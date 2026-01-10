Alza utržila 61 miliard a vydělala dvě miliardy. Důležitý je zisk, ne honba za růstem, říká Aleš Zavoral
E-shop předloni dosáhl historicky nejlepších výsledků a vrátil se na předcovidovou úroveň. Jeho růst přitom není vykoupen ztrátovým podnikáním.
„Rok 2024 byl určitým návratem k normálu,“ hlásí zakladatel a předseda představenstva Alzy Aleš Zavoral. Situace ve světě sice zůstala turbulentní a těžko předvídatelná, vývoj e-commerce trhu však vykazoval spíše světlé stránky. Ostatně i největší český e-shop dosáhl předloni historicky nejlepších výsledků – čistý obrat vyskočil o 30 procent na více než 61 miliard korun, čistý zisk po zdanění pak dosáhl 2,3 miliardy a vrátil se na předcovidovou úroveň. Šlo tak o hezký dárek ke 30. narozeninám Alzy.
„Předminulý rok v několika případech potvrdil, že čistá honba za obratem a růstem za každou cenu není v podnikání tou správnou cestou, protože vede ke křehkému prostředí, které v době nejistoty a vyšších nákladů ukazuje své slabiny. Současný úpadek či zánik některých společností v oblasti maloobchodu a e-commerce ve střední Evropě je důsledkem ignorování základních ekonomických principů. Ve spojení s rostoucími náklady na pracovní sílu, reklamu či nájmy je esencí zdravého a udržitelného fungování kladný hospodářský výsledek,“ píše Zavoral v poslední účetní závěrce Alzy.
Firma je dnes podle něj schopna čelit výzvám, které neustále se měnící trh přináší, a navíc zvládá investovat do inovací, které usnadňují život jejím zákazníkům – bez toho, aby byl její růst vykoupen ztrátovým podnikáním. Zavoral zmiňuje například postupné navyšování počtu AlzaBoxů, kterých už má e-shop přes 3 600, členský program AlzaPlus+ s doručováním objednávek zdarma nebo možnost vyřizování reklamací právě skrze výdejní boxy.
A byť se podle Aleše Zavorala situace v oblasti makroekonomie a geopolitiky v roce 2024 částečně uklidnila, konkurenční prostředí prošlo dynamickými změnami kvůli nástupu přeshraničních tržišť. „I přesto, že v určitých oblastech je zejména evropská legislativa nadměrně regulována a přináší pro obchodní společnosti znatelnou administrativní zátěž, na druhé straně ale státní správa nedokáže účinně vymáhat zákony a předpisy vůči přeshraničním subjektům, jako jsou evropská a čínská online tržiště,“ upozorňuje. Mezi takové e-shopy patří třeba Temu či Allegro.
Podle zakladatele Alzy tak z důvodu minimálního vymáhání zákonů vůči podobným subjektům může v budoucnu docházet k ohrožení domácích firem a stagnaci české a evropské ekonomiky. „Na čemž budou ve finále tratit i zákazníci v podobě nekvalitních produktů a nezákonného nákupního procesu a obsahu,“ doplňuje Zavoral, jenž Alzu řídí společně s místopředsedy představenstva Petrem Benou, Jakubem Krejčířem a Miroslavem Kövárym. Vedle Česka je dnes e-shop aktivní také na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a Německu.