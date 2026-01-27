Zlato boří rekordy, stříbro vyletělo o 250 %. Je to ještě bezpečný přístav, nebo už moc velká bublina?
Jedna trojská unce zlata stojí poprvé přes 5 000 dolarů. Rekordy boří i stříbro. Proč trh zachvátila nákupní horečka právě po těchto kovech?
Historický milník byl pokořen. Cena zlata se v pondělí poprvé přehoupla přes magickou hranici 5 000 dolarů za trojskou unci (v aktuálním přepočtu přes 100 tisíc korun). Podle analytiků a investorů za tím stojí koktejl geopolitického napětí a slábnoucího dolaru. Investoři, znepokojení krizí kolem Grónska i rizikem platební neschopnosti americké vlády, opouštějí tradiční měny. Žlutý kov se tak vrací do své role ochránce hodnoty, i když jeho cenovka dosahuje úrovní, které dříve predikovaly jen ty nejodvážnější analýzy světových bank.
Dynamika růstu je závratná. Ještě před rokem se unce obchodovala za 2 773 dolarů (cca 56 tisíc korun). Dnes cena šplhá přes 5 100 dolarů, což představuje zhodnocení o 84 % za 365 dní. Hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček však v této souvislosti varuje před přílišným optimismem: „Drahé kovy zachvátila investiční mánie a cena zlata i stříbra je hnána spekulativními obchody. V takové situaci přestávají být drahé kovy bezpečným přístavem.“ Podle něj nelze v nejbližší době vyloučit prudkou korekci směrem dolů.
Za raketovým vzestupem stojí především chaos v mezinárodní politice. Investory děsí vyjádření prezidenta Donalda Trumpa o možném zabrání Grónska i napětí kolem Íránu a Venezuely. K tomu se přidávají obavy o stabilitu eurozóny kvůli dluhům Francie. Podle deníku The Wall Street Journal je současná cena zlata v podstatě „hlasováním trhu o nedůvěře v politické lídry“. Když se k tomu připočte očekávané snižování úrokových sazeb v USA, jež zlato zatraktivňuje oproti úročeným vkladům, je výsledkem nákupní horečka, kterou trh nepamatuje.
Dalším faktorem je koordinovaný postup centrálních bank. Podle analýzy CNBC nakupují instituce v čele s Čínou průměrně 60 tun zlata měsíčně, což je trojnásobek objemu oproti stavu před rokem 2022. Tyto banky se snaží snížit svou závislost na americkém dolaru a systému SWIFT. Ammar Al-Joundi, šéf těžařského gigantu Agnico Eagle, ale podotýká, že nabídka kovu na trhu zůstane omezená, protože otevření nového dolu trvá minimálně dekádu. „Základní faktory, které tlačily cenu zlata nahoru, stále přetrvávají,“ dodává.
Zatímco zlato plní titulky, stříbro jej v růstu drtivě poráží. Za poslední rok se jeho cena zhodnotila o 255 procent, když z 31 dolarů vystřelila na současných 110 dolarů za unci (přes 2 200 korun). Na rozdíl od zlata stříbro profituje z masivního průmyslového využití v solárních panelech a infrastruktuře pro umělou inteligenci. A podle Štěpána Křečka z BHS se nárůst poptávky neodráží v dostatečném navyšování těžby, což vede ke kritickému nedostatku kovu. Stříbro se tak stává spekulativním dravcem moderní ekonomiky.
Pro české investory je klíčové sledovat i pohyb měnového páru koruny k dolaru. Slabší dolar sice globálně zlevňuje nákupy komodit, ale v kombinaci s rekordními cenami na burzách se fyzické zlato v Česku prodává dráž než kdy dříve. Analytici z Union Bancaire Privée předpovídají, že by zlato mohlo do konce roku 2026 dosáhnout až na 5 400 dolarů za unci (cca 110 tisíc korun).
Jak k investici přistoupit dnes? Odborníci doporučují nenechat se strhnout emocemi a držet drahé kovy jako pojistku, nikoliv jako hlavní spekulativní nástroj. Ideální podíl v portfoliu by se měl podle finančních expertů oslovených CBS News pohybovat do deseti procent. Cestou může být takzvané průměrování nákladů – tedy pravidelné nákupy menšího množství kovu bez ohledu na aktuální špičky. Tím se investor vyhne riziku, že nakoupí celou pozici v momentě, kdy je trh nejvíce přehřátý a spekulativní mánie dosahuje vrcholu.
Pohled na trh drahých kovů se v roce 2026 radikálně mění. Už to není jen doména konzervativních střadatelů, ale i mladší generace, která ke zlatu přechází od bitcoinu. Podle Ammara Al-Joundiho totiž kryptoměny naučily mladé investory hledat alternativy k fiat měnám (peníze s nuceným oběhem jako dolar, euro, koruna) a zlato je pro ně teď logickým dalším krokem.
Budoucnost žlutého kovu tak bude záviset i na tom, zda bude pokračovat současná éra nepředvídatelnosti. Pokud ano, může dál zářit. Štěpán Křeček ale varuje: „Existuje mnoho logických vysvětlení pro nárůst cen zlata i stříbra. Nicméně dynamika, se kterou se vzestup cen drahých kovů odehrává, nám napovídá, že nejde o úplně standardní tržní situaci. Můžeme pozorovat bouřlivé spekulativní obchody, které vykazují prvky investiční mánie.“