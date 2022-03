Nový Batman režiséra Matta Reevese je spíš temná kriminálka než superhrdinský film. Maskovaný hrdina se v něm snaží chytit sériového vraha předtím, než zabije dalšího politika nebo milionáře, chladnokrevný Hádankář si ale s Batmanem hraje a neustále zůstává o několik kroků před ním. Americké studio Warner Bros. teď zveřejnilo vystřiženou scénu, ve které mladý detektiv navštíví léčebnu Arkham s nadějí, že mu jeden ze zdejších pacientů pomůže předvídat zloduchovy další kroky.

Jméno onoho pacienta nezazní a jeho tvář většinu času zůstává rozostřená, od začátku je ale jasné, že se Batman přišel poradit s Jokerem, kterého před časem chytil. Kdo je Hádankář? Co ho motivuje? Proč své hádanky s vodítky adresuje přímo Batmanovi? Na něco zčásti odpověď dostane, Joker se ale snaží analyzovat hlavně hrdinu samotného a zdůraznit, jak nesmyslná je jeho morálka.

Celá sekvence dává jasně vzpomenout na Mlčení jehňátek, kde se detektivka FBI Clarice chodila do vězení radit s Hannibalem Lecterem ve snaze vytvořit lepší psychologický profil vraha Buffalo Billa. Inspiraci ostatně přiznal i režisér Matt Reeves. Roli šíleného, ovšem brilantního zloducha se znetvořenou tváří a zelenými vlasy v Batmanovi ztvárnil herec Barry Keoghan, známý třeba z filmů Dunkirk či Eternals. Jeho Joker připomíná pojetí Heatha Ledgera, postava ovšem působí ještě vyšinutěji.

(Následuje spoiler) V tříhodinovém filmu se Joker objevuje také, ale jen v krátké scéně na konci, kde si přes zeď Arkhamu povídá s uvězněným Hádankářem. Už tehdy je jeho smysl v příběhu mírně diskutabilní, jelikož funguje výhradně jako lákadlo na případné pokračování. (Konec spoileru) Scénu s Batmanem a Jokerem pak Matt Reeves podle vlastních slov vystřihnul proto, že vyprávění nikam neposouvala.

Přes dlouhou stopáž – zvlášť u komiksových filmů velice netypickou – je The Batman velkým finančním i kritickým úspěchem. Od premiéry 4. března, tedy za necelé tři týdny, v kinech celosvětově vydělal už přes 609 milionů dolarů. Stále se přitom drží na vrcholu denních i týdenních žebříčků příjmů ve Spojených státech i velké části zemí, kde se promítá. Včetně Česka.

K velice dobrým finančním výsledkům pomáhají i vysoká hodnocení, jaká snímek získává od novinářů i diváků. Jak párkrát zaznělo i na CzechCrunchi, Batman úspěšně vystupuje z klišé barevných komiksových adaptací a místo toho se vydává směrem noirové kriminálky. Hlavní hrdina je tak osamělý detektiv odhalující obrovskou konspiraci za sérií brutálních vražd. Nejde mu přitom jen o obecnou spravedlnost

Dokonalý film to ale podle některých není. Objevuje se kritika ústřední postavy, které při bližším pohledu chybí hlubší psychologizace a motivace mimo vágního traumatu ze ztráty rodičů. Mírným zklamáním je také absence dalšího zkoumání třídních rozdílů v Gothamu a způsob, jakým se promítají do struktur moci. Ačkoliv má Batman tyto aspekty obsažené hned ve své premise, nakonec se uchyluje ke zjednodušujícím, typicky komiksovým řešením. Přes inspirace kriminálkami jako Sedm nebo Zodiac tak nakonec jde o povrchnější dílo.

Pro snad zajímavější analýzu podsvětí a společenské struktury Gothamu by mohl být prostor rovnou ve dvou chystaných pokračováních. Producent prvního filmu Dylan Clark v rozhovoru pro server ComicBook zmínil, že Roberta Pattinsona v roli Batmana na plátnech uvidíme znovu nejpozději do roku 2027. Vysoké výdělky nicméně Warnery nejspíš motivují k rychlejšímu jednání. Zatím není jasné, jestli se v pokračování objeví Joker s tváří Barryho Keoghana.

Co už jasné je, je blížící se minisérie Penguin na HBO Max, kde postavu mafiána opět ztvární Colin Farrell s komplikovaným make-upem. Podobně jako se tvůrci u Batmana inspirovali temnými kriminálkami, televizní zpracování vzestupu slavného zloducha z Gothamu má být inspirované snímkem Zjizvená tvář (Scarface). Na vznik Penguina opět dohlíží režisér Matt Reeves.

Jak upozornil magazín Variety, kromě něj by měla na HBO Max časem dorazit také minisérie zaměřená na dění v psychiatrické léčebně Arkham. „Teď jsme se vydali směrem ke zkoumání toho, co by se dělo ve světě Arkhamu tak, jak se objevil v našem filmu, a k příběhům několika zdejších pacientů. Skoro jsme se tím posunuli k myšlence, že půjde o horor nebo strašidelný dům, kterým je Arkham,“ řekl Reeves v rozhovoru pro The Cyber Nerds.