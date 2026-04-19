AI dělá z náboru souboj algoritmů, přihlásí vás na sto pozic za minutu. Práci ale nezaručí
Životopis vyleštěný robotem, automatické přihlášky a pohovory se strojem. AI mění trh práce, autenticita začíná být luxusem, píše Matěj Matolín.
Nábor zaměstnanců a hledání práce prochází největší transformací od vynálezu internetu. Umělá inteligence už není jen experimentem, ale standardem, který prostupuje každou fází procesu. Podle dat OpenAI se 3,5 procenta veškerých konverzací v ChatGPT týká právě hledání práce. A do hry vstupují AI agenti, kteří za vás najdou ideální role, porovnají je s vaším profilem a připraví vás na pohovor. Pokud ale podlehnete pokušení a hledání práce plně outsourcujete na stroje, pravděpodobně narazíte, upozorňuje v komentáři Matěj Matolín, zakladatel agentury Aplayerz a odborník na HR, který pomáhá firmám stavět fungující technologické týmy.
Vyladit si životopis na míru konkrétní pozici pomocí Copilota nebo ChatGPT je dnes běžnou praxí. Aby však výsledek nepůsobil jako generický polotovar, je nutné krmit algoritmus specifickými daty. Místo strohých bodů zkuste AI nadiktovat, co vás v kariéře skutečně bavilo a jakých konkrétních úspěchů jste dosáhli. Jen tak se vyhnete „slovní vatě“, na kterou už personalisté začínají být alergičtí.
Klíčem k úspěchu je také pokyn, aby AI nekopírovala věty z inzerátu. Životopis, který doslova cituje pracovní nabídku, je pro zkušeného náboráře okamžitě podezřelý. Cílem není vytvořit bezchybný dokument, ale takový, který stále zní jako vy.
Zatímco dříve bylo procházení pracovních portálů úmornou manuální prací, dnes nastupují nástroje jako Perplexity Computer. Ty dokážou samostatně procházet web, vyplňovat formuláře a odesílat přihlášky. To však vede k neblahému fenoménu: záplavě AI spamu. Firmy jsou v reakci na to nuceny nasazovat vlastní AI modely na třídění životopisů, a nábor se tak zvrhává ve střet jednoho algoritmu s druhým.
Bezhlavé rozesílání stovek přihlášek vám proto nepomůže. Mnohem efektivnější je využít AI jako mentora pro přípravu na pohovor. Agent dokáže během pár minut zanalyzovat web firmy, hodnocení zaměstnanců i profil hiring manažera a v hlasovém režimu s vámi simulovat reálný rozhovor.
Když si vás práce najde sama
Trh se mění i v tom, jak se o pozicích dozvídáme. Do roku 2028 by AI vyhledávání mohlo předstihnout klasické prohlížeče. Lidé už nechtějí proklikávat desítky stránek, chtějí odpověď hned. Typickým dotazem budoucnosti je: „Najdi mi pozice v marketingu do 40 minut od mého domova.“ OpenAI plánuje vlastní řešení pro hledání práce už na polovinu roku 2026, což pro firmy znamená jediné: musí být pro algoritmy čitelné. Firmy, které své pozice schovávají za složité filtry nebo blokují přístup AI crawlerům, se pro budoucí talenty stanou neviditelnými.
Pro kandidáty to pak znamená nutnost „optimalizace pro stroje“. Váš profil na LinkedInu i životopis musí být srozumitelné pro AI skenery. Zapomeňte na vágní označení jako „marketingový ninja“ nebo „guru“.
Buďte konkrétní, popisujte projekty, typy zákazníků i softwarové nástroje. Pokud váš profil budou číst algoritmy, musíte jim to maximálně usnadnit jasnou strukturou a relevantními klíčovými slovy.
Stejně tak je důležité hlídat si digitální stopu. AI si dnes dokáže během vteřiny udělat obrázek o vašem profesním vystupování na základě všech dostupných příspěvků a zmínek na webu.
Navzdory technologickému pokroku se však začíná prosazovat koncept takzvané strategické neefektivity. Přestože dodavatelé slibují, že AI avataři zvládnou stovky pohovorů denně, pro kandidáty jde často o dehumanizující zážitek. Technologie nám sice brzy umožní, aby za nás na pohovor zašel náš digitální dvojník a popovídal si s AI náborářem, ale vyvstává otázka: co takový rozhovor komu přinese?
Důvěra a relevance se tvoří v lidském kontaktu. Firmy, které si uvědomují hodnotu času investovaného do osobního setkání bez AI prostředníků, budou mít v budoucnu konkurenční výhodu. Ukazuje se totiž, že lidem nevadí AI, která běží v pozadí a zrychluje procesy, ale odmítají ji v momentě, kdy si na lidskost jen hraje. V náboru budoucnosti tak možná vyhraje ten, kdo dokáže technologie využít k tomu, aby mu zbylo více času na skutečný, autentický rozhovor.