společnost a zároveň ukazují, že změna k lepšímu je možná.

Udržitelnost má mnoho tváří

Co spojuje recyklaci solárních panelů, bylinnou farmu na Valašsku a vesmírný laser na opravu satelitů? I když se na první pohled zdají zcela odlišné, všechny tyto projekty mají jednu věc společnou – snaží se měnit svět k lepšímu. I díky tomu se probojovaly mezi finalisty letošního ročníku soutěže. Tentokrát se do ní přihlásilo rekordních 216 projektů, ze kterých porota složená z expertů z Akademie věd vybrala šest finalistů.

Vítěz získá půl milionu korun na další rozvoj svého úsilí. Ani ostatní finalisté však neodejdou s prázdnou. Společnost Koupelny Ptáček jim poskytne poukaz v hodnotě 100 tisíc korun, Hornbach rozdá vouchery za 50 tisíc korun a stejnou částku věnují také firmy De Dietrich, Trilux a nově i ekologická drogerie Tierra Verde.

Foto: E.ON Zástupci projektů, které se dostaly do finále E.ON Energy Globe

O vítězi rozhoduje veřejnost, přičemž i na samotné hlasující se může usmát štěstí. Stanou se součástí slosování o zážitek ve formě letu balonem, ubytování v mikulovském hotelu Galant nebo třeba dárkové poukazy na nákup v Hornbachu.

„Zájemci mají možnost hlasovat do konce srpna na webu EnergyGlobe.cz. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne na E.ON Ekofestivalu, který se letos bude konat v Brně,“ doplňuje Šárka Dvořáková, marketingová manažerka společnosti E.ON.

Jaké projekty se utkají o titul vítěze letošního E.ON Energy Globe? Linka na recyklaci solárních panelů

Solární energie zažívá v Česku boom. Ale co bude s panely, až doslouží? Odpovědí je moderní recyklační linka v Kralupech nad Vltavou, kde se panely ekologicky zpracovávají a materiály z nich znovu využívají. LASAR – oprava satelitů a boj s vesmírným odpadem

Čisté prostředí nekončí u zemské atmosféry. Studentský projekt LASAR testuje, jak využít laser k dálkové opravě satelitů nebo jejich řízenému zániku. Cílem je snížení takzvaného kosmického smetí, které ohrožuje budoucnost vesmírných technologií. Ptačí parky České společnosti ornitologické

Dramatický úbytek ptactva motivoval ornitology k založení sedmi ptačích parků po celé republice. Na téměř 700 hektarech se snaží obnovit přirozené prostředí a zapojit veřejnost do péče o krajinu. Nadace Pro půdu – pomoc drobným ekozemědělcům

Ekologičtí zemědělci často narážejí na problém: půdu, kterou potřebují, si nemohou dovolit. Nadace Pro půdu jim ji pomáhá získat a tím podporuje zdravé zemědělství a vztah člověka k půdě jako k živému organismu, nejen majetku. Květomluva

Manželé Fryzelkovi na jihu Valašska přeměnili neúrodnou půdu v rozkvetlou bylinnou farmu. Jejich ekologicky certifikované hospodaření kombinuje tradiční metody s moderními postupy a slouží jako model pro udržitelnou produkci potravin. Ekologická rekonstrukce a přístavba administrativní budovy

Architektura a průmysl nemusí být v rozporu s udržitelností. Důkazem je přestavba a rozšíření budovy Fortemix v Paskově podle návrhu studia Projektstudio, který spojuje funkčnost s ekologickým přístupem k výstavbě.