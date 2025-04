Známá pražská gastro parta nově peče vlastní chléb. Hned vedle Vnitroblocku otevřela pekárnu Skýva

Uložit 0

Kavárna co hledá jméno na Smíchově, industriální Vnitroblock v Holešovicích, vinohradský Gram, nové Bistro B na Budějovické nebo vlastní pražírna Not Another Boring Roastery. Pod všemi těmito podniky je podepsaná pražská gastro skupina Dudes & Barbies, která teď přichází s dalším konceptem. Ve Vnitroblocku právě otevřela novou řemeslnou pekárnu s názvem Skýva, ve které dostanete chléb, sladké pečivo a třeba i velikonoční beránky.

Pekárna se nachází přímo vedle Vnitroblocku v pražských Holešovicích, konkrétně na adrese Tusarova 31. Od středy 16. dubna zatím funguje ve zkušebním provozu, už teď tam ale dostanete většinu sortimentu. Každý den od 7 do 19 hodin teď nabízí Skýva široký sortiment pečiva – od loupáků přes rohlíky až po řemeslný chléb, který si zákazníci mohou odnést domů nebo si ho vychutnat přímo na místě s kávou z jejich vlastní produkce.

„Představa, že si host ráno koupí naše loupáky a popíjí k nim naši kávu, se nám tak zalíbila, že jsme sebrali odvahu otevřít vlastní pekárnu,“ říká teď tým Dudes & Barbies. Název Skýva, který odkazuje na krajíc chleba, má symbolizovat návrat k řemeslu, jednoduchosti a důvěře v lokální suroviny. Právě ty hrají v celém konceptu důležitou roli, stejně jako důraz na soběstačnost a vlastní výrobu, který se skupině daří naplňovat stále víc.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Pekárna Skýva (@pekarna_skyva)

Pekárna je strategicky umístěná v samotném komplexu Vnitroblocku, který je pro skupinu symbolickým prostorem – právě tady v roce 2016 proměnili nevyužívaný industriální blok na živé kulturně-gastronomické centrum. Dnes v něm najdeme kavárnu, galerii, taneční studio, květinářství i třeba prostor pro coworking.

Otevřením Skývy se celý ekosystém Dudes & Barbies ještě více propojuje. Hosté si totiž mohou dát snídani s kávou na místě, projít si výstavu, zacvičit si v horním patře Vnitroblocku nebo si jen odnést domů čerstvý chleba. „Tvořit zážitky je přesně náš cíl,“ shrnuje filozofii tým zakladatelů.

Pokud tak ještě nemáte pečivo na Velikonoce, můžete se stavit právě ve Skývě – v nabídce teď má i velikonoční beránky a otevřená bude i přes svátky. Oficiální otevření pekárny i s opening party pro návštěvníky pak proběhne ve čtvrtek 22. května od 14:00.