Znáte zapomenutou českou hru od autorů Kingdom Come a Krycích jmen? Během svátků ji snadno dohrajete
Original War od českého studia Altar kombinuje žánry realtimové strategie a RPG. Jestli jste ji ještě nehráli, tak to napravte.
Když jsou ty Vánoce, něco vám prozradím. Má nejspíš nejmilejší česká hra není Mafia. Není to ani žádný ze světových hitů Kingdom Come, Factorio, Euro Truck Simulator anebo Arma. Je to hra, která zůstala tak trochu zapomenutá – a jestli vás teď čeká pár dní svátečního volna, je to parádní příležitost si ji připomenout.
Když jde o videohry, nemám rád přehnanou nostalgii. Spoustu i opravdu legendárních titulů je dneska prostě otravné hrát. Nejde ani tak o grafiku, ale ovládání, uživatelský zážitek a komfort. Nicméně co se českých her týče, je tu jedna, o které jsem dodnes – skoro čtvrt století po vydání! – přesvědčený, že kdyby ji stvořilo známější západní studio, a ne „nějací Češi“, kteří pro vydavatelství Virgin Interactive nebyli marketingovou prioritou, tak je dodnes uctívaná jako vrcholný zástupce žánru.
Je to Original War. Vysoce originální realtimová strategie, pod kterou jsou vedle dalších vývojářů podepsaní Martin Klíma a Vladimír Chvátil. Že vám jsou ta jména povědomá? Není divu, vždyť jde o dva veterány domácího herního průmyslu. A nejen toho videoherního.
Klíma stál u zrodu nakladatelství Altar, které stvořilo Dračí doupě, později spoluzaložil Warhorse Studios a coby hlavní producent přivedl na svět oba díly Kingdom Come: Deliverance. Chvátil je uznávaný designér stolních her a držitel takzvaného deskoherního Oscara za světově úspěšná Krycí jména. Což jsou jen ty nejzářivější výňatky z jejich bohatých životopisů (vzpomínáte na Fish Fillets či UFO: Aftermath?). Ale čím kromě autorů zaujme samotná Original War?
Především skvělým spojením příběhu a hratelnosti. Vezme vás do alternativní historie, v níž Američané a Sověti prostřednictvím stroje času rozpálí studenou válku… jenže miliony let v minulosti. Cokoliv dalšího by byl zbytečný spoiler, nicméně zpátky v čase nelze poslat celé tankové divize, jen hrstky specialistů. Čímž se dostáváme k podmanivé kombinaci žánrů v Original War.
V jiných strategiích většinou velíte anonymním jednotkám, které posíláte
na smrt za vítězstvím. Tady ne. Každý z vašich vojáků, vědců či techniků má jméno. Každý má dovednosti, které lze zlepšovat. Občas okomentují vaše rozhodnutí (mimochodem v českém dabingu), jež musíte v příběhu hry učinit. A někteří v něm hrají naprosto klíčovou roli. Tedy za předpokladu, že jste o ně nepřišli v některé z dřívějších misí.
K originálně (ha!) pojaté strategii Original War přidává ještě prvky známé z RPG neboli her na hrdiny. To vás takhle na konci roku 2025 nutně nepřekvapí, ale nezapomeňte, že se bavíme o titulu z půlky roku 2001. Každopádně díky propracovanému přístupu budou mít vaše rozhodnutí opravdovou váhu. Úkolů ke splnění je mnoho, podřízených málo. A nového vojáka nemůžete vyrobit jedním kliknutím…
Ale víte co, přesvědčte se o kvalitách tohohle českého klenotu sami. Čeká nás sváteční volno, během kterého hru zvládnete snadno dohrát. Že ji nemáte? To se snadno – a levně – napraví. Za pouhá dvě eura pořídíte Original War na Steamu. Případně na GOGu. A až ji dohrajete, podívejte se na dokument o Original War od českého herního serveru VisionGame.