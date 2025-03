Chceme průlom v umělé inteligenci. Jaroslav Beck dá do nového startupu s Tomášem Mikolovem čtvrt miliardy

Uložit 0

Dlouho hovořil o tom, že další velký projekt po úspěšném prodeji hry Beat Saber teprve představí. A teď nadešel ten správný čas. Jaroslav Beck oznámil, že společně s uznávaným vědcem Tomášem Mikolovem spouští nový startup, který chce přinést průlom do vývoje velkých jazykových modelů pohánějících současnou umělou inteligenci. V zakládajícím týmu je s nimi jako hlavní vývojář David Herel a jejich mise je velmi ambiciózní. Důkaz, že to myslí vážně? Jaroslav Beck do rozjezdu startupu investuje ze svého deset milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 240 milionů korun.

„Moje investice je jasným závazkem, že věříme v naše řešení a chceme ho rychle aplikovat. Stejně jako v mých dalších startupech nechci přenášet riziko na investory, dokud si nebudeme jisti, že se náš produkt úspěšně rozšíří po celém světě,“ vysvětluje pro CzechCrunch hlavní motivaci za tak velkou úvodní investicí Jaroslav Beck. Ten ve svých aktivitách čerpá kapitál z miliardového prodeje úspěšné VR hry Beat Saber, za kterou stál společně s Jánem Ilavským a Vladimírem Hrinčářem a kterou před více než pěti lety koupil Facebook. Jeho nový startup míří tam, kde je teď v technologiích nejvíce živo.

V projektu BottleCap AI chtějí Beck, Mikolov a Herel vyvinout novou generaci velkých jazykových modelů s radikálně vyšší efektivitou. V první fázi však nebudou stavět další jazykový model, ale rádi by významně zlepšili ty existující. „Dnešní jazykové modely jako ChatGPT vycházejí z architektury Transformer a jejich zlepšování se dosud opíralo hlavně o větší modely, více dat a silnější hardware. Softwarová stránka však v posledních letech stagnovala. Naše výzkumy ukazují, že existují zcela nové způsoby trénování modelů, které mohou přinést mnohonásobně vyšší efektivitu,“ vysvětluje Tomáš Mikolov.

Do velkých podrobností o tom, co chystají, se zatím zakladatelé BottleCap AI nechtějí pouštět. Plánují, že více prozradí až s prvními reálnými výsledky, které chtějí mít v řádu jednotek měsíců. Navíc ve světě umělé inteligence probíhá obrovský konkurenční boj. Velký rozruch například nedávno způsobil čínský startup DeepSeek, který dokázal postavit velké jazykové modely s mnohem slabšími čipy, než s jakými je trénují velké západní technologické společnosti, a ukázal, že další vývoj umělé inteligence nemusí být postaven pouze na nejvýkonnějším hardwaru.

„DeepSeek ukázal, že lze vylepšit efektivitu modelů i bez enormního výpočetního výkonu. My se ale nesoustředíme na vývoj vlastního modelu, nýbrž na zefektivnění těch existujících. Naším cílem je až stokrát efektivnější trénování jazykových modelů, což bude mít obrovský dopad na celou oblast umělé inteligence,“ doplňuje Tomáš Mikolov, který je ve světě AI uznávanou osobou. Působil ve výzkumných týmech ve Facebooku či Microsoftu a v roce 2013 jeho tým v Googlu vyvinul techniku Word2vec. Ta představovala průlom v oblasti zpracování přirozeného jazyka, protože umožnila počítačům lépe porozumět textu převedením slov na čísla srozumitelná pro stroje.

Foto: Cans Jaroslav Beck

Dnešní moderní velké jazykové modely v čele s ChatGPT staví na principech této techniky a Tomáš Mikolov, který se před pěti lety vrátil z USA do Česka a působí mimo jiné na půdě ČVUT, bude nyní své zkušenosti jako Chief Scientist Officer využívat v BottleCap AI. Jaroslav Beck bude jako CEO dohlížet na provoz, rozvoj produktu a škálování expanze celého projektu. David Herel bude mít jako Senior Scientist na starost vývoj prvního produktu firmy, jejíž název je v doslovném překladu „víčko láhve“. Jde o narážku na obrázek, který koloval po sítích zejména v posledních měsících.

„Inspirace pro název BottleCap vychází z vtipného memu, který srovnává evropskou inovaci reprezentovanou spojenými plastovými víčky vůči rychlostí inovace raket SpaceX. Ačkoliv toto srovnání pochopitelně není úplně fér, jistá reflexe ohledně rychlosti inovací a konkurenceschopnosti Evropy je dnes zásadní téma. To nás motivovalo založit si základnu právě v Evropě, kde chceme urychlit vývoj efektivní umělé inteligence,“ říká Jaroslav Beck. Tým proto staví v Praze a v první fázi se chtějí soustředit hlavně na rychlé dosažení výsledků. I ty mohou rozhodnout o dalším vývoji firmy.

Foto: BottleCap AI Internetový meme, který inspiroval název BottleCap AI

Pokud se Beckovi a spol. podaří podstatným způsobem posunout efektivitu jazykových modelů, zváží prý i externí spolupráci s dalšími investory. Úvodní investici atakující v přepočtu čtvrt miliardy korun ale poskytne sám Jaroslav Beck. „To nám umožní rychlý start a plné soustředění na vytvoření prvního reálného produktu postaveného na našem výzkumu bez zpoždění způsobeného žádostmi o granty či externí podporou,“ vysvětluje. Hlavní investice mají jít do týmu, hardware prioritou zatím není – i proto, že se prý efektivní algoritmy dají vyvíjet vcelku levně.

Na poměry globálních investic, které firmy a startupy do vývoje umělé inteligence vkládají, je deset milionů dolarů relativně málo. Minimálně zpočátku by to ale prý pro BottleCap neměl být problém.

„Velikost rozpočtu není vždy klíčová, což poslední měsíce v oblasti AI potvrzují. Tomáš Mikolov i já jsme prošli velkými technologickými firmami, známe jejich silné i slabé stránky. Soustředí se hlavně na inkrementální vylepšování, což jim brání v radikálních inovacích. Naším klíčovým faktorem je znalost efektivnějších přístupů. Technologie, které dnes dominují AI trhu, vycházejí z metod, které jsou zastaralé a neefektivní. My vidíme lepší cestu,“ doplňuje Jaroslav Beck.

O tom, že chce v Česku vidět další úspěchy jako Beat Saber, hovořil šestatřicetiletý rodák ze Strakonic už před lety, kdy po prodeji jedné z nejpopulárnějších her pro virtuální realitu začal investovat do jiných startupů. Před dvěma lety pak studio Beat Games definitivně opustil a rozjel například značku plechovek Cans, kterých se za rok a půl prodal milion. Také v tomto projektu potvrdil své ambice, když rozjezd ochucené perlivé vody bez sladidel podpořil investicí ve výši 100 milionů korun.

V rámci nadačního fondu Giving Beck poskytuje dětem v dětských domovech hudební vybavení a má investice v řadě startupů, například v Qerku, ArtMasteru nebo Outfindu. Do některých investuje společně s Robertem Kynclem, který dříve působil v Netflixu, HBO nebo YouTube a aktuálně jako nejvýše postavený Čech ve světovém showbyznysu šéfuje Warner Music.