Zranění ho upoutalo na lůžko, tak studoval umělou inteligenci. Jeho AI čipy jsou výzvou i pro Nvidii
Startup, který se řadí mezi hrstku výrobců čipů schopných konkurovat gigantické Nvidii, se nezrodil v Silicon Valley, ale v nemocnici.
Zhruba před deseti lety skončil June Paik, tehdejší inženýr společnosti Samsung, po nešťastném fotbalovém zápase upoutaný na nemocniční lůžko. Začalo to přitom zcela nevinně. Kolegové z největší jihokorejské firmy se rozhodli na hřišti utužit týmového ducha a Paik, vášnivý sportovec a specialista na paměťové čipy, se do hry pustil s obvyklým nasazením. Právě to se mu však krutě vymstilo.
Během utkání si natrhl achillovu šlachu. Vážná ruptura ho vyřadila z běžného života a na dlouhé měsíce připoutala k nemocničnímu lůžku. Izolace od běžné rutiny však vývojáře nezlomila. Nechal si narůst dlouhé vlasy, které nosí dodnes, a z postele začal přes internet procházet kurzy Stanfordovy univerzity o tehdy teprve vznikajícím oboru umělé inteligence.
Když po čase špitál opouštěl, měl nejen zahojený kotník, ale i nový cíl. Byl skálopevně přesvědčen, že AI není jen trend, ale nové technologické paradigma. Krátce nato podal v Samsungu výpověď. „Odcházel jsem s absolutní jistotou, že musím vstoupit do AI prostoru,“ vzpomínal v nedávném rozhovoru pro americký deník The Wall Street Journal.
Ambice byly obrovské, ale plán mlhavý. Paik neměl produkt ani tým. Na technologické konferenci v Soulu však narazil na bývalé kolegy a prostě se jich zeptal: „Pustíme se do výroby AI čipů?“ Odpověď měla přijít obratem, aniž by se nad ní dotazovaní zdlouhavě zamýšleli. „Ano.“ A tak, v roce 2017, vznikla FuriosaAI.
Jméno firma dostala po ikonické hrdince filmu Šílený Max: Zběsilá cesta. Paik v bojovnici, která se navzdory všem překážkám snaží dostat domů, viděl paralelu ke své vlastní cestě. První stěžejní čip společnosti dostal označení RNGD (zkratka pro renegade neboli rebel) a už nyní vstupuje do sériové výroby.
Dnes má FuriosaAI hodnotu zhruba 700 milionů dolarů (téměř 15 miliard korun) a přitahuje pozornost těch největších hráčů technologického světa. Loni se ji pokusila převzít společnost Meta Platforms Marka Zuckerberga, která za odkup nabídla až 800 milionů dolarů. Paik však nabídku odmítl. FuriosaAI se rozhodla zůstat nezávislou firmou kvůli neshodám ohledně strategie po akvizici a budoucí organizační struktury společnosti.
Zatímco Nvidia ovládla trh s čipy pro trénování AI modelů, Furiosa sází na další fázi takzvané inference (tedy reálné používání již natrénovaných modelů). Jejich čipy jsou navrženy speciálně pro výpočty umělé inteligence a mají podobný výkon jako špičkové čipy od Nvidie, ale s poloviční spotřebou energie. „Trh ovládaný jediným hráčem, to přece není zdravý ekosystém,“ rýpnul si Paik v rozhovoru do svého konkurenta.
Silicon Valley v krvi a risk bez výplaty
Paik není v oboru nováčkem. Po studiu na prestižních amerických univerzitách, jako je Georgijský technický institut a Kalifornská univerzita v Berkley, sbíral zkušenosti u procesorového giganta AMD. Jeho styl řízení firmy pak silně ovlivnila pomyslná bible Silicon Valley – kniha Blitzscaling, která klade důraz na bleskový růst a ochotu riskovat.
A riskovat musel jihokorejský podnikatel skutečně výrazně. Když mu v roce 2017, krátce po založení firmy, došly prostředky z první investice, byl nucen sáhnout k osobním půjčkám, jen aby udržel společnost nad vodou. O dva roky později, v roce 2019, dokonce několik měsíců nevyplácel mzdy seniorním manažerům. Udělal to proto, aby se firma vyhnula přijetí nové investice za nižší valuaci, což by mělo dlouhodobé následky na její budoucnost.
Myslím, že ta ruptura byla požehnáním v přestrojení.
Navzdory všem překážkám Paik navenek jen zřídka dával najevo, jak obtížnými obdobími prochází. Lidé z jeho okolí ho popisují jako osobnost s nakažlivým nadšením, která dokázala své okolí přesvědčit energií a neochvějným optimismem. „Měl neuvěřitelnou energii. Už tehdy jsem prostě věděl, že jednou způsobí vlny,“ vzpomíná ředitel AI institutu Soulské národní univerzity Jae W. Lee na své první setkání s Paikem během akademické konference v roce 2015.
Paik verboval do své společnosti talenty z celého světa. Často létal ze Soulu například do Princetonu v New Jersey, aby se setkával s talentovanými inženýry a přesvědčoval je, aby se k jeho projektu připojili. Tehdy údajně nechyběl prakticky na žádné významné hardwarové a softwarové konferenci. A dnes má jeho společnost zhruba 200 zaměstnanců.
Definitivní potvrzení, že Paikův „rebel“ může uspět, přišlo v roce 2024 na prestižní stanfordské konferenci Hot Chips. Paik zde jako vývojář i generální ředitel předvedl, že čip RNGD dokáže provozovat nejnovější model Llama od společnosti Meta s více než dvojnásobnou energetickou úsporou ve srovnání s řešeními od Nvidie. Zájem na sebe nenechal dlouho čekat. Jeho stánek se okamžitě stal cílem inženýrů z největších technologických firem světa, včetně Googlu, Amazonu či Mety.
Když se dnes osmačtyřicetiletý otec tříleté dcery ohlíží zpět, vidí své zranění jako dar. Náročná rehabilitace, během které mu lékaři tvrdili, že možná už nikdy nebude chodit normálně, ho inspirovala a vytrénovala na těžké časy, které k rozjíždění startupů patří. „Myslím, že ta ruptura byla požehnáním v přestrojení,“ uzavírá ohlédnutí.