AI boom v praxi. Akcie firmy, od níž máte doma nejspíš flešku, za rok a kousek přidaly 4 000 procent
Tržby Sandisku vzrostly meziročně o 251 procent, tržní hodnota přesáhla 230 miliard dolarů. A analytici věří, že rally ještě neskončila.
Western Digital, tradiční výrobce počítačových disků se sídlem v San José, vyčlenil loni v únoru svou divizi flash pamětí do samostatné firmy Sandisk a poslal ji na burzu. Prvních pár měsíců to na žádný velký sukces nevypadalo, ale na přelomu roku přišla exploze – takže akcie, které se před 14 měsíci obchodovaly za 36 dolarů za kus teď, stojí 1 550 dolarů.
Za rok 2026 přidaly akcie se značkou SNDK přibližně 460 procent a za celou dobu od odštěpení zhodnocení přesahuje čtyři tisíce procent. Ano, čtete správně, konkrétně to je 4 100 procent a roste to. Sandisk se tak stal nejvýkonnější akcií indexu Nasdaq 100. Pro srovnání: akcie Nvidie, která surfuje na AI mánii a je aktuálně nejhodnotnější firmou světa, za poslední rok přidala „jen“ 80 procent.
Sandisk je zároveň příběhem firmy, která stojí ve stínu velkých jmen, ale přitom drží klíče od celého AI světa. AI akcelerátory od Nvidie a dalších výrobců potřebují totiž někam ukládat tréninková data a výstupy modelů. Tím místem jsou vysokokapacitní SSD disky – a jejich dominantním výrobcem je právě Sandisk. Zatímco Nvidia buduje motory umělé inteligence, Sandisk staví pomyslná sila, do nichž se musejí vejít všechna ta data, která tyto motory pohánějí.
Čísla z nejnovějších výsledků jsou výmluvná. Ve čtvrtletí, které skončilo 30. dubna 2026, vykázal Sandisk tržby 5,95 miliardy dolarů, což je o 251 procent více než ve stejném období loni. Příjmy z datových center vzrostly o 645 procent meziročně na 1,47 miliardy dolarů a upravená hrubá marže dosáhla 78,4 procenta. Firma překonala vlastní prognózy přibližně o dvojnásobek a její tržní kapitalizace je nyní 230 miliard dolarů. Na společnost, jejíž jméno jsme dlouhá léta znali jako výrobce paměťových karet do foťáků nebo přenosných USB flešek, to není špatné.
Sandisk k tomu nemá ani dolar dluhu. Na konci třetího čtvrtletí držel v hotovosti 3,7 miliardy dolarů a zároveň spustil první samostatný program zpětného odkupu akcií v hodnotě šesti miliard dolarů. V následujícím čtvrtletí očekává tržby mezi 7,75 a 8,25 miliardy dolarů. Firma je prakticky vyprodaná pro celý rok 2026 a téměř veškerá plánovaná produkce NAND čipů a SSD disků je již předobjednána zákazníky.
Na burze je Sandisk aktérem pozoruhodného přeskupení. Spolu se svým soupeřem Micron Technology jsou největšími hvězdami letošního roku v sektoru čipů, zatímco Nvidia, donedávna suverénní symbol AI boomu, leží hluboko za nimi. Intel vzrostl letos o více než 200 procent, AMD přidalo přes 90 procent, Nvidia získala pouze 15 procent. Investoři si zjevně uvědomili, že AI infrastruktura neznamená jen GPU čipy, ale celý ekosystém hardwaru, který je za nimi. Analytici z JPMorgan, které citovala stanice CNBC, uvedli, že „propast mezi nabídkou a poptávkou se bude pravděpodobně dále rozevírat i v roce 2027, přičemž zákazníci již nyní stahují dopředu poptávku z roku 2027 kvůli obavám z nedostatku.“
Přesto rally vyvolává i otazníky. Někteří analytici varují, že paměťové akcie jsou notoricky cyklické a současný boom může narazit, pokud hyperscaleři typu Alphabetu zpomalí investice nebo pokud na trh přijde nová výrobní kapacita. Část expertů upozorňuje, že akcie Sandisku se obchodují výrazně nad jejich odhadovanou reálnou hodnotou.
Cenné je i srovnání Sandisku s jeho mateřskou firmou Western Digital, ze které vzešel. Tržní hodnota Sandisku na úrovni 230 miliard dolarů už překonala tu Western Digital, u kterého svítí cca 180 miliard dolarů. Zkrátka odštěpenec se stal cennějším než rodič. Na druhou stranu i akcie Western Digital zažívají znovuzrození a za posledních 12 měsíců vzrostly o tisíc procent.
Sandisk je každopádně učebnicovým příkladem takzvaného „second-layer“ investování do umělé inteligence – sázky nikoli na toho, kdo AI buduje, ale na toho, kdo dodává materiál a pomyslné krumpáče a lopaty, jak o tom nedávno v našem podcastu Money Maker Hedge hovořili Michal Semotan s Filipem Kejlou.