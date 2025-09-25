Alza přivezla humanoidní roboty, kteří stojí až dva miliony. Jeden takový byl i na koncertu DJ Wiche
Největší český e-shop pojmenoval své nové roboty Adam a Božena. Ještě dříve byl v Česku jejich příbuzný Jarmil, kterého má Jaroslav Beck.
Před pěti lety Alza do Česka jako první přivezla robotického psa a pojmenovala ho Dášenka. Teď na něj navázala ještě pokročilejší technologií. Začíná testovat dva humanoidní roboty, kteří pocházejí z Číny. A největší český e-shop pro ně chce najít praktické využití. Modely Unitree G1 se jmenují Adam a Božena. Tentokrát je však Alza nemá jako první u nás. Již nějakou dobu si s pokročilým robotem hraje technologický podnikatel Jaroslav Beck, který ho pojmenoval rovněž tradičně česky. A jeho Jarmil nedávno zazářil i v O2 areně.
Alza přivezla dva modely Unitree G1, za nimiž stojí čínská značka Unitree Robotics zaměřená na vývoj a výrobu pokročilých čtyřnohých i humanoidních robotů pro spotřebitele, průmysl i výzkum. Jde o současnou technologickou špičku v kategorii dostupných humanoidních robotů. Jeden měří 130 centimetrů, váží 35 kilogramů a disponuje 23 klouby, 3D vnímáním prostřednictvím hloubkové kamery a LiDARu, osmijádrovým procesorem a baterií s dvouhodinovou výdrž.
Roboti Unitree G1 dokážou chodit, běhat a zvládají také některé akrobatické prvky včetně salt. Základní verze Basic stojí okolo 660 tisíc korun a slouží především k demonstracím. Pokročilá varianta EDU za přibližně 1,9 milionu korun umožňuje programování vlastních aplikací a experimentování s pokročilými funkcemi. Právě na tyto oblasti se chce zaměřit také Alza, která plánuje systematicky rozšiřovat svou robotickou nabídku. Chce přitom otestovat a vybrat pouze ty modely, které obstojí v praktickém využití.
V první fázi se Alza zaměří zejména na firemní zákazníky, kteří si mohou roboty prakticky vyzkoušet a otestovat jejich možnosti v pracovním prostředí. Roboti zároveň slouží jako edukační a vývojová platforma, kterou lze rozšiřovat o další senzory, pohyblivé části či vylepšené moduly podle specifických potřeb uživatelů. „Pro školy jde o přípravu dětí na budoucnost, pro firmy o možnost prakticky otestovat automatizaci,“ uvádí PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.
Modely bude Alza svým zákazníkům postupně představovat v showroomech či na vybraných akcích. V prodeji pro širokou veřejnost zatím nebudou. Během letošního roku chce pokrýt potřeby technologických nadšenců a navázat partnerství s dodavateli i uživateli. Zvažuje také program zápůjček robotů pro testování a podporu vzdělávání veřejnosti. Do konce roku chce Alza vyzkoušet ještě jeden až dva nové modely, přičemž začátkem příštího roku už počítá s dodávkami dalších robotů.
„Humanoidní roboti v tuto chvíli ještě zdaleka nejsou náhradou člověka – zatím je vnímáme spíše jako zajímavý doplněk a hravou ukázku toho, co technologie dokáže,“ vysvětluje Čeřovská s tím, že roboti mohou zvládnout rutinní nebo opakovatelné úkoly, což lidem poskytne více prostoru pro zajímavější a kreativnější práci. Firma se připravuje na pokles cen a širší dostupnost technologie, aby se humanoidní roboti mohli v budoucnu stát běžnou součástí domácností i firem.
Jarmil v O2 areně
Zejména technologičtí nadšenci již mohou v Česku delší dobu počínání robota Unitree G1 a jeho schopnosti sledovat z první ruky. První model, který se v Česku objevil, se jmenuje Jarmil a patří Jaroslavu Beckovi, technologickému podnikateli a investorovi, který před lety s kolegy úspěšně prodal VR hru Beat Saber do rukou společnosti Meta a aktuálně s Tomášem Mikolovem a spol. rozvíjí startup BottleCap, kde sází na umělou inteligenci. A ve volném čase si hraje s humanoidním robotem, kterého učí třeba roznášet plechovky Cans (což je další z Beckových projektů), obejít bezpečnostní test, který má rozlišit člověka od robota, nebo sbírat vajíčka.
Jaroslav Beck o progresu svého robotického kamaráda informuje na Instagramu a před časem ho navštívil také technologický influencer Petr Mára, v jehož videu se můžete podívat, jak takový robot funguje a co všechno dokáže. Alza by chtěla s Adamem a Boženou oslovit také eventové agentury, které hledají inovativní způsoby, jak zaujmout publikum, a v tomto ohledu již jejich kolega Jarmil ukázal, že to skutečně může fungovat.
Naposledy minulý týden zaujal zaplněnou O2 arenu, když přišel na pódium, kde právě vystupoval se svými hosty DJ Wich. Jak to na koncertu DJ Wiche vypadalo a co všechno tam předvedl Jarmil, se můžete podíval na přiloženém videu na Instagramu výše.