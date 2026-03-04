Bitcoin a ethereum pro každého od stovky měsíčně. Nový fond chce krypto dostat tam, kde dosud nebylo
Investiční skupina Investika známá svým realitním fondem rozšiřuje nabídku o kryptofond postavený na ETF. A ráda by s ním vyrazila i za hranice.
Kryptoměnový trh si v posledních měsících prošel pořádným otřesem. Bitcoin ztratil za posledního půl roku téměř 40 procent své hodnoty, ethereum dokonce více než polovinu a znovu se objevila polemika, jestli digitální aktiva mají v investičních portfoliích co dělat. Jenže zatímco drobní spekulanti přepočítávají ztráty, velcí institucionální hráči pokračují v opačném směru a kryptoměny stále hlouběji zapouštějí kořeny v tradičním finančním světě. Posledním důkazem je i jinak opatrná investiční skupina Investika.
Ta spravuje aktiva za více než 33 miliard korun pro více než 100 tisíc klientů a nyní představila nový fond s všeříkajícím názvem Cryptonika. Jde o otevřený podílový fond zaměřený na bitcoin a ethereum (do budoucna ale mohou přibýt i jiná kryptoaktiva) a jedná se o první kryptoměnový fond tohoto typu v Česku. Cílí totiž i na drobné investory, kterým stačí vkládat od sta korun měsíčně.
Fond neinvestuje do kryptoměn přímo. Expozici zajišťuje přes regulované ETF produkty od globálních hráčů jako BlackRock, VanEck, Fidelity nebo Invesco, tedy společností, které samy v posledních dvou letech, když to umožnili regulátoři, vstoupily na kryptotrh se svými spotovými fondy. Poměr bitcoinu a etherea v portfoliu Cryptoniky odpovídá jejich aktuální tržní pozici, momentálně jde o 84 ku 16.
„Naším cílem je nabídnout snadnou cestu k investování do zavedených kryptoměn bez složitostí souvisejících s jejich fyzickým vlastnictvím a nutnosti vstupovat do méně regulovaného prostředí kryptoburz,“ řekl Jaroslav Kysela, člen představenstva Investiky. Jinými slovy, investoři nemusí řešit technikálie, jako jsou privátní klíče či kryptopeněženky, na druhou stranu se k fondu vážou poplatky – 1,5 procenta ročně za administraci a obhospodařování a až čtyři procenta jako vstupní „fíčko“.
Pro řadu potenciálních klientů Investiky je nicméně právě technická stránka věci hlavním důvodem, proč do kryptoměn dosud nevstoupili. Fond má navíc českou administraci, depozitářem je Česká spořitelna a k dispozici je korunová i eurová třída, které jsou měnově zajištěné proti výkyvům dolaru.
„Roli hraje i daňová efektivita. Investoři vstupují do jedné investice a vystupují jedním odkupem. Odpadá jim starost s evidováním jednotlivých obchodů, směn a výnosů z držení,“ doplnil Ján Hanzo, portfolio manažer Cryptoniky. Struktura fondu je podle něj nastavena tak, aby eliminovala technická i provozní rizika, přičemž fond pracuje výhradně s kapitálem investorů a bez využití páky.
Podle obchodního ředitele Investiky Jakuba Weinfurtnera byl hlavní motivací, proč do krypta vstoupit, fakt, že o něj mezi zákazníky sílil zájem a stále častěji se ptali, kdy a jak by do něj mohli uložit část svých prostředků. Svou roli sehrálo i to, že malé množství bitcoinu nakoupila třeba i Česká národní banka.
„Je to velmi riziková investice, takže by to mělo být do deseti, ale vlastně spíš do pěti procent jejich portfolia,“ vysvětlil pro CzechCrunch Weinfurtner s tím, že do tří let by v Cryptonice chtěl s kolegy mít několik set milionů korun. Klientům investice do ní budou ale nabízet jako dlouhodobé, na deset i víc let, protože právě tak se vyhladí prudké výkyvy, které ke kryptu podobně jako k akciím patří.
Investika je na českém trhu známá především díky svému realitnímu fondu, který s objemem aktiv přes 26 miliard korun patří mezi největší nebankovní nemovitostní fondy pro retailové investory v Česku a na Slovensku. Vedle toho provozuje peněžní fondy Monetika a Euromonetika, akciový fond Efektika nebo komoditní Metaliku zaměřenou na zlato. Cryptonika je dalším dílkem, díky kterému chce firma fungovat jako investiční „one-stop shop“. Podle Jaroslava Kysely je v plánu, že by Investika výhledově se svými fondy zaměřenými na akciové, peněžní a krypto trhy vyrazila také do zahraničí a nabídla je investorům i v jiných zemích EU: „Pracujeme na tom.“