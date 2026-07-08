Alza vládne i na Slovensku. Vyrostla na 15 miliard a reaguje na čínská tržiště: Cenou soupeřit nebudeme
Slovenská dcera Alzy zveřejnila výroční zprávu za rok 2025 – tržby i zisk dál rostou, byznys posiluje i díky novému logistickému centru.
Jednička je mezi e-shopy v Česku a také na Slovensku, kde Alza.sk uzavřela loňský rok s čistým obratem 621,3 milionu eur (v aktuálním přepočtu 15 miliard korun) a čistým ziskem po zdanění 5,4 milionu eur (130 milionů korun), jak vyplývá z čerstvě zveřejněné výroční zprávy. Oproti roku 2024 jde o meziroční nárůst zisku zhruba o 21 procent a tržeb o necelých 15 procent. Slovenský byznys je přitom jen výsekem z celkového obrazu skupiny – celá Alza podle posledních dostupných výsledků za rok 2024 vykázala čistý obrat přes 61 miliard korun a zisk 2,3 miliardy korun. Novější čísla zatím nezveřejnila.
Tempo růstu na Slovensku se tak vrací k hodnotám, které odpovídají spíše běžnému vývoji e-commerce byznysu. V minulých letech totiž tržby Alza.sk ovlivňovala účetní změna – od září 2023 se oficiálním prodávajícím na webu Alza.sk stala místo pražské mateřské společnosti Alza.cz přímo slovenská dcera, což se v číslech projevilo skokovým nárůstem obratu až o stovky procent. Šlo především o přesun toho, kde se slovenské objednávky účetně vykazují, nikoliv o čistě organický skok v prodejích.
Výraznější změnu než tržby a zisk zaznamenala v roce 2025 bilance firmy. Aktiva celkem vzrostla z 98 na 126,6 milionu eur a vlastní kapitál se více než zdvojnásobil, ze 4,5 na necelých 10 milionů eur. To ve výroční zprávě zdůrazňuje i šéfka Alza.sk Andrea Slaná: „Pozitivní vývoj se projevil i na růstu zisku, přičemž vlastní kapitál se více než zdvojnásobil, což podtrhuje výrazně se zlepšující finanční pozici a schopnost financovat další rozvoj.“
Alza.sk vznikla v srpnu 2004 a je stoprocentní dcerou české Alza.cz. Vedle Česka je dnes e-shop aktivní také v Maďarsku, Rakousku a Německu a právě na Slovensku, kde byl loňský rok podle tamního vedení ve znamení dalšího posilování fyzické přítomnosti. Alza.sk provozovala třináct prodejen a rozšířila síť výdejních AlzaBoxů na více než 1 154 kusů, což představuje meziroční nárůst o třicet procent.
Letos v polovině února firma zprovoznila logistické centrum v Bernolákově – svůj pátý a zároveň největší sklad, vzdálený zhruba 15 minut od Sence i od Bratislavy, 90 minut od Brna, 120 minut od Vídně a 150 minut od Budapešti. Hala o rozloze 86 tisíc metrů čtverečních se má proto stát strategickým uzlem pro obsluhu zákazníků na Slovensku, v Maďarsku i Rakousku.
Rok 2025 byl podle Andrey Slané, šéfky Alza.sk, pro celý slovenský e-commerce trh mimořádně dynamický i náročný zároveň. „Jedním z klíčových trendů byla rostoucí koncentrace trhu. Největší hráči dál posilovali své podíly,“ popisuje s tím, že situaci ovlivnilo i zavedení nových regulatorních opatření, zejména transakční daně, a rychlý nástup umělé inteligence napříč firemními procesy.
Za zásadní výzvu přitom označuje nerovné podmínky podnikání, které podle ní vytvářejí zejména některá levná zahraniční tržiště nedodržující evropské i slovenské regulace. „Jejich nástup zásadně mění pravidla hry. Nejde jen o cenu, ale především o fungování podle jiných standardů, než na jaké jsou tuzemští zákazníci zvyklí,“ říká Slaná. Mezi ty největší patří čínská tržiště Temu nebo Shein, které už jsou i mezi deseti největšími e-shopy v Česku.
Klíčovým problémem je podle šéfky Alza.sk dlouhodobé obcházení pravidel týkajících se bezpečnosti výrobků, ochrany spotřebitele nebo daňových povinností. Alza na tento tlak prý nereaguje cenovou válkou. „Náš přístup nebyl reagovat na cenu, ale posílit to, co zákazníci u těchto hráčů nenajdou,“ říká Slaná. To je podle ní například rychlé doručení, spolehlivé řešení vrácení zboží, lokální dostupnost služeb či jistotu záruk a ochrany spotřebitele.
Na podobné problémy upozorňoval při komentování posledních výsledků celé Alzy i předseda představenstva Aleš Zavoral: „I přesto, že v určitých oblastech je zejména evropská legislativa nadměrně regulována a přináší pro obchodní společnosti znatelnou administrativní zátěž, na druhé straně ale státní správa nedokáže účinně vymáhat zákony a předpisy vůči přeshraničním subjektům, jako jsou evropská a čínská online tržiště.“
Pro rok 2026 chce Alza.sk podle výroční zprávy pokračovat v růstu a obhájit vedoucí postavení mezi slovenskými internetovými obchody, mimo jiné díky konsolidaci logistiky do nového centra v Bernolákově. Posílit chce i vstupem do beauty segmentu. Letos v červnu proto otevřela v bratislavském showroomu Nivy na ploše 280 metrů čtverečních AlzaBeauty shop, který propojuje prémiovou kosmetiku, parfémy a péči o pleť a vlasy s online prodejem.