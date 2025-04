Alexander Skarsgård je robot a lidi idioti. Seriál Murderbot slibuje hodně sarkastickou zábavu

Uložit 0

Taky si občas říkáte, co si o vás asi myslí takový ChatGPT a radši ho při každém úkolu o jeho vyplnění hezky poprosíte? Možná dobře děláte, jak ukazuje trailer nového seriálu Murderbot z produkce Applu, stroje o nás nemusí mít zrovna to nejlepší mínění. A hádejte, kdo si za to může.

Alexander Skarsgård je robot, takzvaná bezpečnostní jednotka neboli SecUnit, který má jediný úkol – chránit lidi. Jenže jemu se podaří sám sebe hacknout a jak prohlásí hned v úvodu nového traileru, dojde k tomu, že „lidi jsou idioti“. Chránit je pro něj představuje velkou otravu, mnohem raději by byl sám, musí to ale nějak vybalancovat. Jenže pak začne s lidmi kolem sebe navazovat bližší vztahy…

Novinka, kterou si přichystal na květen AppleTV+, vychází z knižní série The Murderbot Diaries od Marthy Wellsové, jíž sice mainstreamová média označila za nepříliš nápaditou, i tak ale posbírala několik žánrových cen. A kdo ví, co z ní Apple vykouzlí, na jeho streamovací službu se sice moc lidí nekouká, seriály ale produkuje často velmi, velmi dobré.