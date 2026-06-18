Bitcoin testuje nervy investorů. Propady mohou pokračovat, jsou součástí cyklu, říká šéf českého Bybitu
Cena bitcoinu se propadla k hranici 60 tisíc dolarů. Podle šéfa české pobočky burzy Bybit Davida Zábranského jde o příležitost pro investory.
Trh s kryptoměnami v posledních týdnech opět testuje odhodlání investorů. Cena bitcoinu se krátce propadla pod hranici 60 tisíc dolarů, což okamžitě vyvolalo vlnu nervozity a zprávy o rekordních odlivech kapitálu z bitcoinových ETF fondů. Hledání jediné konkrétní příčiny je však podle odborníků zavádějící. Současný stav je výsledkem souhry geopolitického napětí na Blízkém východě, výběrů hotovosti z fondů a celkových obav o vývoj americké ekonomiky.
„Současný pokles není důvod k panice, vnímám to jako standardní součást čtyřletého cyklu,“ uvádí David Zábranský, vedoucí české pobočky burzy Bybit, která patří mezi největší kryptoměnové burzy na světě. Z pohledu nováčků na kryptoměnových trzích může prudká změna trendu často vypadat jako impuls k unáhlenému prodeji. Zkušení investoři však v podobných propadech často podle hesla „buy the dip“ hledají spíše příležitost levně nakoupit.
Historie ukazuje, že cena bitcoinu zažívá zhruba čtyřleté cykly, kde strmý růst střídá hluboká korekce. V roce 2018 cena klesla z 20 tisíc na čtyři tisíce dolarů, o čtyři roky později ze 67 tisíc na 15 tisíc dolarů. Přestože hlavní hnací silou růstu v letech 2024 a 2025 byly velké instituce, banky a vládní administrativy, tradiční tržní cyklus se opakuje i nyní, kdy cena klesla z maxim kolem 125 tisíc dolarů na současných 60 tisíc.
Z krátkodobého hlediska nelze další pokles ceny vyloučit. „Podle analýzy aktuálních grafů se nejdůležitější cenová hranice nachází mezi 50 a 55 tisíci dolary. Právě na těchto úrovních v minulosti realizovali masivní nákupy institucionální hráči, takže pokud by odliv prostředků z ETF fondů pokračoval nebo došlo k eskalaci konfliktu v Íránu, může bitcoin krátkodobě otestovat i hodnoty pod padesáti tisíci dolary,“ říká Zábranský, který se obchodování na kryptoměnových trzích sám dlouhodobě věnuje. Zároveň však upozorňuje, že toto hodnocení vyjadřuje pouze jeden z možných výkladů tržních grafů a v žádném případě neslouží jako finanční či investiční rada.
Nákupní příležitost pro ty, kteří se dívají dál než na příští týdenní svíčku.
Optikou dlouhodobého trendu jsou ale výsledky analýz odlišné. Institucionální zájem o kryptoměny zůstává stabilní. Za poslední dva a půl roku od spuštění spotových ETF se bitcoin transformoval v běžné investiční aktivum, které do svých portfolií zařazují i konzervativní penzijní fondy. „Období zvýšeného strachu na trhu historicky vždy vytváří zajímavé nákupní příležitostí pro ty, kteří se dívají dál než na příští týdenní svíčku,“ dodává Zábranský.
Optimismus ohledně dlouhodobého směřování potvrdila i nedávná konference BTC Prague 2026. Hlavní řečník akce Michael Saylor, jehož společnost Strategy drží přibližně čtyři procenta všech existujících bitcoinů, na konferenci uvedl, že bitcoin již vyhrál válku o dominantní postavení v kryptosektoru. Podle Saylora se budoucnost odehrává v budování finančních služeb nad tímto digitálním kapitálem, což umožní vznik produktů s pevným výnosem, které budou na bitcoin navázané, ale nebudou na investory přenášet jeho volatilitu a cenové riziko. Evropský trh je sice kvůli regulacím opatrnější, ale schválené institucionální produkty si cestu k zákazníkům už nacházejí.
Vstup globálních platforem na český trh mění dynamiku celého domácího prostředí. Čeští obchodníci podle statistik burzy Bybit denně zobchodují nižší miliardy korun, což převyšuje objemy realizované v celé Africe. S příchodem přísné evropské regulace MiCA (nařízení regulující evropské trhy s kryptoaktivy) musely zahraniční burzy zásadně transformovat své struktury. „Bybit z tohoto důvodu založil novou společnost Bybit EU se sídlem ve Vídni, kam přesunul i část klientské podpory, která nově komunikuje mimo jiné v češtině,“ vysvětluje Zábranský.
Součástí moderní infrastruktury kryptoburz se stávají doplňkové služby, jako je pasivní zhodnocování aktiv nebo platební karty. Pro uživatele, kteří chtějí současnou situaci na trhu využít k prvnímu nákupu, nabízí platforma Bybit uvítací program. Stačí se zaregistrovat, ověřit totožnost a dobít účet alespoň jedním eurem. „To je zároveň rozdíl oproti jiným burzám a směnárnám, které odměny obvykle nabízí až při vložení několika tisíc korun,“ dodává Zábranský. Po splnění podmínek platforma novým klientům automaticky připisuje uvítací odměnu ve výši 20 eur v bitcoinu během několika dní.