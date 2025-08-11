Bon voyage aneb 5 důvodů, proč je nejzábavnější auto do zásuvky takový hit a proč byste to nečekali
Stojí pod milion, stylu má na rozdávání, ujede 300 kilometrů a je neuvěřitelně hravý a zábavný. Návrat Renaultu 5 se povedl s velkou parádou.
Je to evropské auto roku 2024, je to prodejní bestseller, který šlape na paty Teslám i elektrickým Škodovkám a Volkswagenům. A především – je to stylovka, jaká tu od moderní reinkarnace Mini Coopera nebyla. Ruku na srdce, zrovna od francouzské automobilky by člověk nečekal, že stvoří vůz, za kterým se budou lidé otáčet, smát se na vás, a že s ním budete budit pozornost – pozitivní –, kamkoli přijedete. Ale přesně to se Renaultu s jeho stylovým modelem 5 E-Tech povedlo.
Renault 5 je automobilová legenda. Začal se vyrábět v roce 1972 a z továrních linek sjížděl dalších bezmála 25 let, celkem se jej po celém světě prodalo na devět milionů kusů. Bylo to malé, levné, městské vozidlo. V polovině 90. let se nad ním ale slehla zem a moc nikomu nechyběl, pověstný totiž nebyl ani tak svým designem, ale jako užitné auto. Pak ale někoho napadlo, že by se pětka dala oživit s odkazem na její kdysi též populární sportovní verzi Turbo. A vznikl skvělý elektromobil, který už má charisma na rozdávání. Tady je pět důvodů, proč se nám Renault 5 E-Tech líbil a proč byste mu měli věnovat pozornost.
1) Víc cool už to nejde
První věc, která vás na tomhle autě upoutá, je jeho futuristický retro design. Jinak se to ani popsat nedá. Je to sice silně subjektivní kritérium, nicméně pro mě to je aktuálně nejzajímavější a nejzábavnější vůz na trhu. Pozitivní emoce z něj vyzařují, kamkoli s ním přijedete, lidé se otáčí a mávají, něco podobného jsem před pár lety zažíval s Volkswagenem ID.Buzz a ještě dřív se to dělo s Mini Cooperem.
Samozřejmě tomu hodně napomáhají křiklavé, výrazné barvy, které francouzská značka provokativně zvolila. Nejde ale jen o ně, byť ty upoutají na první pohled – na celém autě je rozesetá i spousta drobných designových detailů, jako je třeba miniaturní francouzská trikolora integrovaná ve světlech nebo prolisy v zadních svítilnách, které vás tak nějak potěší, když si je prohlížíte. Jakkoli nemá žádnou funkci, strašně sexy je i ledkové S na kapotě, které se při otevírání rozsvítí.
2) Zažijete radost i za volantem
Kdyby bylo auto jen efektní, ale nikoli efektivní, brzy by jeho bublina splaskla. Jenže to není případ Renaultu 5 E-tech. Vlastně je radost v něm být, protože sympatické designové vibes na vás dýchají i uvnitř a zároveň se s autem opravdu dobře jezdí. Je to takový městský diblík, který se neztratí ani na okreskách. Na test jsme měli půjčenou silnější verzi s výkonem 150 koní, která je příjemně dynamická.
Na druhou stranu od ní nelze čekat zázraky, není to závoďák – může tak leda vypadat, když si naklikáte patřičnou doplňkovou výbavu. Maximální rychlost je omezená na 150 kilometrů a když po dálnici valíte stotřicítkou a víc, už dovnitř proniká všelijaký aerodynamický a jiný hluk. Pro naprostou většinu běžných řidičských situací je ale nový Renault 5 naprosto dostačující, má ideální akceleraci, dobře se ovládá a člověk v něm koneckonců není tak odcloněný od okolí, jako když usednete do většiny dražších elektromobilů.
3) Dáte za něj tak akorát
Renault 5 není ani náhodou regulérní rodinné auto, ačkoli čtyři lidé se do něj vejdou (pokud řidič a spolujezdec nepotřebují mít sedačky posunuté hodně dozadu). Tak je potřeba k francouzskému ďáblovi přistupovat – je to ideální druhé auto nebo vůz primárně do města, nikoli na víkendové stěhování na chalupu. I tak je ale jeho cena senzační: v základní úpravě vyjde na 675 tisíc korun, námi testovaný model s doplňkovou výbavou a hlavně s větší baterií a silnějším motorem by vyšel na 861 tisíc.
Ano, to není málo peněz a za stejnou sumu nebo levněji se dají koupit zdejší rodinné etalony jako Škoda Octavia, Kia Ceed nebo Hyundai i30. Ovšem těm se elektrická pětka ani nesnaží konkurovat, její pole jsou spíš Volvo EX30 či elektrický Mini Cooper. Zdá se, že to vychází, protože z Renaultu 5 E-tech je prodejní hit, od zimy patří stabilně mezi nejprodávanější elektroauta v Evropě (po boku českých Škodovek). A víte jak, být stylový něco stojí.
Renault 5 E-Tech
- základní cena je 675 tisíc korun, testovaný model vyjde na 861 tisíc korun
- k dispozici jsou motory s výkonem 110 a 150 koní
- na výběr je i ze dvou kapacit baterií: 40 kWh nebo 52 kWh
- maximální dojezd podle metodiky WLTP je v rozmezí 310 až 410 kilometrů v závislosti na akumulátoru
- od ledna do května 2025 byl malý elektrický Renault čtvrtým nejprodávanějším elektrovozem EU
4) Baví, ale je i praktický
Výše zmíněné srovnání s Mini Cooperem, který je s bateriovým pohonem také k dispozici, je asi to nejpřesnější. Obě jsou malá auta s výrazným retro designem, která navazují na slavnou, ale ve své době fádní, obyčejnou ikonu, která prostě a jednoduše jen dobře sloužila. Stejně jako u miniho i u pětky se ale designérům podařilo při elektrické reinkarnaci trefit správný poměr mezi tím, aby novinka byla jak chytlavá a budila emoce, tak přiměřeně funkční, takže současně neprovokuje ty, kteří jsou jinak spíše konzervativnějšího ladění.
Zároveň platí, že stejně jako originální Renault 5 byl ze všeho nejvíc tím, čím je dnes pro Čechy Škoda Fabia, tedy prototypem malého funkčního auta, ani jeho moderní nástupce nic z tohoto puncu neztrácí: Renault 5 E-Tech je nejen zábavný a emoční, ale také vcelku praktický. Je sice malý, ale i v ohledu praktičnosti navazuje na svého slavného předchůdce. Například zavazadelník s objemem 270 litrů je rozhodně víc než jen přerostlá nákupní taška.
5) Dojede tolik, kolik slibuje
K elektromobilům panuje v české společnosti značná nedůvěra. I já jsem vůči nim byl dlouho opatrný, protože jsem s několika z nich v posledních letech jezdil a jejich efektivita byla často na pováženou. Jenže automobily se ohromně zlepšují a právě Renault 5 je toho jasným důkazem – na jedno nabití s ním ujedete spolehlivě 300 kilometrů (měli jsme model s větší kapacitou akumulátoru 52 kWh). Minimálně na jaře, v létě a na podzim, v zimě to bude samozřejmě s baterkou o něco slabší. Každopádně to ale odpovídá hodnotám, které slibuje i výrobce.
S malým Renaultem není problém jezdit s průměrnou spotřebou pod 15 kWh na 100 kilometrů, což je vynikající hodnota. Na trasu z Kladna do Lysé nad Labem a zpět, což je dohromady nějakých 180 kilometrů převážně po dálnicích, které jsou pro elektroauta na rozdíl od spalováků na spotřebu horší než okresky, jsem využil 60 procent kapacity akumulátoru.
S tím už se dá prostě velmi dobře fungovat, aniž by se člověk musel strachovat, jak a kde to nabije. Samozřejmě mám ale zásadní výhodu, že mi v garáži na zdi visí wall-box.