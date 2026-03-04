Během jednoho roku už třetí akvizice. Belgičané opět koupili českou firmu za stamiliony
Po miliardovém Shoptetu a AI startupu Macaly si skupina Team.blue pořídila datovou společnost Saleskit zakladatele Tomáše Bergera.
Belgická skupina Team.blue je při chuti, od loňského léta oznámila již třetí akvizici české firmy. Tentokrát jde o společnost Saleskit zakladatele Tomáše Bergera, která svými produkty zaměřenými na obchodní leady a agregaci firemních dat obsluhuje přes tři tisíc firem v Česku a na Slovensku. Nástroje se tak propojí se zahraniční konkurencí a klientům nabídnou větší vhled do dalších evropských zemí.
Konkrétní podmínky transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat. „Mohu potvrdit, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších transakcí v českém a středoevropském sales-tech prostoru,“ reagoval na dotazy CzechCrunche Berger s tím, že valuace Saleskitu má odpovídat jeho pozici lídra v regionu.
Podle odhadů CzechCrunche s ohledem na standardní valuace a násobky tržeb, které se na technologickém trhu v tomto segmentu při podobných akvizicích objevují, se hodnota transakce mohla pohybovat v řádu nižších desítek milionů eur, v přepočtu tedy v řádu vyšších stovek milionů korun.
Saleskit rozbíhal dnes dvaačtyřicetiletý Berger v roce 2009 ještě pod názvem Imper CZ. Samotná platforma v sobě kombinuje komplexní databázi českých a slovenských firem Merk a nástroj na identifikaci návštěvníků webů Leady. Podle vyjádření Saleskit pomáhá více než třem tisícům klientů včetně Seznamu, ČSOB, Foodory nebo Canonu.
Pod křídly skupiny Team.blue se Saleskit zařadí po bok více než stovky dalších společností, které dohromady obsluhují 3,3 milionu firem a agentur ve dvaadvaceti evropských zemích. Český tým má nadále fungovat pod samostatnou značkou a má úzce spolupracovat s nizozemskou společností Leadinfo, která je lídrem v identifikaci webových návštěvníků na západoevropských trzích.
Uživatelé Saleskitu mají díky spolupráci získat přístup ke globálním datům a jedné z největších B2B databází v Evropě s více než dvaceti miliony firem a 200 miliony aktuálními kontakty. Dosud mohli zákazníci Saleskitu pracovat primárně s daty z českého a slovenského trhu, nyní se jim otevírá celá Evropa.
„Naším cílem bylo se z lokálního lídra posunout do globální top pětky a mít možnost posouvat datově řízený obchod i mimo region, a to se tímto spojením naplnilo. Pro naše zákazníky to znamená přístup k desítkám milionů firem a stovkám milionů kontaktů napříč celou EU. Pro Saleskit je to pak možnost hrát o pomyslný evropský titul,“ komentuje Berger, jenž je také zakladatelem Mediaboardu se zaměřením na mediální monitoring a analytiku, této společnosti se ale aktuální transakce netýká.
Akviziční jízda Belgičanů v Česku začala již před lety. Ještě v roce 2020 Team.blue za odhadované jednotky miliard odkoupilo brněnský startup Webnode a mimo jiné získalo také švédskou skupinu Loopia, jež předtím koupila zdejší webhostingovou společnost Active 24 i slovenský WebSupport.
Loni na akvizice u nás Team.blue navázalo, když za více než tři miliardy korun koupilo provozovatele platformy Shoptet, na níž fungují desítky tisíc zdejších e-shopů. V prosinci se pak skupina ozvala opět, když za odhadované vyšší stovky milionů korun koupila startup Macaly. Ten přitom nefungoval ani jeden rok, a pro jeho zakladatele šlo o již druhý podobně velký deal, a to předtím, než oslavili pětatřicáté narozeniny.