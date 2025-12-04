Značka Dreame potichu dobývá české domácnosti. Máme tři a jeden tip, na čem vyzkoušet její technologie
Robotické vysavače od Dreame jsou známé, značka ale nabízí víc. I produkty „made in China“ už dávno mají spolehlivé funkce a lákavý design.
Vánoční dárky pro domácnost někdy dopadnou jako nutná povinnost: „nějaký vysavač pro rodiče“ nebo „fén, ať je to něco praktického“. Přitom i spotřebič může být věc, která udělá radost technologickému nadšenci, zjednoduší život a ještě dobře vypadá. Jednou ze značek, které se v tomhle směru začínají víc prosazovat, je čínská Dreame.
Firma vznikla v roce 2017 v Su-čou, zaměřuje se na chytré domácí spotřebiče a stojí za ní mimo jiné ekosystém Xiaomi. Dreame začínala jako výrobce robotických vysavačů, ale postupně z ní vyrostla značka s téměř kompletní výbavou pro domácnost od robotických a tyčových vysavačů až po fény a zahradní techniku.
Dreame investuje do vlastního vývoje, motorů a chytrých funkcí a míří spíš do vyšší střední třídy než do kategorie nejlevnějších anonymních značek. Evropané si už pár let zvykají, že i když na štítku stojí „made in China“, může to znamenat vysokou technologickou ligu. Vybrali jsme proto tři a jeden produkt z vyšší třídy a podívali se podrobněji na jejich funkčnost.
Robotický vysavač: Dreame X50 Ultra
Na robotických vysavačích značka Dreame vyrostla. Model X50 Ultra patří k tomu nejpokročilejšímu, co dnes nabízí, a míří na lidi, kteří chtějí, aby robot zvládl většinu běžného úklidu sám, místo „něčeho, co jen jezdí po bytě“.
Základem je kombinace vysávání a vytírání. X50 Ultra při úklidu vysává a zároveň mopuje, po návratu do stanice si mopy automaticky vypere horkou vodou, vysuší je, doplní čistou vodu a vysype prachovou nádobu. Majitel tak řeší hlavně nastavení v aplikaci a občasnou výměnu sáčku ve stanici, ne každodenní údržbu robota.
Sací výkon kolem 20 000 Pa řadí X50 Ultra do špičky mezi domácími roboty – poradí si s jemným prachem, běžným smetím i nečistotami v kobercích. Kartáče HyperStream jsou navržené tak, aby se na ně méně namotávaly vlasy a chlupy, takže dává smysl i pro domácnosti se zvířaty.
Jednou z nejzajímavějších vychytávek je systém ProLeap. Robot má výsuvný podvozek, díky kterému dokáže překonat i vyšší prahy a další překážky až do výšky okolo 6 centimetrů – tam, kde starší generace robotů končila. Zároveň umí snížit svoji výšku a zajet pod nižší nábytek, takže vysaje i místa, kam se klasický vysavač dostává jen těžko.
Orientaci v prostoru řeší kombinace laserové navigace a kamery s umělou inteligencí. X50 Ultra si dělá detailní mapy, rozpoznává typické překážky jako kabely, boty nebo misky pro zvířata a těm se při úklidu vyhýbá. V aplikaci si nastavíte zóny, zakázané oblasti i různé režimy úklidu pro konkrétní místnosti, robot zvládne až několik hodin provozu na jedno nabití a nechybí ani podpora hlasových asistentů.
Tyčový vysavač pro mokré i suché vysávání: Dreame H15 Mix
Kdo nechce řešit jen robota, ale občas potřebuje rychle uklidit konkrétní místo, může sáhnout po tyčovém vysavači. Dreame H15 Mix je bezdrátový model pro mokré i suché vysávání, který si má poradit jak s drobky v kuchyni, tak s větším úklidem celé domácnosti.
Výrobce ho označuje jako 7v1, protože kombinuje klasické vysávání s vytíráním a nabízí různé režimy i nástavce. Klíčovou vychytávkou je robotické rameno GapFree AI DescendReach, které dokáže snížit kartáč až k zemi a vyčistit prostory těsně u stěn nebo soklů. V praxi to znamená méně dočišťování ručním vysavačem.
Sací výkon 23 000 Pa stačí na běžnou domácnost, vysavač využívá třístupňový čisticí systém a má HEPA filtr, takže zachytí i jemnější prach a alergeny. Baterie slibuje zvládnout až 75 minut provozu na jedno nabití, což stačí na standardní byt i menší dům.
Zajímavá je i údržba. Kartáč se umí sám umýt vodou o teplotě kolem 100 °C a poté se suší při zhruba 90 °C – díky tomu se v něm drží méně nečistot a zápachu a vysavač je připravený na další použití bez ručního čištění.
Fén s chytrou regulací: Dreame Dazzle
Pokud chcete dárek, který spojuje péči o krásu a technologie, dává smysl podívat se na fény. Dreame Dazzle je inteligentní vysoušeč, který automaticky reguluje teplotu a proudění vzduchu podle toho, jaký nástavec použijete. Nabízí funkční alternativu k high-end fénům, zvlášť pokud chcete designově čistý produkt, který neřve plastem a blikajícími LEDkami. Vlasy můžete sušit, narovnávat nebo jim dodávat objem, aniž byste museli pokaždé lovit správné nastavení.
Fén pracuje s až 300 miliony negativních iontů, které pomáhají snižovat poškození vlasu, krepatění a elektrizování. Součástí je přehledný displej, který ukazuje aktuální teplotu, rychlost vzduchu i zvolený režim. V kombinaci s magnetickými nástavci tak máte styling víc pod kontrolou než u klasického fénu typu „zapni a foukej“.
Nabízí tři úrovně teploty i rychlosti, nechybí ionizace ani studený vzduch. Hmotnost kolem 360 gramů bez kabelu a kompaktní tělo jsou plusem hlavně pro ty, kdo fén používají denně a nechtějí si unavit ruku.
Bonus na zahradu: robotická sekačka Dreame A2
A na závěr něco pro majitele domu se zahradou. Dreame A2 je robotická sekačka, která si klade za cíl udělat z péče o trávník digitální rutinu. Místo víkendového tlačení sekačky po zahradě se jen podíváte do aplikace a zkontrolujete, jak si stroj vede.
Na rozdíl od starších modelů nevyžaduje natahování obvodového kabelu. Kombinuje LiDAR (měření vzdálenosti pomocí laseru) a stereo kameru, takže si prostor zmapuje sama a zvládne plochy až do 3 000 metrů čtverečních. Umí tři různé směry sečení od „řádků do U“ přes šachovnicový vzor až po střídání směrů.
Výšku sečení lze nastavit zhruba mezi 30 a 70 milimetry, sekačka zvládá svahy se sklonem až 50 procent a při práci má hlučnost pod 55 dB, takže neruší ani dopolední kávu na terase. Automaticky se dobíjí v dokovací stanici, ovládání funguje přes aplikaci. Příjemným doplňkem je funkce pro sečení okrajů EdgeMaster i bezpečnostní prvky jako alarm proti krádeži.
Dreame je typický příklad novější čínské značky, která nesoutěží cenou, ale jde po designu a technologiích. Zároveň nabízí i nižší cenové hladiny pro méně náročné, takže se u ní dá najít dárek i v omezenějším rozpočtu.
