Zuckerbergovo impérium se začíná stabilizovat. Osekalo výdaje a pomalu dobíhá TikTok, říká analytik

Technologický gigant Meta za sebou nemá vůbec lehké časy. Akcionářům se příliš nelíbí snaha jeho zakladatele Marka Zuckerberga nasměrovat budoucnost firmy do teprve se rozvíjející ho metaverza, mateřská společnost Facebooku, Instagramu nebo WhatsAppu zároveň doplácí na snížené výnosy z reklam a musela propustit 11 tisíc lidí naráz. Výsledek? Sedmdesátiprocentní snížení hodnoty společnosti jen od srpna do listopadu loňského roku. Teď to však vypadá, že se impérium Marka Zuckerberga začíná zvedat. Alespoň tedy co se ceny akcií týče. Ta od svého listopadového minima totiž pomalu – ale jistě – stoupá.

Za nárůstem z tohoto týdne stojí také nové kvartální výsledky, které Meta zveřejnila. Mezi zářím a prosincem 2022 podle nich utržila 32,17 miliardy dolaru (735 miliard korun). Jedná se sice o meziroční pokles o čtyři procenta, ale není to tak špatné, jak analytici očekávali. Útraty meziročně vzrostly o 22 procent, a tak Mark Zuckerberg oznámil, že bude šetřit. Což možná naznačuje, že začne brát větší ohled na akcionáře. Za normální situace by ani jedno nebyla dobrá zpráva, v té současné jde ale obě vnímat jako pozitivní signály.

Situaci v Metě pozorně sleduje i analytik společnosti XTB Tomáš Vranka. „Osobně jsem Metu nikdy nezavrhoval a rozhodně ji nezavrhuji ani teď. Myslím, že má dobrou pozici na trhu, možná přecenili své síly a měli příliš vysoké ambice,“ přemítá nad v rozhovoru pro CzechCrunch.

Akcie Mety po ohlášení finančních výsledků za poslední kvartál vzrostly o 18 procent. Co přesně to zapříčinilo?

Čtvrteční obchodování dokonce uzavřely v plusu až o 23 procent. Na první pohled ale čísla nevypadala nijak zvlášť dobře. Zisk byl o dost nižší, než se očekávalo, tržby byly zhruba takové, jaké měly být. Rostl ale počet uživatelů aplikací Mety a rostl průměrný měsíční příjem na uživatele a další. Společnost byla také obviňována, že utrácí moc peněz za sny svého zakladatele Marka Zuckerberga, letos chce ale výrazně snížit kapitálové i provozní výdaje. Zuckerberg se investorům nikdy příliš nevěnoval, ale v rámci těchto výsledků mnohokrát zmínil, že chce optimalizovat náklady. Akcie Mety na tom nicméně byly tak špatně, že i takové doprovodné komentáře je nakonec dokázaly poslat pěkně nahoru.

U rodiny aplikací Mety, tedy Facebooku, Instagramu a WhatsAppu, mě zaujalo, že překonala odhady počtu uživatelů. Přitom v posledních měsících už to vypadalo, že nemají kam růst, zejména Facebook. Jak to tedy je? Má ještě Meta kde brát nové uživatele?

Samotný Facebook existuje už více než patnáct let a stále roste, i když ne příliš rychle. Počet jeho denních uživatelů poprvé překročil symbolickou hranici dvou miliard. Kromě toho se zvýšil i počet uživatelů rodiny aplikací. Je pravda, že na nejlukrativnějších trzích, jako jsou USA a Evropa, počet uživatelů rostl pomalu a růst táhl především asijsko-pacifický region a zbytek světa.

Pro představu – průměrný měsíční příjem Mety činí 59 dolarů za severoamerického zákazníka, 17 dolarů u evropského zákazníka, 4,6 dolaru u zákazníka z Asie a Tichomoří a 3,52 dolaru u zákazníka ze zbytku světa. Takže nejlepší pro společnost by bylo přidat uživatele v USA nebo v Evropě, ale tady už je to velmi obtížné. Teď je ale důležité, že noví uživatelé stále přicházejí, hlavně v těch ostatních regionech, takže Meta má stále několik miliard potenciálních zákazníků na celém světě.

Poklesy výnosů z reklamního byznysu se dotkly Mety i v posledním kvartálu. Daří se Metě tento negativní trend nějak zmírnit?

Určitě ano. Reklamní byznys je na špatnou ekonomickou situaci obzvlášť citlivý. Zajímavé ale je, že nebýt amerického dolaru, který ve druhé polovině loňského roku výrazně posílil – a který při přepočtu na snižuje zahraniční zisky –, tržby Mety by dokonce mírně vzrostly. Kvůli nižší poptávce klesají příjmy z jedné zobrazované reklamy, ale Meta na to reaguje zvyšováním počtu zobrazovaných reklam. V posledním čtvrtletí došlo k poklesu výnosů na reklamu o 22 procent, ale nárůst impresí činil 23 procent. Meta tímto způsobem v podstatě eliminovala negativní dopad.

Hned v prvních řádcích svého čtvrtletního reportu tentokrát Meta zmínila instagramové Reels, tedy její klon TikToku. Myslíš, že už díky němu Zuckerberg setřásl svůj hlavní konkurenční problém, tedy TikTok?

Na hovorech s investory management mnohokrát uvedl, že jim Reels velmi pěkně rostou, ale že je to paradoxně problém v krátkodobém horizontu. Je to proto, že Reelsy ubírají čas jiným formátům, běžnému feedu nebo stories, ale inzerenti v jejich případě už vědí, jak tam nastavit reklamu. Nakonec tedy Meta přesouvá uživatele na formát, který vydělává méně peněz, výhledově je to pro ně pozitivní.

Meta ani YouTube se TikToku ještě úplně nezbavily, ale je vidět, že jsou na dobré cestě. Kvartál po kvartálu jejich vlastní konkurenční formáty rostou. Naposledy bylo ve výsledcích zmíněno, že Meta bude po vzoru TikToku také více doporučovat obsah na základě umělé inteligence.

Foto: Anthony Quintano/Flickr Mark Zuckerberg, zakladatel a šéf Facebooku a také společnosti Meta

Zastavme se ještě u segmentu Mety nazvaného Reality Labs, který shrnuje aktivity ve virtuální realitě. Navzdory kritice, že Meta v této oblasti moc pálí peníze, se meziročně ztráta tohoto segmentu dále zvětšuje. Není to přece jen důvod, proč být jako investor nervózní?

To je otázka za miliardu. Zda lze celý trend metaverza reálně uchopit a uvést do praxe nějakým rozumným způsobem, v tuto chvíli nevíme a odpověď na tuto otázku uvidíme možná za deset let. Zajímavé ale je, že do této technologie investují snad všichni – nejznámější je asi Meta, Google na této technologii také pracuje a Microsoft má například své Holo Lens. Apple sice nic oficiálně nepotvrdil, ale již několik let se spekuluje o tom, že pracuje na nějaké sadě pro rozšířenou realitu.

Pravdou je, že Meta každé čtvrtletí pálí v Reality Labs neuvěřitelné peníze, v minulém čtvrtletí to bylo 4,3 miliardy dolarů. Společnost stále v podstatě ovládá Zuckerberg, pro kterého je tato část velmi důležitá. Asi bych tedy nečekal, že s tím přestane z měsíce na měsíc. Pokud tedy jako akcionář koupím akcie Mety, musím počítat s tím, že i Reality Labs jsou součást podniku.

Vypadá to, že se Zuckerberg bude více ohlížet na akcionáře.

Zuckerberg řekl, že tento rok by měl být rokem efektivity a tvrdí, že cílem bude z organizace udělat trochu agilnější firmu. Znamená to, že nás čeká další propouštění? Připomeňme, že na podzim už Meta propustila 11 tisíc zaměstnanců.

Myslím si, že další propouštění bude záležet na náladě a situaci na trhu. Meta už propustila poměrně hodně zaměstnanců, asi 13 procent. To samozřejmě nevylučuje, že by zde nebyl ještě prostor pro další škrty, ale pokud by k nim došlo, akcionáři by se mohli začít ptát, co tam ti lidé dělali a jak je společnost řízena.

Nejde jen o neefektivitu, ale také o odstupné, které je třeba některým lidem vyplatit. Tyto náklady se pohybují v miliardách dolarů. Například Apple byl jediný z velkých technologických firem, který při náboru zaměstnanců postupoval rozumně a konzervativně, a právě proto nyní nemusí propouštět a vyplácet vysoké odstupné.

Potom co Meta zažila nepříjemný půlrok, myslíš si, že se v ní blýská na lepší časy? Přece jen akcie už od svých minim na konci listopadu znovu vystoupaly na zhruba dvojnásobek.

Podle mého názoru Meta udělala, co mohla. Propustila nepotřebné zaměstnance, snížila nejrůznější výdaje, prodlužuje životnost svých serverů a vypadá to, že se Zuckerberg bude více ohlížet na akcionáře. Reels se pěkně rozjíždí a snaží se dohnat TikTok. Ale stále jsou věci, se kterými nic neudělají, jako je ekonomická situace.

Meta má navzdory všem negativům obrovské množství zákazníků a silnou pozici na trhu. Osobně jsem Metu nikdy nezavrhoval a rozhodně je nezavrhuji ani teď. Spíše šlo o to, že společnost možná přecenila své síly a měla příliš vysoké ambice. Nevíme, jak Meta nakonec dopadne, ale stále se jedná o společnost, která vydělává neuvěřitelné peníze a každoročně rozšiřuje svou uživatelskou základnu.